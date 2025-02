Vsetín si poradil s posledním, Třebíč uhájila třetí místo před Porubou

Vsetínští si v Prostějově připsali třetí výhru za sebou, zatímco domácí vyšli potřetí v řadě naprázdno. Na třináctý Kolín, který odehrál o dva zápasy méně, mají ze dna tabulky nadále dvoubodové manko.

Prostějov skóroval ve 14. minutě jako první zásluhou Pavla Jenyše, ale už o 70 sekund později vyrovnal Vít Jonák. Ve druhé třetině poslal hosty do vedení Jaroslav Brož, v úvodu třetí části ještě odpověděl Roman Půček, ale v 54. minutě vstřelil vítězný gól Pavel Klhůfek. V závěru přidal pojistku Tomáš Jandus.

V Třebíči se popáté v osmi vzájemných soubojích s Porubou nerozhodlo v základní hrací době. Domácí poslal do vedení Jakub Malý, ale ještě do první přestávky otočili vývoj August Nilsson s Adamem Sedlákem. Ve druhé třetině po vyrovnání Michala Furcha vrátil hostům vedení Aaron Berisha, ale v čase 39:26 znovu srovnal Ladislav Bittner. Po 106 sekundách prodloužení měl pak poslední slovo třebíčský David Michálek.

Až do prodloužení dospěl také zápas na ledě pražské Slavie, kde se představil B-tým Pardubic. Dynamo vedlo zásluhou Dominika Hrníčka, obrat zařídili Vojtěch Polák s Lukášem Strnadem, jenže přesně v polovině základní doby skóroval Daniel Herčík a František Formánek v 51. minutě opět rozjásal hosty. Roman Přikryl vzápětí vyrovnal. Prodloužení rozhodovalo zápas mezi oběma rivaly potřetí v sezoně, ukončil ho v čase 64:37 Lukáš Žálčík. Pardubičtí uspěli v halách soupeřů po sérii pěti proher.

Do nájezdů dospěla bitva v Litoměřicích, kam zavítal Frýdek-Místek. Hosté si vypracovali za úvodní dvacetiminutovku vedení 2:0 a to v jejich prospěch platilo ještě na začátku 39. minuty. Nino Tomov však do druhé pauzy snížil a Pavel Kordule ve třetí části vyrovnal. Na nájezdy i celkově v utkání pak zvítězili hosté 3:2, když vítězný gól dal Georgs Golovkovs, jenž byl i prvním střelcem zápasu. Frýdek-Místek bodoval posedmé za sebou, na plný zisk však čeká už 11 utkání.

Přerov v souboji celků, které měly před dnešním kolem shodně 61 bodů, podlehl Sokolovu 1:2. Domácí nedosáhli na body potřetí za sebou. Sokolov se naopak dočkal venku úspěchu po čtyřech porážkách, během nichž nebodoval.

HC Slavia Praha : HC Dynamo Pardubice B 3:4P (2:1, 0:1, 1:1 - 0:1) Góly:

06:56 Polák (Tittl)

18:49 Strnad (Slavíček, Přikryl)

52:04 Přikryl (Strnad, Holý) Góly:

05:25 Hrníčko (Chabada, Pochobradský)

30:00 Herčík (Formánek, Hrádek)

50:43 Formánek (Herčík, Hrádek)

64:37 Žálčík (Kaut) Sestavy:

Hölsä (Cichoň) – Gaspar (A), Kočí, V. Beran, Holý (C), Brůna, Veber, Tittl – M. Novák (A), Šťovíček, Šiler – Polák, Přikryl, Strnad – Sihvonen, Slavíček, Karabáček – Havrda, Slavík, Průžek. Sestavy:

Honzík (Vondraš) – J. Kolář (A), Chabada, Hrádek, Nedbal, Voženílek, Tvrdík, M. Kubíček – Kaplan, Rákos (A), Žálčík – Herčík, Kaut (C), Formánek – Lichtag, Hrníčko, Pochobradský – Pavlata, Fiala, Rouha. Rozhodčí: Wagner, Barek – Juránek, Sýkora Počet diváků: 854

HC ZUBR Přerov : HC Baník Sokolov 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) Góly:

48:47 Krisl (Jáchym, Pšurný) Góly:

03:10 Vracovský (Šlechta, Osmík)

36:08 Pulpán (V. Tomeček) Sestavy:

