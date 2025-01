Prvoligoví lídři ze Zlína inkasovali na ledě Poruby sedmkrát

ONLINE: Česko - USA. Juniory čeká semifinále s nadupanými obhájci titulu

Čeští junioři nastoupí v noci na neděli v 1:30 do semifinálového souboje se Spojenými státy. Hokejová reprezentace se pokusí dostat do finále mistrovství světa hráčů do 20 let znovu po roční pauze....