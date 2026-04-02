Jihlavští hokejisté ovládli úvodní finále první ligy, Zlínu nasázeli pět gólů

Dva góly dal Tomáš Harkabus, tři body si připsal Matouš Menšík (1+2). Za hosty, kteří k repríze loňského finále prošli z předkola, se prosadil pouze Michal Gago.
„Až na dva malé výpadky jsme byli lepší celý zápas, snažili jsme se hrát pořád aktivně a to se nám dařilo. Aktivní a nátlakovou hru chceme aplikovat i v dalších zápasech a věřím, že to přinese úspěch,“ řekl Harkabus.
„Zlín nás prvních pět minut překvapil aktivní hrou, ale kluci na to dobře zareagovali, dokázali jsme se prosadit střelecky. Zlín ale ukázal svoji kvalitu a zítra se začíná od nuly. Musíme být ostražití a připraveni na těžký duel,“ komentoval jihlavský trenér Viktor Ujčík.
Úvod zápasu byl opatrný, ale už první vážnější akce skončila gólem. Menšík šel důrazně za pukem za Hufovu branku, vrátil ji do střeleckého prostoru a z levého kruhu propálil na začátku 9. minuty zlínského gólmana slovenský útočník Štefančík.
Domácí se uklidnili, získali herní převahu a brzy ji korunovali druhou trefou. Burkov na levém křídle našel Harkabuse, který se natlačil před Hufa a bekhendovou střelou zvýšil.
Zlín se vůbec nemohl dostat do zápasu. V první třetině jeho zkušená sestava s řadou třicátníků ohrozila Berana až v samotném závěru, kdy ve vyložené šanci jihlavského gólmana zblízka nepřekonali ani Jarůšek, ani Rachůnek.
Oremus: Na agresivitě chceme stavět
Do druhé třetiny vstoupila lépe opět Dukla a po dvou minutách už vedla o tři branky. Štefančík na pravé straně předal puk rozjetému Menšíkovi, který se prosmýkl zlínskou obranou a prostřelil Hufa.
Berani museli přidat, aby mohli s vývojem utkání něco udělat. V polovině utkání dostali možnost hrát první přesilovou hru, ale téměř dvouminutový „zámek“ ke gólu nevedl.
Problémem Zlína byla efektivita, která naopak byla silnou zbraní Dukly. Po mírném tlaku hostů přišel jihlavský brejk, který z levého křídla zakončil přesnou střelou Harkabus a vyhnal z branky Hufa. Jeho místo mezi tyčemi zaujal Čiliak.
Čtyřbrankový rozdíl určil ráz poslední třetiny. Dukla bránila střední pásmo a nechtěla si nijak komplikovat cestu za prvním vítězstvím. Pojistit už tak dobrý náskok mohl Bukač, jenže trefil jen břevno.
Zlín vykřesal jiskřičku naděje ve 48. minutě, kdy chybu obrany potrestal zblízka Gago. Krátce na to mohl domácí ještě více znervóznět Říčka, ale neproměnil nájezd od modré čáry. Stejný hráč pak trefil ještě břevno.
|
Matadora Köhlera čeká čtvrté finále v řadě: Také mám ego. Baví mě soutěžit s mladými
Berani získali sebevědomí a čtyři minuty před koncem odvolali Čiliaka, jenže power play trvala jen sedm sekund. Do prázdné klece se trefila klubová ikona, čtyřiačtyřicetiletý Tomáš Čachotský, který se do sestavy vrátil do dvouzápasové pauze.
„Měli jsme dobrý vstup do zápasu, ale Jihlava dobře bruslila a dostala se zaslouženě do dvoubrankového vedení. Naším kladem bylo, že jsme od stavu 0:3 převzali iniciativu, byli jsme agresivní a na tom chceme stavět v druhém utkání série v pátek. Ale hraje se na góly a musím Jihlavě pogratulovat k výhře,“ řekl po utkání trenér Zlína Peter Oremus.
Jihlava porazila Zlín počtvrté z pěti zápasů v této sezoně. Druhý duel se bude hrát v pátek od 17:30 opět na Vysočině. Vítěz série vyzve v baráži o účast v extralize poslední tým nejvyšší soutěže Litvínov.
08:01 Štefančík (Menšík, Lhoták)
12:08 Harkabus (Burkov, Chvátal)
22:02 Menšík (Štefančík)
33:53 Harkabus (T. Havránek, Burkov)
55:52 Čachotský (Burkov, Menšík)
47:19 Gago (Sedláček)
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Chvátal, Strejček (A), Dlapa – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Harkabus, T. Havránek, Burkov – Lhoták, Menšík, Štefančík – Jiránek, Pořízek, Michnáč.
Huf (34. Čiliak) – Veber, Zavřel, Štibingr, Talafa, A. Salonen, Riedl (A), Čáp – Jarůšek, Holík (C), Rachůnek – Válek, Kverka, Šlahař – Paukku, Heš, Říčka – Köhler, Gago, Sedláček (A) – Sadovikov.
Rozhodčí: Daniel Pražák, Tomáš Hacaperka – Ondřej Kokrment, Ondřej Malý
Počet diváků: 5750
Stav série: 1:0