Vedoucí Poruba podlehla v první hokejové lize druhému Vsetínu

Poruba nebodovala po šesti zápasech, z kterých pět vyhrála. Vsetín pošesté v řadě zvítězil a neztratil ani bod. Za další úspěchem vykročili Valaši v čase 3:12, kdy otevřel skóre Luboš Rob. V 17. minutě sice vyrovnal Dominik Hrníčko, ale za 69 sekund vrátil hostům vedení také při hře čtyř proti čtyřem Roman Půček. Po 132 sekundách druhé části zvýšil Štěpán Bláha na 3:1. Ostravané ve 34. minutě už jen zkorigovali výsledek, když v oslabení skóroval Vojtěch Střondala.

Zlín z minulých čtyř zápasů získal jen dva body a přes nedělní domácí výhru nad Kolínem 4:3 v prodloužení byl v pondělí odvolán trenér Rostislav Vlach s asistentem Jurajem Juríkem. Do prvního duelu pod Říhou Berani dobře vstoupili a v čase 3:06 je dostal do vedení Petr Mrázek. Ve 23. minutě ale odpověděl Jiří Průžek a za 75 sekund Draci otočili stav díky Danielu Vachutkovi. Výsledek pojistil 62 vteřin před koncem při power play do prázdné branky Lukáš Žálčík.

Třetí Třebíč vyhrála v Přerově 1:0 a po sérii tří porážek podruhé za sebou uspěla. Jedinou branku vstřelil už po 90 sekundách Erik Meluzín. Brankář Pavel Jekel udržel počtvrté v sezoně čisté konto. Zubři utrpěli čtvrtou porážku za sebou.

Čtvrtou výhru v řadě oslavil Prostějov, který zvítězil v Kolíně 6:2. Čtyřmi body za hattrick a jednu asistenci zazářil Filip Jansa. Gól a dvě přihrávky zaznamenal Tomáš Jiránek. Kozlové dvakrát zkorigovali stav až při pětibrankové ztrátě a prohráli potřetí za sebou.

Obhájce vítězství v první lize Jihlava vyhrála ve Frýdku-Místku 4:1. Počtvrté za sebou bodovala a z toho potřetí vyhrála. Od 9. minuty sice prohrávala po brance Vlastimila Dostálka, ale v čase 15:11 vyrovnal Tomáš Chlubna a po 87 sekundách druhé třetiny otočil stav Tomáš Čachotský. Ještě ve druhé třetině se prosadili také Tomáš Harkabus a Vlastimil Bilčík.

Třináctá Slavia doma porazila Sokolov 3:1 a vyhrála teprve podruhé z posledních devíti zápasů. Poslední Pardubice B v Chrudimi zdolaly Litoměřice 4:1 a dosáhly na druhé vítězství z uplynulých deseti duelů.

HC RT TORAX Poruba 2011 : VHK ROBE Vsetín 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) Góly:

16:39 Hrníčko (Voráček, Mlčák)

33:53 Střondala (Sedlák, Krenželok) Góly:

03:12 Rob (Berzinš)

17:48 R. Půček

22:12 Š. Bláha (Hořanský) Sestavy:

Dolejš (O. Bláha) – Klimíček, Lemcke, Mlčák, Voráček, Sedlák, Krenželok – Gřeš, Vachovec (C), Šoustal – Šlahař, Pšurný (A), Berisha – Christov, Střondala, Hrníčko – Brodek, Toman, Karafiát – Häring. Sestavy:

Žajdlík (Žukov) – Voženílek, Ondračka, O. Němec, Jenáček, Smetana (A), Říha – Jonák (C), Berzinš, Rob – Sihvonen, Přikryl, Berger – R. Půček, Klhůfek, Jenyš – Hořanský, Lichanec, Š. Bláha – Štefka. Rozhodčí: Skopal, Petružálek – Maštalíř, Kleprlík

DRACI PARS ŠUMPERK : PSG Berani Zlín 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) Góly:

22:54 Průžek (Žálčík)

24:11 Vachutka (Mácha, Nedvídek)

58:58 Žálčík (Průžek) Góly:

03:06 Mrázek (Honejsek, Kubiš) Sestavy:

Lackovič (Hamalčík) – Kadeřávek, Eliáš, L. Rutar, Hrachovský, Kunst, Dudycha – Průžek (A), Kohút, Žálčík (C) – Svoboda, Šuhaj, Š. Jelínek – Vachutka (A), Nedvídek, Mácha – Křemen, Bernat, Jouza. Sestavy:

Kašík (Huf) – Bukač, Husa, Kachyňa, Bartko, Zbořil, Talafa, Riedl – Kubiš (C), Honejsek, Mrázek – Ondráček (A), P. Sedláček, Pospíšil – Köhler (A), Hejcman, Illéš – Luža, Gago, Frömel. Rozhodčí: K. Zavřel, T. Veselý – D. Otáhal, T. Kučera Počet diváků: 1221

HC Dynamo Pardubice B : HC Stadion Litoměřice 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) Góly:

18:08 Matýs

18:50 P. Machač (Belluš, Půhoný)

