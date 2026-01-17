Jihlava zvládla nájezdy ve Zlíně, vedoucí Slavia porazila Třebíč. Slaví také Kolín

  22:01
Hokejisté Jihlavy ve 41. kole první ligy zvítězili v repríze posledního finále na ledě Zlína 2:1 po samostatných nájezdech. Na druhém místě tabulky se prohloubila ztráta Dukly na vedoucí Slavii na osm bodů, protože Pražané vyhráli v Třebíči 3:1. S Jihlavou srovnal bodově krok Kolín po výhře 3:2 v Přerově, tým z Vysočiny má ale zápas k dobru.
Jihlavský útočník Tomáš Čachotský překonává v rozhodujícím nájezdu brankáře

Jihlavský útočník Tomáš Čachotský překonává v rozhodujícím nájezdu brankáře Lukáše Klimeše ze Zlína.

Zlínský obránce Tadeáš Talafa (vpravo) v utkání proti Jihlavě
Jihlavský brankář Adam Beran zasahuje proti Jakubu Šlahařovi ze Zlína.
Momentka z prvoligového utkání mezi Zlínem a Jihlavou
Momentka z prvoligového utkání mezi Zlínem a Jihlavou
Ve Zlíně padly obě branky v základní hrací době v rozmezí 31 sekund v úvodu druhé třetině, kdy domácí ukrajinský útočník Stanislav Sadovikov rychle odpověděl na trefu Richarda Cachnína.

Zápas dospěl do nájezdů a v nich byl jediným úspěšným aktérem čtyřiačtyřicetiletý Tomáš Čachotský, který v Dukle nastupuje už 15. sezonu. Jihlava díky svému nejproduktivnějšímu hráči v ročníku vyhrála venkovní utkání poprvé od začátku prosince.

Momentka z prvoligového utkání mezi Zlínem a Jihlavou

Vedoucí Slavia potvrdila roli favorita i díky dvěma gólům amerického útočníka Jakea Griciuse, který se prosadil ve druhé třetině během 92 sekund, jeho druhá trefa v oslabení byla vítězná. Triumf hostů potvrdil sedm sekund před koncem střelou do prázdné branky Milan Čermák, který si v zápase připsal tři body.

Kolín zvítězil potřetí za sebou. Domácí Zubři se prosadili až ve třetí třetině za stavu 0:3, ale na obrat nedosáhli.

Čtvrté Litoměřice podlehly doma Frýdku-Místku 2:3 a skončila jim čtyřzápasová vítězná série. Dvakrát dotáhli jednobrankovou ztrátu, ale na trefu Davida Kofroně z přesilovky v polovině poslední třetiny už odpovědět nedokázali. Slezané zvítězili hlavně díky výborně chytajícímu Danielu Dolejšovi, který předvedl 48 zákroků.

Také Poruba dvakrát vyrovnala v zápase s pátým Vsetínem, ale Ostravané nerozhodný stav 2:2 dotáhli až do prodloužení, ve kterém v jejich prospěch rozhodl druhým gólem v zápase lotyšský útočník Emils Gegeris. Sám předtím zařídil 20 sekund před koncem základní hrací doby pokračování duelu.

Po pěti zápasech našla přemožitele rezerva Pardubic. Východočeši prohráli 1:2 na ledě Chomutova, který zvítězil za tři body téměř po měsíci. Poslední vítězství po 60 minutách Severočeši zaznamenali 20. prosince proti Frýdku-Místku.

Tábor po třech porážkách zvítězil 4:3 v prodloužení nad Sokolovem, který neuspěl naopak po třech výhrách. Dva góly Jihočechů dal Josef Hasman, sokolovský Martin Osmík vyrovnal 15 sekund před sirénou, ale prodloužení trvalo jen čtvrt minuty, než ho ukončil Karel Plášil.

