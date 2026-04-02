Jihlavští hokejisté ovládli úvodní finále první ligy, Zlínu nasázeli pět gólů

  19:36aktualizováno  21:12
Jihlavští hokejisté vyhráli úvodní finále první ligy nad Zlínem 5:1 a ujali se v sérii hrané na čtyři vítězství vedení. O triumfu ve vyprodané Horácké aréně rozhodl druhý tým základní části už v prvních dvou třetinách, po nichž vedl o čtyři branky.
Hokejisté Jihlavy slaví gól ve finále první ligy proti Zlínu.

Hokejisté Jihlavy slaví gól ve finále první ligy proti Zlínu. | foto: ČTK

Jihlavský hokejista Marcel Štefančík slaví gól.
Jihlavský brankář Beran během finálového zápasu se Zlínem.
Zklamaní hráči Zlína po drtivé prohře v Jihlavě.
Edgars Kulda z Jihlavy padá po souboji se zlínským Čápem.
Dva góly dal Tomáš Harkabus, tři body si připsal Matouš Menšík (1+2). Za hosty, kteří k repríze loňského finále prošli z předkola, se prosadil pouze Michal Gago.

„Až na dva malé výpadky jsme byli lepší celý zápas, snažili jsme se hrát pořád aktivně a to se nám dařilo. Aktivní a nátlakovou hru chceme aplikovat i v dalších zápasech a věřím, že to přinese úspěch,“ řekl Harkabus.

„Zlín nás prvních pět minut překvapil aktivní hrou, ale kluci na to dobře zareagovali, dokázali jsme se prosadit střelecky. Zlín ale ukázal svoji kvalitu a zítra se začíná od nuly. Musíme být ostražití a připraveni na těžký duel,“ komentoval jihlavský trenér Viktor Ujčík.

Edgars Kulda z Jihlavy padá po souboji se zlínským Čápem.

Úvod zápasu byl opatrný, ale už první vážnější akce skončila gólem. Menšík šel důrazně za pukem za Hufovu branku, vrátil ji do střeleckého prostoru a z levého kruhu propálil na začátku 9. minuty zlínského gólmana slovenský útočník Štefančík.

Domácí se uklidnili, získali herní převahu a brzy ji korunovali druhou trefou. Burkov na levém křídle našel Harkabuse, který se natlačil před Hufa a bekhendovou střelou zvýšil.

Zlín se vůbec nemohl dostat do zápasu. V první třetině jeho zkušená sestava s řadou třicátníků ohrozila Berana až v samotném závěru, kdy ve vyložené šanci jihlavského gólmana zblízka nepřekonali ani Jarůšek, ani Rachůnek.

Oremus: Na agresivitě chceme stavět

Do druhé třetiny vstoupila lépe opět Dukla a po dvou minutách už vedla o tři branky. Štefančík na pravé straně předal puk rozjetému Menšíkovi, který se prosmýkl zlínskou obranou a prostřelil Hufa.

Zklamaní hráči Zlína po drtivé prohře v Jihlavě.

Berani museli přidat, aby mohli s vývojem utkání něco udělat. V polovině utkání dostali možnost hrát první přesilovou hru, ale téměř dvouminutový „zámek“ ke gólu nevedl.

Problémem Zlína byla efektivita, která naopak byla silnou zbraní Dukly. Po mírném tlaku hostů přišel jihlavský brejk, který z levého křídla zakončil přesnou střelou Harkabus a vyhnal z branky Hufa. Jeho místo mezi tyčemi zaujal Čiliak.

Čtyřbrankový rozdíl určil ráz poslední třetiny. Dukla bránila střední pásmo a nechtěla si nijak komplikovat cestu za prvním vítězstvím. Pojistit už tak dobrý náskok mohl Bukač, jenže trefil jen břevno.

Zlín vykřesal jiskřičku naděje ve 48. minutě, kdy chybu obrany potrestal zblízka Gago. Krátce na to mohl domácí ještě více znervóznět Říčka, ale neproměnil nájezd od modré čáry. Stejný hráč pak trefil ještě břevno.