24:14 Rákos (Lichtag, Zdráhal)

42:34 Vildumetz (Lichtag, Hanousek) Góly:

29:09 Procházka Sestavy:

Klouček (Kadlc) – Hanousek, Nedbal, Zdráhal (A), Kubíček, Drtina (A), Chabada, Kaštánek – Vildumetz, Kaut (C), Matýs – T. Zeman, Rákos, Lichtag – Půhoný, P. Machač, Belluš – Rouha, Herčík, Kaplan. Sestavy:

To. Král (Sklíba) – Jebavý (A), Š. Němec, Výtisk (C), Veber, J. Šedivý, Holý (A), Hampl – Válek, Jícha, P. Svoboda – Procházka, Kuťák, Slavíček – Ton, Kracík, Koláček – Cikhart, M. Vitouch, Gajda. Rozhodčí: Micka, Mejzlík – Zídek, Dědek Počet diváků: 244

HC Frýdek-Místek : HC Dukla Jihlava 1:4 (1:1, 0:3, 0:0) Góly:

11:03 Dostálek (Zeleňák, Kowalczyk) Góly:

15:11 Chlubna (Miškář, V. Brož)

21:27 Čachotský (Pořízek)

32:26 Harkabus (Haman, Chlubna)

36:22 Bilčík (Handl, Haman) Sestavy:

Kacetl (Švančara) – Š. Havránek, Teper (C), Zeleňák, Kowalczyk, Sova, J. Adámek – Homola, Bednář, Vrdlovec (A) – Dostálek, Lyszczarczyk, Haas – Hotěk, A. Zeman, Matěj – Klimša (A), Geidl, Macháček – Ramik. Sestavy:

Beran (Wolf) – Bilčík, A. Dvořák, D. Kolář, F. Kočí, Chvátal, Haman – Chlubna, Miškář, V. Brož – Harkabus (A), Menšík, Fronk – Čachotský, Skořepa (C), Pořízek – Cachnín, Handl. Rozhodčí: Tomáš Cabák, Ondřej Šudoma, Václav Hanzlík, Jaroslav Peluha

SC Marimex Kolín : LHK Jestřábi Prostějov 2:6 (0:2, 1:3, 1:1) Góly:

37:18 Pajer (Matějček)

44:20 Morong (Dlouhý, Veselý) Góly:

04:02 Jiránek (T. Jáchym, Jansa)

10:38 Staněk (Hašek)

29:32 Jansa

32:30 Mar. Novák (Ostřížek)

33:05 Jansa (Malák, Slanina)

43:19 Jansa (T. Jáchym, Poledna) Sestavy:

Soukup (30. Sajdl) – Čáp, T. Jelínek, Aubrecht, Niko, Cibák, Křepelka, Naar – Dlouhý, Morong, Veselý – Sklenář, Moravec, Ouřada – Síla, Matějček, Pajer – Lang. Sestavy:

Pavelka (J. Němeček) – Kubeš, Valenta, Malák, Poledna, Staněk, Pěnčík, Hamšík – Jiránek, T. Jáchym, Mar. Novák – V. Burian, Ostřížek, Hašek – Slanina, Venkrbec, Jansa – Jandus, Maruna. Rozhodčí: Zubzanda, Kostourek – Jindra, Štofa

HC Slavia Praha : HC Baník Sokolov 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) Góly:

06:20 Žejdl (Roth, Kulda)

15:40 Roth (Havrda, Houška)

37:42 J. Brož (Klikorka, L. Stehlík) Góly:

34:06 Kružík (Pohl, Kverka) Sestavy:

Málek (Volevecký) – Klikorka, Hejda, D. Němeček, Roth (C), Žovinec, Szathmáry – Strnad, Žejdl, Kulda – L. Stehlík, Kern, J. Brož – Mrňa, V. Růžička (A), Simon – Havrda, Pšenička, Houška. Sestavy:

Habal (Michajlov) – Jan Novák, Tomek, Pohl, Baláž, Weinhold, Krutil, Rulík – Hrabík, Kverka (A), Kružík – Berka, Zadražil, Hauser – Jurčík (A), Rohan (C), Osmík – Hajný, Vrhel, Tomi. Rozhodčí: Valenta, Hucl – Beneš, Thuma Počet diváků: 610

HC ZUBR Přerov : SK Horácká Slavia Třebíč 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) Góly:

Góly:

01:30 Meluzín (Malý, Furch) Sestavy:

Da. Král (Postava) – R. Černý, Kudělka (A), Krisl (C), Chroboček, M. Novotný, Hrdinka, Ševčík – Svoboda, Süss, Doležal (A) – Březina, Pechanec, Svoboda – F. Dvořák, Ministr, Indrák – Goiš, Macuh, Dobša. Sestavy:

Jekel (Mičán) – Bořuta, Tureček, Forman, Hunkes, Poizl, Furch – Dočekal (A), Bittner (C), Psota – Holec, D. Michálek, Ferda (A) – Meluzín, Vodný, Malý – Krliš, Šilhavý, Svoboda. Rozhodčí: Vrba, Grygera – Vašíček, Blažej