Maxa liga
41. kolo 17. 1. 2026 16:00
RI Okna Berani Zlín : HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava 1:2N (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0)s.n.0:1
Góly:
22:02 Sadovikov (Z. Doležal)
Góly:
21:31 Cachnín (Čachotský)
Čachotský
Sestavy:
Klimeš (Čiliak) – Veber, Ondračka, Hanousek, Talafa, Čáp, Riedl (A), Zavřel – Kordule, Sedláček (A), Paukku – Válek, Heš, Šlahař – P. Svoboda, Sadovikov, Z. Doležal – Mužík, Čechmánek, Říčka – Köhler (C).
Sestavy:
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Krenželok, Bukač, Ozols, Strejček (A), Chvátal – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Harkabus (A), Kuprijanov, Burkov – Lhoták, Kulda, Štefančík – T. Havránek, Toman, Pořízek.

Rozhodčí: Sýkora, Kosnar – Teršíp, Kráľ

Maxa liga
41. kolo 17. 1. 2026 16:00
Poruba : VHK ROBE Vsetín 3:2P (1:2, 0:0, 1:0 - 1:0)
Góly:
04:35 Kotala (Mrázek)
59:41 Gegeris (Mikyska)
62:46 Gegeris (Kotala)
Góly:
04:04 Straka (Stříteský, Dědek)
10:57 Rob (Slováček, Š. Bláha)
Sestavy:
Kavan (Pařík) – Nilsson, Jeřábek, Younan, Sedlák, Bartko, Ježek (A), Bialy – Razgals, Marosz, Gegeris – Gřeš, Vachovec (A), Šoustal – Mrázek, Roman (C), Kotala – Lundgren, Mikyska, Přibyl – Sloboda.
Sestavy:
Miroslav Svoboda (Honzík) – Stříteský, Zahradníček, Slováček, Dujsík, Staněk (A), Marcel, Hryciow – Rob (A), Jonák (C), Š. Bláha – Šmerha, Prokeš, M. Novák – Frömel, Dědek, Straka – Jandus, Matějček, Hořanský.

Rozhodčí: Šudoma, Schenel – Otáhal, Vašíček

Počet diváků: 1115

Maxa liga
41. kolo 17. 1. 2026 17:00
SK Horácká Slavia Třebíč : HC Slavia Praha 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Góly:
39:09 Psota (Vodný, Stehlík)
Góly:
36:37 Gricius (Čermák, Matěj Beran)
38:09 Gricius (Holý, Čermák)
59:53 Čermák (Polák, J. Pavelka)
Sestavy:
Mičán (Jan Brož) – Matějíček, Stehlík, Tureček, Štebih, Furch, E. Mareš – Psota, Bittner (A), Dočekal (C) – Tomáš Svoboda, Michálek, Malý – Tecl, Vodný (A), Kučera – V. Brož, Kuba, Doudera.
Sestavy:
J. Pavelka (Höhlig) – Holý (C), Hrdinka, F. Kočí, Gaspar (A), Perčič, V. Beran, Stejskal – Berka, Polák, Šťovíček – Čermák, Gricius, Matěj Beran – Trunda, J. Knotek (A), Průžek – Havrda, Tichý, Slavíček.

Rozhodčí: Mrkva, Pilný – Maštalíř, Juránek

Počet diváků: 535

Maxa liga
41. kolo 17. 1. 2026 17:00
HC Stadion Litoměřice : HC Frýdek-Místek 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Góly:
20:51 J. Tůma (Bernovský)
33:39 R. Chlán (Špilka, Jiří Pospíšil)
Góly:
09:24 Střondala (Volas, Haman)
26:33 Ostřížek (Průšek)
49:24 Kofroň (Ostřížek, Cedzo)
Sestavy:
Volevecký (Michajlov) – Suhrada, Žovinec, J. Tůma, Smetana, Tomov, Pavlák, Samson – Lang, Kern, Costa – Bernovský, Jelínek, Plos – Fiala, Hujer, F. Novák – Jiří Pospíšil, Špilka, R. Chlán.
Sestavy:
Dolejš (Schnattinger) – Urbanec, Byrtus, Hrbas, Průšek, Kalkis, Teper, Volas, Haman – Klimek, Ostřížek, Kofroň – Kozlík, Střondala, Ižacký – Cedzo, Tyczynski, Svačina – Gerych, Matiaško, Ramik.

