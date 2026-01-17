Jihlava zvládla nájezdy ve Zlíně, vedoucí Slavia porazila Třebíč. Slaví také Kolín

Ve Zlíně padly obě branky v základní hrací době v rozmezí 31 sekund v úvodu druhé třetině, kdy domácí ukrajinský útočník Stanislav Sadovikov rychle odpověděl na trefu Richarda Cachnína.
Zápas dospěl do nájezdů a v nich byl jediným úspěšným aktérem čtyřiačtyřicetiletý Tomáš Čachotský, který v Dukle nastupuje už 15. sezonu. Jihlava díky svému nejproduktivnějšímu hráči v ročníku vyhrála venkovní utkání poprvé od začátku prosince.
Vedoucí Slavia potvrdila roli favorita i díky dvěma gólům amerického útočníka Jakea Griciuse, který se prosadil ve druhé třetině během 92 sekund, jeho druhá trefa v oslabení byla vítězná. Triumf hostů potvrdil sedm sekund před koncem střelou do prázdné branky Milan Čermák, který si v zápase připsal tři body.
Kolín zvítězil potřetí za sebou. Domácí Zubři se prosadili až ve třetí třetině za stavu 0:3, ale na obrat nedosáhli.
Čtvrté Litoměřice podlehly doma Frýdku-Místku 2:3 a skončila jim čtyřzápasová vítězná série. Dvakrát dotáhli jednobrankovou ztrátu, ale na trefu Davida Kofroně z přesilovky v polovině poslední třetiny už odpovědět nedokázali. Slezané zvítězili hlavně díky výborně chytajícímu Danielu Dolejšovi, který předvedl 48 zákroků.
Také Poruba dvakrát vyrovnala v zápase s pátým Vsetínem, ale Ostravané nerozhodný stav 2:2 dotáhli až do prodloužení, ve kterém v jejich prospěch rozhodl druhým gólem v zápase lotyšský útočník Emils Gegeris. Sám předtím zařídil 20 sekund před koncem základní hrací doby pokračování duelu.
Po pěti zápasech našla přemožitele rezerva Pardubic. Východočeši prohráli 1:2 na ledě Chomutova, který zvítězil za tři body téměř po měsíci. Poslední vítězství po 60 minutách Severočeši zaznamenali 20. prosince proti Frýdku-Místku.
Tábor po třech porážkách zvítězil 4:3 v prodloužení nad Sokolovem, který neuspěl naopak po třech výhrách. Dva góly Jihočechů dal Josef Hasman, sokolovský Martin Osmík vyrovnal 15 sekund před sirénou, ale prodloužení trvalo jen čtvrt minuty, než ho ukončil Karel Plášil.
22:02 Sadovikov (Z. Doležal)
21:31 Cachnín (Čachotský)
Čachotský
Klimeš (Čiliak) – Veber, Ondračka, Hanousek, Talafa, Čáp, Riedl (A), Zavřel – Kordule, Sedláček (A), Paukku – Válek, Heš, Šlahař – P. Svoboda, Sadovikov, Z. Doležal – Mužík, Čechmánek, Říčka – Köhler (C).
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Krenželok, Bukač, Ozols, Strejček (A), Chvátal – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Harkabus (A), Kuprijanov, Burkov – Lhoták, Kulda, Štefančík – T. Havránek, Toman, Pořízek.
Rozhodčí: Sýkora, Kosnar – Teršíp, Kráľ
04:35 Kotala (Mrázek)
59:41 Gegeris (Mikyska)
62:46 Gegeris (Kotala)
04:04 Straka (Stříteský, Dědek)
10:57 Rob (Slováček, Š. Bláha)
Kavan (Pařík) – Nilsson, Jeřábek, Younan, Sedlák, Bartko, Ježek (A), Bialy – Razgals, Marosz, Gegeris – Gřeš, Vachovec (A), Šoustal – Mrázek, Roman (C), Kotala – Lundgren, Mikyska, Přibyl – Sloboda.
Miroslav Svoboda (Honzík) – Stříteský, Zahradníček, Slováček, Dujsík, Staněk (A), Marcel, Hryciow – Rob (A), Jonák (C), Š. Bláha – Šmerha, Prokeš, M. Novák – Frömel, Dědek, Straka – Jandus, Matějček, Hořanský.
Rozhodčí: Šudoma, Schenel – Otáhal, Vašíček
Počet diváků: 1115
39:09 Psota (Vodný, Stehlík)
36:37 Gricius (Čermák, Matěj Beran)
38:09 Gricius (Holý, Čermák)
59:53 Čermák (Polák, J. Pavelka)
Mičán (Jan Brož) – Matějíček, Stehlík, Tureček, Štebih, Furch, E. Mareš – Psota, Bittner (A), Dočekal (C) – Tomáš Svoboda, Michálek, Malý – Tecl, Vodný (A), Kučera – V. Brož, Kuba, Doudera.
J. Pavelka (Höhlig) – Holý (C), Hrdinka, F. Kočí, Gaspar (A), Perčič, V. Beran, Stejskal – Berka, Polák, Šťovíček – Čermák, Gricius, Matěj Beran – Trunda, J. Knotek (A), Průžek – Havrda, Tichý, Slavíček.
