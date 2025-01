Poslední Kolín vyhrál na ledě druhého Vsetína, neuspěl ani lídr ze Zlína

Od neobyčejného trejdu uteklo už pět dní, teprve nyní má ale Mikko Rantanen první chvíle na to, aby ho lépe vstřebal. Dorazil totiž na místo, kde bude po nějakou dobu pobývat nejvíc. Do Raleigh. Zde...

Z juniorské euforie přeskočil do první ligy. Kavan ale ví: Není kam spěchat

Ráno nasedne do auta a vyrazí z Brna do Prostějova. Den co den, celou sezonu. Devatenáctiletý brankář Jan Kavan, patřící extraligové Kometě, polyká těžké doušky v podobě bojů o záchranu s...