Matadora Köhlera čeká čtvrté finále v řadě: Také mám ego. Baví mě soutěžit s mladými

Berani získali sebevědomí a čtyři minuty před koncem odvolali Čiliaka, jenže power play trvala jen sedm sekund. Do prázdné klece se trefila klubová ikona, čtyřiačtyřicetiletý Tomáš Čachotský, který se do sestavy vrátil do dvouzápasové pauze.

„Měli jsme dobrý vstup do zápasu, ale Jihlava dobře bruslila a dostala se zaslouženě do dvoubrankového vedení. Naším kladem bylo, že jsme od stavu 0:3 převzali iniciativu, byli jsme agresivní a na tom chceme stavět v druhém utkání série v pátek. Ale hraje se na góly a musím Jihlavě pogratulovat k výhře,“ řekl po utkání trenér Zlína Peter Oremus.

Jihlava porazila Zlín počtvrté z pěti zápasů v této sezoně. Druhý duel se bude hrát v pátek od 17:30 opět na Vysočině. Vítěz série vyzve v baráži o účast v extralize poslední tým nejvyšší soutěže Litvínov.

Maxa liga
Finále 2. 4. 2026 17:00
HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava : RI Okna Berani Zlín 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
Góly:
08:01 Štefančík (Menšík, Lhoták)
12:08 Harkabus (Burkov, Chvátal)
22:02 Menšík (Štefančík)
33:53 Harkabus (T. Havránek, Burkov)
55:52 Čachotský (Burkov, Menšík)
Góly:
47:19 Gago (Sedláček)
Sestavy:
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Chvátal, Strejček (A), Dlapa – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Harkabus, T. Havránek, Burkov – Lhoták, Menšík, Štefančík – Jiránek, Pořízek, Michnáč.
Sestavy:
Huf (34. Čiliak) – Veber, Zavřel, Štibingr, Talafa, A. Salonen, Riedl (A), Čáp – Jarůšek, Holík (C), Rachůnek – Válek, Kverka, Šlahař – Paukku, Heš, Říčka – Köhler, Gago, Sedláček (A) – Sadovikov.

Rozhodčí: Daniel Pražák, Tomáš Hacaperka – Ondřej Kokrment, Ondřej Malý

Počet diváků: 5750

Stav série: 1:0

Tipsport - partner programu
Zlín vs. JihlavaHokej - 3. zápasy čtvrtfinále play off - 6. 4. 2026:Zlín vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
6. 4. 17:00
  • 2.55
  • 4.01
  • 2.30
Buffalo vs. TampaHokej - - 7. 4. 2026:Buffalo vs. Tampa //www.idnes.cz/sport
7. 4. 01:00
  • 2.59
  • 3.92
  • 2.39
Winnipeg vs. SeattleHokej - - 7. 4. 2026:Winnipeg vs. Seattle //www.idnes.cz/sport
7. 4. 01:30
  • 1.99
  • 3.99
  • 3.25
San Jose vs. ChicagoHokej - - 7. 4. 2026:San Jose vs. Chicago //www.idnes.cz/sport
7. 4. 04:00
  • 1.97
  • 3.99
  • 3.28
Los Angeles vs. NashvilleHokej - - 7. 4. 2026:Los Angeles vs. Nashville //www.idnes.cz/sport
7. 4. 04:30
  • 2.21
  • 3.87
  • 2.86
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Hráči Sparty v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem slaví postup do semifinále...

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Pardubice zválcovaly Spartu, gól daly i v oslabení. Třinec porazil Karlovy Vary

Pardubice vyhrály v prvním zápase semifinále nad Spartou 6:2.

Závěr zápasu už si mohli užívat. Když fanoušci hokejových Pardubic rozproudili mexickou vlnu, o vítězi prvního semifinálového duelu extraligy bylo jasno. Dynamo přehrálo Spartu vysoko 6:2 a uzmulo...

Jaký tohle dává smysl? Bratři Tkachukové se podivují nad Světovým pohárem v Praze

Brady (vpravo) a Matthew Tkachukovi se radují z gólu proti Kanadě na Four...

Finále Světového poháru by se mělo hrát ve Spojených státech. Tuhle myšlenku nadnesli američtí hokejisté a bratři Matthew a Brady Tkachukovi ve svém podcastu Wingmen. Naráželi v něm i na výběr Prahy...

Islanders propustili trenéra Roye, Ritticha s Palátem má dostat do play off DeBoer

Peter DeBoer na lavičce Dallasu.