Mokry (Němeček) – Krisl (C), Černohorský, Šišák, Weinhold, Pěnčík, F. Němec, Hanák – Ministr, Jáchym, Indrák (A) – Březina (A), Pechanec, Číp – Zaťovič, Pšurný, Mácha – M. Tomeček, Hradil, Kratochvil – Dobša. Sestavy:

Habal (Stuchlík) – Pulpán (A), Tureček, J. Šedivý, Dorot, Rulík, Klejna, Vogel – Vracovský (C), Osmík, Csamango – Kružík, Pitule, V. Tomeček – Kern, Šik, Šprynar – M. Adámek, Váňa, Šlechta. Rozhodčí: Kosnar, Gebauer – Hanzlík, Otáhal

LHK Jestřábi Prostějov : VHK ROBE Vsetín 2:4 (1:1, 0:1, 1:2) Góly:

13:32 Jenyš (Klimíček, M. Lang)

41:11 Půček (Šidlík, Doležal) Góly:

14:42 Jonák (Rob, Klhůfek)

24:25 Jaroslav Brož (Šmerha, Matějček)

53:51 Klhůfek (Jonák, Ďurkáč)

58:29 Jandus (Šmerha, Prokeš) Sestavy:

Kavan (Baroš) – Hopponen, Klimíček, Šidlík (A), Kubeš, Pangelov-Juldašev, Poledna, Zdráhal, Babka (A) – M. Lang, J. Veselý, Jenyš (C) – Půček, Kindl, Doležal – Kvasnica, Korčák, Chludil – Kučera, Šiftar. Sestavy:

Rydén (Pavlíček) – Hryciow, Stříteský, Ďurkáč, Zahradníček, Smetana (A), Š. Jenáček – Jonák, Klhůfek, Rob (A) – Hrňa (C), Prokeš, Zabusovs – Jaroslav Brož, Matějček, Šmerha – Hořanský, Š. Bláha, Jandus – Dědek, E. Pospíšil. Rozhodčí: Mezlík, Šico – Kotlík, Rakušan Počet diváků: 931

HC Stadion Litoměřice : HC Frýdek-Místek 2:3N (0:2, 1:0, 1:0 - 0:0) s.n.2:3 Góly:

38:27 Tomov (Š. Jelínek, Knotek)

45:51 Kordule (Hrabík) Góly:

13:01 Golovkovs (Volas, Ramik)

19:13 Hrbas (Kalkis, Svačina)

Golovkovs Sestavy:

Michajlov (Tvrzník) – Tomov, Štibingr, Žovinec (A), Klikorka, J. Tůma, Krutil, Jebavý (C), Tomek – Vildumetz, Kuťák (A), Hrabík – Š. Jelínek, Knotek, Costa – Plos, Vitouch, Kordule – J. Pospíšil, Hujer, Pajer. Sestavy:

Petrík (Švančara) – Hrbas, Kalkis, Zbořil (A), Haman (A), Volas, Pacalaj, Homola – Illéš, Marosz, Svačina – Golovkovs, L. Klimek, Ramik – Gerych, Haas, Spěváček – Cedzo, Macháček, Matiaško. Rozhodčí: Veselý, Zeliska – Beneš, Kokrment Počet diváků: 1002

SK Horácká Slavia Třebíč : Poruba 4:3P (1:2, 2:1, 0:0 - 1:0) Góly:

04:45 Malý (Karafiát, V. Brož)

24:21 Michálek (Furch, Ferda)

39:26 Bittner (Stehlík, Dočekal)

61:46 Michálek (Ferda) Góly:

06:59 Nilsson (Krenželok, Vachovec)

15:32 A. Sedlák (Střondala)

30:37 Berisha (Razgals, Christov) Sestavy:

Mičán (Jan Brož) – Stehlík, E. Mareš, Vandas, Štebih, Vodička, Furch, Kroupa – Jaša, Bittner (A), Dočekal (C) – Ferda (A), Michálek, Vodný – Karafiát, Malý, V. Brož – Kuba, Lichanec, Wasserbauer. Sestavy:

Pařík (Dolejš) – Westlund, Nilsson, Jeřábek, Ježek, Bartko, Gutwald, A. Sedlák, Doudera – Mrázek, Roman (A), Kotala – Razgals, Střondala, Christov – Vehovský, Klímek, Berisha – Gřeš, Vachovec (A), Krenželok (C). Rozhodčí: Tomáš Zubzanda, Luděk Pilný. Čároví: Jakub Maňák, Jakub Teršíp Počet diváků: 819