Vsetín dal zlínským pronásledovatelům šanci, v Litoměřicích padl v prodloužení

Vsetín prohrál poprvé po sérii čtyř vítězství. Ve 24. minutě se sice ujal vedení díky brance Tomáše Šmerhy, ale skóre otočil dvěma góly Filip Kuťák. Ve 48. minutě vyrovnal v přesilové hře a v čase 62:33 po přihrávce Jakuba Tůmy rozhodl střelou z pravého kruhu. Litoměřice se díky druhé výhře z posledních tří zápasů posunuly na čtvrté místo před Porubu.

Třebíč v Moravských Budějovicích zvítězila potřinácté v řadě. Po 70 sekundách ji dostal do vedení Radim Ferda a v 19. minutě zvýšil Tomáš Jáša. Za 27 sekund sice zkorigoval stav v přesilové hře Pavel Jenyš, ale po 80 sekundách závěrečné části se prosadil opět Ferda. Jestřábům ještě vykřesal naději ve 48. minutě Jan Kučera, ale vítězství Horácké Slavie zpečetil dvěma góly Martin Dočekal. Prostějov, jehož nejlepší střelec Jan Veselý zamířil v pátek do Bietigheimu do třetí nejvyšší německé soutěže, prohrál čtvrtý z posledních pěti zápasů.

Desáté místo si v boji o předkolo play off upevnily Pardubice B, které vyhrály v Pelhřimově nad domácí Jihlavou 4:3. Gólem a asistencí se na tom podílel Daniel Rákos. Záložní tým Dynama zvítězil popáté za sebou. Druhou porážku šesté Dukly z uplynulých tří duelů neodvrátil ani dvěma trefami třiačtyřicetiletý Tomáš Čachotský.

Jedenáctý Chomutov podlehl doma Sokolovu 2:3 a ztrácí na Pardubice B tři body. Piráti prohráli počtvrté v řadě. Baník vyhrál třetí z posledních čtyř duelů a poskočil na osmé místo před pražskou Slavii, která doma podlehla Kolínu 1:6. Dvanáctí Kozlové popáté za sebou vyhráli a před posledním Prostějovem mají už osmibodový náskok. Dvěma góly přispěl k dalšímu úspěchu Kolína Josef Skořepa.

Piráti Chomutov : HC Baník Sokolov 2:3 (1:0, 0:2, 1:1) Góly:

13:42 Eret (Havel, Eliáš)

51:41 Coskey (Lukeš) Góly:

36:46 Osmík (Vracovský, Kružík)

38:33 Váňa

48:54 Pitule (Šik, Tureček) Sestavy:

Jekel (Petrásek) – Baláž, Kadeřávek, Hejda, Eliáš, Ulrych, Š. Němec, Havel (A) – Lukeš (A), Hübl (C), Coskey – Maštalířský, Eret, Sklenář – Badinka, Hejcman, Fronk – Tadeáš Svoboda, Koblížek, M. Tůma – Berka. Sestavy:

Hamalčík (Stuchlík) – M. Rohan, Tureček, Pulpán (A), Dorot, J. Šedivý, Klejna – Vracovský (C), Pitule, Šik – Kružík, Kern, V. Tomeček – Šlechta, Osmík, Csamango – Janata, Váňa, Šprynar. Rozhodčí: Barek, Rapák – Kotlík, Sýkora Počet diváků: 3124

HC Stadion Litoměřice : VHK ROBE Vsetín 2:1P (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0) Góly:

47:38 Kuťák (Klikorka)

62:33 Kuťák (J. Tůma, Costa) Góly:

23:56 Šmerha (Hrňa, Ďurkáč) Sestavy:

Michajlov (Volevecký) – Tomov, Štibingr, Pavlák, Tomek, Klikorka, Krutil, J. Tůma – Vildumetz, Kuťák (C), Kordule (A) – Š. Jelínek, Knotek, Costa – Plos, Hujer, Hrabík – Ton, Pajer, J. Pospíšil. Sestavy:

Rydén (Pavlíček) – Hryciow, Stříteský, Ďurkáč, Zahradníček, Smetana (A), Š. Jenáček, Ondračka – Jonák, Klhůfek, Rob (A) – Hrňa (C), Prokeš, Zabusovs – Jaroslav Brož, Dědek, Šmerha – Š. Bláha, Matějček, Jandus – Machala. Rozhodčí: Zavřel, Sýkora – Baxa, Juránek Počet diváků: 1068

HC Slavia Praha : SC Marimex Kolín 1:6 (0:1, 1:2, 0:3) Góly:

39:54 Slavíček (Přikryl, Veber) Góly:

10:31 Chalupa (Pohl)

24:35 Kolmann (Dlouhý, D. Sýkora)

36:33 Skořepa (Z. Král, K. Lang)

46:14 Ouřada

48:03 Pokorný (P. Moravec, K. Lang)

58:09 Skořepa (T. Moravec, Chalupa) Sestavy:

Cichoň (Hölsä) – Gaspar (A), Holý (C), Kočí, Veber, V. Beran, Brůna, Hrdinka – Sihvonen, Šťovíček, M. Novák (A) – Polák, Přikryl, Strnad – Slavíček, Kucharčík, Švancar – Havrda, Slavík, Průžek – Karabáček. Sestavy:

Soukup (Málek) – D. Sýkora, Kolmann, Pohl, Křepelka, Hampl, Pinkas, T. Moravec – Chalupa, Skořepa (A), Ouřada (A) – Dlouhý (C), Berger, Z. Král – Pokorný, P. Moravec, K. Lang – Všetečka, Malínek, R. Handl – Zvagulis. Rozhodčí: Petružálek, Valenta – Maštalíř, Roischel

SK Horácká Slavia Třebíč : LHK Jestřábi Prostějov 5:2 (2:1, 0:0, 3:1) Góly:

01:10 Ferda (Michálek, Tomáš Svoboda)

18:33 Jaša (Lichanec, Kuba)

41:20 Ferda (Michálek, Tomáš Svoboda)

50:15 Dočekal (Tomáš Svoboda, Bittner)

59:58 Dočekal (Vodný) Góly:

19:00 Jenyš (Babka, Poledna)

47:57 Kučera Sestavy:

Mičán (Jan Brož) – Štebih, E. Mareš, Kroupa, Stehlík, Vodička, Furch – Dočekal (C), Bittner (A), V. Brož – Ferda (A), Michálek, Tomáš Svoboda – Vodný, Malý, Bernat – Kuba, Lichanec, Jaša. Sestavy:

Kavan (Štipčák) – Hopponen, Zdráhal, Šidlík (A), Poledna, Klimíček, Kubeš, Pangelov-Juldašev – Půček, Kindl, Jiránek (A) – Jenyš (C), Kučera, Doležal – Kvasnica, Babka, Jenčovský – Korčák, Chludil, Šiftar. Rozhodčí: D. Jechoutek, J. Grygera – M. Jindra, J. Dědek Počet diváků: 617