Brankář David Rittich a útočník Ondřej Palát mají v New York Islanders nového trenéra. Vedení týmu krátce před koncem základní části NHL odvolalo Patricka Roye a na jeho místo jmenovalo Petera...

5. dubna 2026  20:03

Snížil a mohl i rozhodnout. Ale Frodo skočil po puku jak tuleň, líčil Cienciala po obratu

Třinecký útočník David Cienciala se raduje z gólu.

Extraligové play off mu sedí. Jedenáct utkání čekal, než dá gól, a nyní se prosadil v minulých třech utkáních za sebou. Útočník třineckých hokejistů David Cienciala přispěl k rozhodující...

5. dubna 2026  13:24

Nové české jméno v NHL? Věřím, že na to mám! Hrabal je konkurencí i pro krajany

Premium
Český gólman Michael Hrabal stál v brance národního týmu na šampionátu juniorů.

Obrovitánská naděje. Rozměrově i vyhlídkami. Český hokejový brankář Michael Hrabal je po podpisu smlouvy s Utahem zase o něco blíž k NHL. Jak ale on sám avizuje: „Jsem na startu maratonu.“

5. dubna 2026

Tisíc zápasů bez přerušení. Obránce Burns nechyběl v NHL v sestavě dvanáct let

Obránce Colorada Brent Burns v utkání s Dallasem.

Brent Burns odehrál jako první obránce v historii NHL tisící utkání v řadě bez přerušení. Jednačtyřicetiletý Kanaďan jubileum oslavil v sobotu a spoluhráči z Colorada včetně Martina Nečase mu ho...

5. dubna 2026  11:43

Nečas dal vítězný gól Colorada, Chmelař se trefil za Rangers. Slavili i Vejmelka a Dobeš

Artturi Lehkonen (62) a Martin Nečas slaví gól Colorada v utkání s Dallasem.

Útočník Martin Nečas posunul v NHL Colorado gólem v 51. minutě k výhře nad Dallasem, trefu slavil také Jaroslav Chmelař v dresu New York Rangers. Brankář Karel Vejmelka podržel Utah při výhře ve...

4. dubna 2026  21:24,  aktualizováno  5. 4. 9:14

Barikáda padla, Havelka je na baráž zpátky: Já pro Litvínov i umřu

Chomutov - Litvínov, hokejová příprava, Martin Havelka v litvínovském dresu.

Obřadně přičichl k litvínovskému dresu, šatnou se rozezněl aplaus. Hokejový srdcař, bijec a živel Martin Havelka je zpátky ve žluto-černém, aby pomohl k barážové záchraně extraligy. On, který se v...

5. dubna 2026  8:30

Nebyli jsme na zápas dobře připravení. Sparta chtěla víc, uznal Sedlák

Sparťanský brankář Jakub Kovář zasahuje proti Lukáši Sedlákovi z Pardubic.

Poslední minuty prakticky neslezl z ledu. Kapitán pardubického Dynama Lukáš Sedlák chtěl napodobit výkon sparťana Michala Řepíka a druhým gólem poslat druhé semifinále do prodloužení. Zůstalo však...

5. dubna 2026

Jak Třinec ukradl bod. Kovařčík plácl do puku a dokonal obrat: Ani jsem to neviděl!

Třinecký Michal Kovařčík slaví rozhodující gól ve druhém semifinále proti...

To byla jízda. Třinečtí hokejisté opět ukázali obrovskou sílu. Ve 37. minutě druhého semifinále extraligy prohrávali s Karlovými Vary 1:4, ale třemi góly během 129 vteřin ještě do konce druhé třetiny...

4. dubna 2026  22:37

Řepík zastavil půst a zařídil Spartě první bod. Kluci padali po hubách, těšilo ho

Michal Řepík ze Sparty (vpravo) slaví s Aaronem Irvingem trefu proti Pardubicím.

Na sparťanské straně byste nenašli hokejistu, který by se o vítězství v druhém utkání semifinálové série proti Pardubicím zasloužil více. Výhru 2:1 dvěma góly zařídil útočník Michal Řepík. „Snažím se...

4. dubna 2026  21:34

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

4. dubna 2026  21:08

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

4. dubna 2026  20:43

