Pastrňák mu dal dva góly, teď Maďar tahá z bryndy Piráty: Češi? Neuvěřitelní!

Češi v květnu vyhráli 6:1, dva góly naložil Vayovi hvězdný útočník David Pastrňák. „Ale byla to zábava, hrál se rychlý hokej, Češi drželi systém a byli neuvěřitelní. Snažil jsem se pochytat, co šlo, a myslím, že mi zápas vyšel,“ ohodnotil se jedenatřicetiletý sympaťák.
Trable Pirátů odstartovaly na přelomu září a října, kdy se zranila dvojice Richard Běhula a Pavel Jekel. Oba dlouhodobě. Na výpomoci z Děčína se mihl Michael Petrásek, dvakrát zaskočil teprve šestnáctiletý Šimon Pešout, syn chomutovského trenéra, dvojku dělal junior David Štěrba, po dvou zápasech klub propustil Fina Oskariho Parviainena, který nepřesvědčil.
A tak Piráti angažovali na měsíční hostování z Vrchlabí zkušeného Krále, který už u nich působil, pak zářil v Litoměřicích a chytal v Lillehammeru. Vay se upsal do dubna 2027.
„Jsem šťastný, že jsem tady. Jsem přesvědčený, že jsem si vybral dobře,“ líčil první Maďar v chomutovském dresu po svém příjezdu z Popradu, odkud přestoupil. „Jak se to celé seběhlo, to by bylo na dlouhé vyprávění. Kolem mého přesunu se stala spousta věcí.“
Do svého nového působiště dorazil 196 cm vysoký brankář autem. „Cesta ze Slovenska byla dlouhá, ale to je pro mě už i dvacet minut řízení. Měl jsem aspoň dost času utřídit si myšlenky, nastavit si hlavu a pozitivní energii, dorazil jsem s úsměvem!“
Premiéru s úsměvem nekončil, Piráti doma rupli s Jihlavou 3:6. Novic si před téměř dvěma tisícovkami diváků zapsal 28 úspěšných zákroků. Při posledním gólu rozehrával skoro z rohu o zadní mantinel a puk se nešťastně odrazil k Menšíkovi, který skóroval do opuštěné klece. Nešťastný a kuriózní moment na uvítanou.
Podívejte se na poslední jihlavský gól do sítě Chomutova:
Jeho nástupce Adam Vay🇭🇺 si svůj debut asi taky představoval jinak. 😬😬 Tohle byl jeho 6 kousek v síti dokonce při vlastní přesilovce.
„Věřím, že v naší momentální situaci nám velmi pomůže,“ nepochybuje sportovní manažer a hlavní trenér Martin Pešout o maďarském gólmanovi, který nastupoval i za Iowa Wild, švédský Västerviks či italskou Fassu.
Chomutovská aréna pro něj nebyla nová. „Mám pocit, že jsem tu jednou chytal s ruským týmem druhé nejvyšší soutěže,“ zašátral v paměti. „Chci se tady ukázat,“ předsevzal si. Šancí bude ještě dost.