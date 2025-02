Vsetín uspěl proti Slavii v nájezdech a ovládl základní část první ligy

Obhájce triumfu ve druhé nejvyšší soutěži Vsetín ovládl její základní část podruhé v historii. Poprvé se mu to povedlo v roce 1994, kdy postoupil do extraligy a v ní pak získal šest titulů v letech 1995 až 1999 a v roce 2001. Po finančním krachu v roce 2007 se dostal do první ligy v roce 2017 a od té doby byl v dlouhodobé soutěži čtyřikrát druhý.

Vsetín díky brankám Víta Jonáka a Romana Vaňa ze 4. a 9. minuty získal dvoubrankový náskok. V čase 12:49 sice snížil v přesilové hře Václav Karabáček, ale za 64 sekund odpověděl také v početní výhodě Pavel Klhůfek. Ve druhé třetině nejdříve Lukáš Strnad se Šimonem Slavíčkem smazali ztrátu, ale v 37. minutě vrátil domácím náskok obránce Ondřej Smetana.

V čase 43:06 vynutil nastavení Martin Šťovíček a v rozstřelu uspěli jen domácí Tomáš Šmerha, Klhůfek a Lotyš Zabusovs. Vsetín poosmé za sebou bodoval a z toho posedmé vyhrál. Slavia prohrála třetí z posledních čtyř zápasů.

Zlín si připsal už šestou prohru z uplynulých devíti duelů. Páté Litoměřice zabraly po dvou zápasech bez bodu. V čase 11:19 dostal domácí Stadion do vedení Pavel Kordule, ale v 18. minutě vyrovnal bek Tadeáš Talafa. Ve druhé části nejdříve otočil stav Jan Süss, načež v 38. minutě odpověděl opět Kordule. V čase 46:19 se postaral o vítězný gól Šimon Jelínek a devět sekund před koncem při power do prázdné branky dovršil hattrick a výsledek Kordule.

Přímou účast ve čtvrtfinále má po Vsetínu, Zlínu, Třebíči, Porubě a Litoměřicích jistou také šestá Jihlava, která vyhrála derby týmů z Vysočiny v Moravských Budějovicích nad domácí Třebíčí 4:1. V čase 16:46 za hosty otevřel skóre Richard Cachnín a v 36. minutě v početní výhodě zvýšil náskok Dukly Radim Toman. Ve třetí třetině nejdříve Estonec Maxim Burkov upravil na 3:0, potom snížil v přesilovce pěti proti třem Michal Vodný, ale poslední slovo měl při power play do prázdné branky Lotyš Edgars Kulda.

Čtvrtá Poruba vyhrála 4:1 nad sedmým Sokolovem, který definitivně ztratil šanci na přímý postup do čtvrtfinále. Na Jihlavu ztrácí Baník už deset bodů.

Frýdek-Místek oslavil teprve druhou výhru z posledních šesti kol. Gólem a asistencí se na úspěchu podílel lotyšský obránce Roberts Kalkis. Desáté Pardubice B zůstaly v boji o předkolo play off o bod před jedenáctým Chomutovem.

Prostějov zvítězil doma potřetí za sebou. Dvěma góly pomohl Daniel Babka, který v 6. minutě skóroval dvakrát během půl minuty a zařídil vedení 2:0. Čtyřmi asistencemi přispěl zadák Jan Zdráhal. Osmý Přerov stále čeká na pojistku účasti v předkole.

HC Frýdek-Místek : HC Dynamo Pardubice B 5:1 (1:1, 3:0, 1:0) Góly:

06:24 Macháček (Haas, Haman)

21:29 Kubiesa

27:19 Golovkovs (Kalkis, Kubiesa)

37:00 Kalkis (Š. Havránek, Marosz)

40:29 L. Klimek (Svačina, Marosz) Góly:

05:49 Pavlata (J. Kolář) Sestavy:

Švančara (Petrík) – Kalkis, Š. Havránek, Haman (A), Zbořil (A), Pacalaj, Hrbas, Homola – Svačina, Marosz, L. Klimek (C) – Kubiesa, Ostřížek, Golovkovs – Ramik, Macháček, Haas – Matiaško, Gerych, Nemec – Spěváček. Sestavy:

Honzík (Vondraš) – Chabada, J. Kolář (A), Nedbal, Švec, Tvrdík, Voženílek, M. Kubíček – Pavlata, Rákos (A), Kaplan – Formánek, Kaut (C), Moník – Pochobradský, Hrníčko, Lichtag – Zeman, Rouha, Gromadzki. Rozhodčí: Skopal, Mejzlík – Bezděk, Augusta Počet diváků: 1122

