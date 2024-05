Rád bych byl jednou jako táta. Do Vsetína se „vrátil“ obránce Srdínko

S čím vás vyprovodil do Vsetína táta?

O Vsetínu mi řekl hodně pozitivních věcí. Prostředí a kulisu znám. Fanoušci jsou tady neskuteční, moc se těším. Už se nemůžu dočkat, až vyjedeme na led.

Nelákal vás do Zlína, kde loni trénoval áčko a teď je tam sportovním manažerem?

Ne. To jsem rovnou shodili ze stolu. To by nedělalo dobrotu, jak pro něj, tak pro mě. Tlak by byl velký. V tomhle věku nechci pod vlastním otcem nastupovat. Když jsme byli ve Slavii, trénoval chlapy a já hrál v dorostu, pak jsem odešel do zahraničí.

Rodinný souboj ve valašském derby vás ale nemine.

Je to můj táta, rivalita bude. Oba chceme pro tým to nejlepší.

Potatil jste hokejově?

O hokeji se bavíme prakticky každý den. Na většině věcech se shodneme. Hokejové oko je víceméně stejné. I herní podoba. Chtěl bych se prezentovat důrazným hokejem, dobře v obranném pásmu.

Býval vaším vzorem?

Samozřejmě, později Američan Dustin Byfuglien. Rád bych byl jednou jako táta.

Do Švédska jste odešel už v patnácti, ale v Rögle jste vydržel jen chvilku a přesunul se do Finska. Proč?

Ve Švédsku jsem nedostával tolik prostoru, jak bych očekával. Finsko mi sedlo. Odehrál jsem tam čtyři sezony. Přirostlo mi k srdci. Našel jsem si tam přítelkyni, která přijela se mnou. Moc se nám tady líbí. Chci jí trošku ukázat, kde co je. Jednu sezonu jsem promarodil a byl jsem tady s tátou, provedl mě.

Jan Srdínko starší.

Finsky jste se naučil?

Lehce se domluvím, co potřebuji. Ale doma mluvíme anglicky.

Co vám pět sezon ve Finsku dalo?

Mají skvěle propracované mládežnické kategorie, mnohem lepší návaznost na školu. V přípravě jsou někde jinde, třikrát týdně jsou dvoufázové tréninky, ranní začínají v devět, led je od desíti do jedenácti, zápasy jsou dopoledne i večer. Kluci jsou fyzicky perfektně připravení.

Pokračovat ve Finsku jste nechtěl?

Cítili jsme, že cesta domů by byla lepší. Chtěl jsem taky nový impulz. Byl jsem tam dlouho, docela se mi stýskalo po domově. Když se objevila vsetínská nabídka, ani na moment jsem neváhal.

Narodil jste se v Praze, minulou sezonu jste působil v Helsinkách. To bude velká změna.

Jasně. Helsinky jsou rozlehlé jako Praha. Ve Vsetíně se mi líbí, že je všechno na jednom místě. Všichni lidi žijí hokejem.

Viděl jste, jak si vede Vsetín v play off?

Táta působil v Chance lize, takže jsem ji sledoval více než extraligu. A na live sportu mám Vsetín v oblíbených, takže mi pořád chodí upozornění, jak hrají.

Víte, co vás čeká?

První ligu jsem ještě nehrál, jen druhou nejvyšší soutěž ve Finsku. Myslím, že finský hokej je bruslivější, hráči do toho chodí více po hlavě. V Česku je taktičtější a silovější.

Vsetín angažoval finského brankáře Santeri Lipiäinena. Znáte ho?

Hráli jsme proti sobě. Vůbec jsem nevěděl, že sem půjde. Momentálně bydlí u nás. Snažím se mu pomáhat, co nejvíce mu to tady ulehčit, protože sám vím, jak to je, když jsi cizinec. Byl jsem rád, když mi někdo překládal a ukázal, jak to chodí ve Finsku.

Jak na vás působil v bráně?

Moc si nevybavuji, jak chytal. Ale jeho tým postoupil do finále, a kdo dojde tak daleko, vždycky potřebuje kvalitního gólmana. Co jsme se bavili, ví, jací tady jsou fanoušci, prostředí. Také se těší, jak před nimi vyjede.