Rozhodčí: Kostourek, Jaroš – Belko, Baxa

Maxa liga
41. kolo 17. 1. 2026 17:00
HC ZUBR Přerov : SC Marimex Kolín 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)
Góly:
47:41 Zdráhal (Indrák, Pechanec)
50:54 Zbořil (Pěnčík, J. Hanák)
Góly:
02:32 Černohorský (Čech, Haas)
07:47 P. Moravec (Gardoň, Vlach)
23:03 Vlach (Musil)
Sestavy:
Němeček (Švančara) – Krisl (C), Černý, Zdráhal, Šišák, Zbořil, Pěnčík, Mozr – Březina (A), M. Tomeček, Nášel – L. Adámek, Pechanec, Indrák (A) – Hradil, J. Hanák, Koudela – David Dobša, Zembol, Boltvan.
Sestavy:
Kasal (Soukup) – Kolmann (C), Křepelka, Aubrecht, Černohorský, Hampl, Čech, T. Tůma – Vlach, Musil (A), Haas – Gardoň, P. Moravec, Pokorný – Dlouhý (A), Skořepa, Zvagulis – P. Král, Pajer, A. Adamec.

Rozhodčí: Grygera, Šico – Bartoň, Peluha

Počet diváků: 928

Maxa liga
41. kolo 17. 1. 2026 17:00
HC Tábor : HC Baník Sokolov 4:3P (1:0, 0:1, 2:2 - 1:0)
Góly:
05:49 Hasman (Karabáček)
52:01 Hasman (Hruška, Hubata)
54:45 Weinhold (Pech, Červený)
60:15 Plášil (Hruška, Pech)
Góly:
36:33 M. Adámek (Varvařovský, Šlechta)
48:54 Dalecký (Číp, Krežolek)
59:45 Osmík (Číp, Krežolek)
Sestavy:
Žajdlík (Málek) – Kříž, Plášil (A), Bernad, Srdínko, Hubata, Weinhold, Suchánek (A) – Hruška, Pech (C), Machala – Červený, Mertl, Valský – Hasman, Dančišin, Karabáček – T. Doležal, Babka, Všetečka – Jungwirth.
Sestavy:
Habal (Stuchlík) – Lindelöf, Klejna, Pulpán (C), Šedivý, Rohan (A), Pinkas – Krežolek, Dalecký (A), Číp – Vracovský, Osmík, Vrhel – Kupčo, T. Knotek, Varvařovský – Šlechta, M. Adámek, Nedelka.

Rozhodčí: Obadal, Valenta – Maňák, Sýkora

Počet diváků: 2122

Maxa liga
41. kolo 17. 1. 2026 17:30
Piráti Chomutov : HC Dynamo Pardubice B 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
Góly:
30:58 P. Chlán (Ouřada, Baláž)
34:03 Ouřada (P. Chlán, Jekel)
Góly:
57:37 Kaplan (Herčík, Kolář)
Sestavy:
Jekel (T. Král) – Krutil, Baláž, Hejda, Kadeřávek, Havel, T. Žižka, Vodička – Ouřada, P. Chlán (A), Sklenář – Káňa, Forsblom, Coskey (A) – Badinka, Tadeáš Svoboda, Kratochvíl – Havelka, Koblížek, M. Tůma (C) – Eret.
Sestavy:
Vondraš (Vilém) – Kolář (A), Švec, Lučan, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Rájek – Pekař, Hrníčko, Stránský – Kaplan, Rákos (A), Herčík – Formánek, Urban, Žálčík – Pochobradský, Fiala, Kalužík – Pavlata.

Rozhodčí: Horák, Vrba – Kokrment, Bertlík

Počet diváků: 1789

KLUBZVVPPPPSB
1.Slavia Praha40253210122:8283
2.Jihlava3920559114:8775
3.Kolín40222511105:8575
4.Litoměřice40203314124:11269
5.Vsetín40139513110:10462
6.Přerov4115711894:10860
7.Sokolov40128515105:11857
8.Třebíč4013481595:10755
9.Pardubice B41136319112:11254
10.Tábor40126616103:11154
11.Zlín4114261984:10652
12.Frýdek-Místek3913351897:10450
13.Chomutov4114162099:11550
14.Poruba40124321113:12647
16. ledna 2026  18:02