VHK ROBE Vsetín : HC Slavia Praha 5:4N (3:1, 1:2, 0:1 - 0:0) s.n.3:0 Góly:

03:10 Jonák (Klhůfek)

08:33 Vaňo (Ondračka, Zabusovs)

13:53 Klhůfek (Jonák, Rob)

36:28 Smetana (Jandus, Zabusovs)

65:00 Šmerha Góly:

12:49 Karabáček (Holý, Šťovíček)

27:26 Strnad (Švancar)

32:40 Slavíček (Strnad)

43:06 Šťovíček (M. Novák, Holý) Sestavy:

Pavlíček (Lukáš) – Š. Jenáček, Hryciow, Ondračka, Ďurkáč, Zedek, Smetana (A) – Rob (A), Klhůfek, Jonák (C) – Šmerha, Prokeš, Jandus – Š. Bláha, Matějček, Hořanský – Zabusovs, E. Pospíšil, Vaňo – Machala. Sestavy:

Cichoň (s.n. Hölsä) – Holý (C), Hrdinka, Kočí, Gaspar (A), Veber, Stejskal, Brůna – Karabáček, Šťovíček, M. Novák (A) – Strnad, Přikryl, Švancar – Sihvonen, Kucharčík, Slavíček – Průžek, Slavík, Havrda – Polák. Rozhodčí: Šudoma, Hacaperka – Polák, Rakušan Počet diváků: 2 156

LHK Jestřábi Prostějov : HC ZUBR Přerov 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) Góly:

05:24 Babka (Doležal, Zdráhal)

05:53 Babka (Pangelov-Juldašev, Kvasnica)

33:45 M. Lang (Kindl, Zdráhal)

40:32 Kindl (Doležal, Zdráhal)

56:13 Doležal (Zdráhal, Kindl) Góly:

31:26 Dobša (Zembol, Pěnčík)

53:25 Číp (Indrák) Sestavy:

Baroš (Kavan) – Zdráhal, Hopponen, Poledna, Pangelov-Juldašev, Husa, Šidlík (A), Klimíček – Jiránek (A), Kindl, Půček – Doležal, Kučera, Jenyš (C) – M. Lang, Babka, Kvasnica – Šiftar, Chludil, Korčák – Jenčovský. Sestavy:

Mokry (Němeček) – Weinhold, Šišák, Ahola, Krisl (C), Černohorský, Pěnčík, F. Němec – Indrák (A), Jáchym, Zaťovič – Číp, Pechanec, Březina (A) – Mácha, Pšurný, Hradil – Dobša, Zembol, Kratochvil. Rozhodčí: Sýkora, Kosnar – Beneš, Kráľ Počet diváků: 2 062

Poruba : HC Baník Sokolov 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) Góly:

12:32 Mrázek (Roman, Ježek)

15:10 Vachovec (Doudera)

28:51 Berisha (Šoustal, Razgals)

47:21 Gřeš (Šoustal) Góly:

45:11 Kružík (Kern, Pulpán) Sestavy:

Pařík (Stojanović) – Nilsson, Ježek, A. Sedlák, Jeřábek, Gutwald, Bartko, Doudera – Kotala, Roman (A), Mrázek – Christov, Střondala, Vehovský – Berisha, Šoustal, Razgals – Krenželok (C), Vachovec (A), Gřeš – Klímek. Sestavy:

Stuchlík (R. Novák) – Pulpán (C), Tureček, M. Rohan (A), Bulka, Krajčík, Klejna – Šmajda, Pitule, Csamango – Varvařovský, Kern, Kružík – Šlechta, Váňa, Vogel – Dobřemysl, Novotný. Rozhodčí: Zavřel, Šico – Maštalíř, Bohuněk Počet diváků: 716

SK Horácká Slavia Třebíč : HC Dukla Jihlava 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) Góly:

51:16 Vodný (Tomáš Svoboda, Bořuta) Góly:

16:44 Cachnín (Bilčík, Čachotský)

35:42 R. Toman (Čachotský, Kulda)

47:57 Burkov

58:45 Kulda Sestavy:

Jan Brož (Mičán) – Stehlík, Bořuta, E. Mareš, Štebih, Furch, Vodička – V. Brož, Bittner (A), Dočekal (C) – Tomáš Svoboda, Malý, Ferda (A) – Jaša, Vodný, Michalčuk – Kuba, Lichanec, Kroupa. Sestavy:

A. Beran (Žukov) – Dundáček, Bukač, Ozols, Strejček, Bilčík (A), Kurbaka, Koštoval – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Štefančík, Kuprijanov, Burkov – Jungwirth, Menšík, Pořízek – Chvátal, R. Toman, Báťa. Rozhodčí: Wagner, Kostourek – Juránek, Maňák Počet diváků: 1211