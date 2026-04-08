Maďar z Chomutova: V Popradu se nelíbil můj ksicht. Co si myslí o Češích?

„Každý hráč chce být v NHL. To je cíl. A stále můj sen,“ tvrdí. „Nevím, jestli je to reálné. Nemáte-li chvíli dobré období, nic to neznamená. Já jsem optimista a pracant. Když to vyjde, vyjde. Když ne, nebude to tím, že bych byl líný. Jsem dříč!“
Loni na mistrovství světa mu dva góly dal i hvězdný David Pastrňák, pak se vrátil do Popradu, kde ho čekala třetí sezona. Jenže zkraje října ho propustili s bilancí jedna výhra, čtyři porážky a úspěšností zákroků 89,1 procenta.
„Prošel jsem si spoustou výkalů. Hlavně od chvíle, kdy mě vyhodili v Popradu. Plánovali to dlouho. Od doby, co jsem tam byl, se o to pokusili dvakrát,“ líčí Vay. „Byl to osobní problém. Nešel jsem pryč proto, že bych měl špatné statistiky, ale prostě se jim nelíbil můj ksicht. Víc ale říct nemůžu, podepsal jsem papír o mlčenlivosti. Šli by po mně.“
Piráty posílil při zranění brankářské jedničky i dvojky Jekela a Běhuly. Zasáhl do 20 zápasů, lepší zápasy střídal s horšími, úspěšnost zákroků měl také pod 90 procent. Smlouvu podepsal do roku 2027 a v příští sezoně vytvoří dvojici s Pavlem Jekelem, s nímž letos končil.
„Ádám je obrovský profesionál, to klobouk dolů. Jsme spolu v pohodě. Snažíme se mluvit anglicky, i když já nejsem dobrý angličtinář,“ usmívá se Jekel. „Svoje kvality má. Každý rok není posvícení, letos si člověk občas řekl, že něco by gólman jeho kvalit chytit měl. Ale je to v něm a věřím, že to v nové sezoně ukáže.“
K tomu Vayovi pomůže i prostředí, které mu svědčí. „Všechno a všichni jsou tu strašně fajn. Mám pocit, že se tu můžu soustředit jen na hokej,“ těší bez čtyř centimetrů dvoumetrového habána. „Město je podobné Popradu, je tu klid, pohoda. Fajn!“
Pohoda na ledě to ale nebyla, Piráti soutěž zachránili až v posledním kole. „Semkli jsme se jako tým,“ pozoroval Vay. „Doufám, že se s Chomutovem posuneme v příští sezoně výš. A někdy třeba i do vyšší ligy, do extraligy. Nikdy nevíte!“
Což potvrdil i v maďarské reprezentaci. Loni jí pomohl udržet se v elitní skupině světového šampionátu. „Pro mě a pro celý maďarský hokej je to velká věc – zůstat ve skupině A. To je náš plán, pro mě osobně je čest být s týmem.“
Cítí, že hokej v zemi čabajky a langošů roste. „Vedení našeho svazu teď ukazuje správný směr, pořád se to zlepšuje,“ chválí.
Zároveň vidí rezervy oproti hokejovým velmocím. „V české extralize je spousta borců z NHL. Přemýšlejí rychle, reagují rychle, rychle bruslí. A to je velký rozdíl mezi Maďarskem a Českem. My se to pořád učíme – ale není to nic, co bychom se naučit nemohli.“
Další lekce přijdou na květnovém šampionátu ve Švýcarsku.