Rozhodčí: Mrkva, Pilný – Maštalíř, Juránek
Počet diváků: 535
20:51 J. Tůma (Bernovský)
33:39 R. Chlán (Špilka, Jiří Pospíšil)
09:24 Střondala (Volas, Haman)
26:33 Ostřížek (Průšek)
49:24 Kofroň (Ostřížek, Cedzo)
Volevecký (Michajlov) – Suhrada, Žovinec, J. Tůma, Smetana, Tomov, Pavlák, Samson – Lang, Kern, Costa – Bernovský, Jelínek, Plos – Fiala, Hujer, F. Novák – Jiří Pospíšil, Špilka, R. Chlán.
Dolejš (Schnattinger) – Urbanec, Byrtus, Hrbas, Průšek, Kalkis, Teper, Volas, Haman – Klimek, Ostřížek, Kofroň – Kozlík, Střondala, Ižacký – Cedzo, Tyczynski, Svačina – Gerych, Matiaško, Ramik.
Rozhodčí: Kostourek, Jaroš – Belko, Baxa
47:41 Zdráhal (Indrák, Pechanec)
50:54 Zbořil (Pěnčík, J. Hanák)
02:32 Černohorský (Čech, Haas)
07:47 P. Moravec (Gardoň, Vlach)
23:03 Vlach (Musil)
Němeček (Švančara) – Krisl (C), Černý, Zdráhal, Šišák, Zbořil, Pěnčík, Mozr – Březina (A), M. Tomeček, Nášel – L. Adámek, Pechanec, Indrák (A) – Hradil, J. Hanák, Koudela – David Dobša, Zembol, Boltvan.
Kasal (Soukup) – Kolmann (C), Křepelka, Aubrecht, Černohorský, Hampl, Čech, T. Tůma – Vlach, Musil (A), Haas – Gardoň, P. Moravec, Pokorný – Dlouhý (A), Skořepa, Zvagulis – P. Král, Pajer, A. Adamec.
Rozhodčí: Grygera, Šico – Bartoň, Peluha
Počet diváků: 928
05:49 Hasman (Karabáček)
52:01 Hasman (Hruška, Hubata)
54:45 Weinhold (Pech, Červený)
60:15 Plášil (Hruška, Pech)
36:33 M. Adámek (Varvařovský, Šlechta)
48:54 Dalecký (Číp, Krežolek)
59:45 Osmík (Číp, Krežolek)
Žajdlík (Málek) – Kříž, Plášil (A), Bernad, Srdínko, Hubata, Weinhold, Suchánek (A) – Hruška, Pech (C), Machala – Červený, Mertl, Valský – Hasman, Dančišin, Karabáček – T. Doležal, Babka, Všetečka – Jungwirth.
Habal (Stuchlík) – Lindelöf, Klejna, Pulpán (C), Šedivý, Rohan (A), Pinkas – Krežolek, Dalecký (A), Číp – Vracovský, Osmík, Vrhel – Kupčo, T. Knotek, Varvařovský – Šlechta, M. Adámek, Nedelka.
Rozhodčí: Obadal, Valenta – Maňák, Sýkora
Počet diváků: 2122
30:58 P. Chlán (Ouřada, Baláž)
34:03 Ouřada (P. Chlán, Jekel)
57:37 Kaplan (Herčík, Kolář)
Jekel (T. Král) – Krutil, Baláž, Hejda, Kadeřávek, Havel, T. Žižka, Vodička – Ouřada, P. Chlán (A), Sklenář – Káňa, Forsblom, Coskey (A) – Badinka, Tadeáš Svoboda, Kratochvíl – Havelka, Koblížek, M. Tůma (C) – Eret.
Vondraš (Vilém) – Kolář (A), Švec, Lučan, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Rájek – Pekař, Hrníčko, Stránský – Kaplan, Rákos (A), Herčík – Formánek, Urban, Žálčík – Pochobradský, Fiala, Kalužík – Pavlata.
Rozhodčí: Horák, Vrba – Kokrment, Bertlík
Počet diváků: 1789
|KLUB
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1.
|Slavia Praha
|40
|25
|3
|2
|10
|122:82
|83
|2.
|Jihlava
|39
|20
|5
|5
|9
|114:87
|75
|3.
|Kolín
|40
|22
|2
|5
|11
|105:85
|75
|4.
|Litoměřice
|40
|20
|3
|3
|14
|124:112
|69
|5.
|Vsetín
|40
|13
|9
|5
|13
|110:104
|62
|6.
|Přerov
|41
|15
|7
|1
|18
|94:108
|60
|7.
|Sokolov
|40
|12
|8
|5
|15
|105:118
|57
|8.
|Třebíč
|40
|13
|4
|8
|15
|95:107
|55
|9.
|Pardubice B
|41
|13
|6
|3
|19
|112:112
|54
|10.
|Tábor
|40
|12
|6
|6
|16
|103:111
|54
|11.
|Zlín
|41
|14
|2
|6
|19
|84:106
|52
|12.
|Frýdek-Místek
|39
|13
|3
|5
|18
|97:104
|50
|13.
|Chomutov
|41
|14
|1
|6
|20
|99:115
|50
|14.
|Poruba
|40
|12
|4
|3
|21
|113:126
|47