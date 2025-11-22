Chomutov předčil vedoucí Slavii, Sokolov nasázel Porubě osm branek. Zlín opět padl

Několik duelů se opět neslo v duchu tichých protestů proti současnému formátu baráže o postup do extraligy, který je podle fanoušků neférový a zvýhodňuje celky z nejvyšší soutěže.
Iniciativu Stop baráži podpořily některé kluby během sobotního kola tím, že se na kostkách objevila jednotná grafika vyzývající ke zrušení baráže, a například v Kolíně fanoušci drželi po úvodním buly symbolickou minutu ticha.
|
Nestávkujte, prosí Hadamczik prvoligové kluby. I on ale zatlačí proti baráži
Doma vedle Slavie prohrály i druhé Litoměřice, v prodloužení podlehly Táboru 2:3 a nevyužily šanci více stáhnout jedenáctibodový náskok Pražanů. Zápas rozhodl v prodloužení bývalý dlouholetý hráč nejvyšší soutěže Lukáš Pech.
Ani třetí Kolín doma neuspěl, prohrál rovněž 2:3 v prodloužení s Frýdkem-Místkem. Středočeši v polovině třetí třetiny dvěma rychlými góly vyrovnali, v prodloužení se ale po minutě hry prosadil polský útočník hostů Damian Tyczynski.
|
Situace je kritická. Nedotknutelný není nikdo, varuje šéf zlínských hokejistů
Předposlední Zlín prohrál po nájezdech 3:4 v Třebíči a zaznamenal devátou porážku v řadě. Zlínu se přitom podařilo v druhé třetině dorovnat tříbrankovou ztrátu, ani Horáckou Slavii ale nakonec nezdolal.
V souboji sousedů v tabulce mezi Sokolovem a Porubou padlo 13 gólů. Přestřelka dopadla lépe pro tým ze západních Čech, Baník zvítězil na domácím ledě 8:5. Sedm bodů za hattrick a čtyři asistence zaznamenal Radek Číp, který se s 31 body posunul do čela tabulky produktivity.
27:55 Polák (Kružík)
29:22 Káňa (Jenáček, Sklenář)
33:01 Kratochvíl (Káňa)
36:45 Chlán (Eret)
43:18 Sklenář (Krutil, Chlán)
Pavelka (Ebenstreit) – Gaspar (A), F. Kočí, Hrdinka, Holý (C), Š. Havránek, Perčič, V. Beran – Gricius, Polák, Kružík – Šťovíček, Přikryl, Berka – Průžek, Trunda, Čermák – Slavíček, Tichý, Holejšovský.
Lukeš (Vay) – Jenáček, Baláž, Hejda, Eliáš (A), Ulrych (C), Krutil, Havel, Kadeřávek – Káňa, Eret, Coskey (A) – Badinka, Forsblom, Kratochvíl – Ouřada, Chlán, Sklenář – Havelka, Koblížek, M. Tůma.
Rozhodčí: Zavřel, Turhobr – Pěkný, Sýkora
Počet diváků: 2027
06:49 Žálčík (Pekař, Fiala)
30:55 E. Pospíšil (Valtonen, Stříteský)
54:21 Klhůfek (Jandus, Dujsík)
58:55 Jonák (Klhůfek, Valtonen)
Vomáčka (Vondraš) – Lučan, Kolář (A), Nedbal (C), Rájek, Tvrdík, Voženílek – Herčík, Rákos (A), Kaplan – Pochobradský, Hrníčko, Pekař – Kalužík, Urban, Pavlata – Žálčík, Rouha, Fiala.
Honzík (Pavlíček) – Stříteský, Srdínko, Ďurkáč, Staněk (A), Dujsík, Marcel, Krajčík – Rob (A), Klhůfek, Jonák (C) – Šmerha, Prokeš, Valtonen – E. Pospíšil, Matějček, Straka – Š. Bláha, Dědek, Hořanský – Jandus.
Rozhodčí: Jechoutek, Veselý – Vašíček, Frais
Počet diváků: 271
07:23 Číp (Krežolek, Nedelka)
14:10 Dalecký (Číp, Krežolek)
16:02 Číp (Dalecký, Krežolek)
22:02 Klejna
32:23 Krežolek (T. Knotek, Číp)
33:26 Dalecký (Osmík, Číp)
40:28 Krežolek (Číp, Dalecký)
59:58 Číp (Pinkas)
16:53 Kotala (Roman)
20:29 Roman
41:23 Razgals (Ježek)
51:02 Šik (Berisha)
56:25 Mrázek (Razgals, Roman)
Habal (Stuchlík) – Rohan (A), Klejna, Pinkas, Nedelka, Pulpán (C), Šedivý, Dorot – Krežolek, Dalecký, Číp – Vildumetz, T. Knotek, Csamango – Osmík, M. Adámek, Varvařovský – Šlechta, Zembol, Vrhel.
Pařík (20. O. Bláha) – Younan, Nilsson, Jeřábek, Bartko, Žůrek, Sedlák, Němec – Gegeris, Koudelný, Razgals – Kotala, Roman (C), Mrázek – Šik, Mikyska, Berisha – Sloboda, Ježek (A), Haas – M. Vehovský.
Rozhodčí: Mrkva, Čamra – Kokrment, Baxa
50:00 Veselý (Černohorský, Štohanzl)
50:58 Skořepa (A. Adamec, Kolmann)
01:20 Kozlík (Střondala, Kubiesa)
12:29 Klimek (Urbanec)
61:10 Tyczynski (Kofroň)
Kasal (Soukup) – Černohorský, Kolmann (C), Čech, Sýkora, T. Moravec, Hampl, A. Adamec – Musil (A), Štohanzl, M. Novák – Veselý, P. Moravec, Pokorný – Zvagulis, Skořepa (A), Berger – Havrda, Pajer.
Dolejš (Forst) – Haman, Hrbas, Zielinski, Urbanec (A), Teper (A), Byrtus, Kalkis – Kofroň, Tyczynski, Klimek (C) – Kozlík, Střondala, Kubiesa – Všetečka, Matiaško, Ramik – Volas, Šilar, Cedzo.
Rozhodčí: Petružálek, Šico – Zídek, Rakušan
14:11 V. Brož (Tomáš Svoboda, Doudera)
24:32 Vodný (Dočekal, Psota)
26:56 Bittner (Dočekal, Psota)
Dočekal
28:21 Talafa (Gago, Svoboda)
32:58 Kordule (Válek, Huf)
35:35 Gago (Kordule, Talafa)
Jan Brož (Mičán) – Matějíček, Stehlík, Štebih, Tureček, E. Mareš, Furch, Doudera – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – V. Brož, Michálek, Tomáš Svoboda – Vodný (A), Kučera, Lednický – Michalčuk, Kuba, Jaša.
Huf (Uherek) – A. Salonen (A), Ondračka, Aubrecht, Talafa, Veber, Zavřel, Riedl – Válek, Holík, Heš – Paukku, Kverka, Říčka (A) – Kordule, Gago, Svoboda – Mužík, Sedláček (C), Vracovský.
Rozhodčí: Kosnar, Gebauer – Tvrdý, Otáhal
Počet diváků: 532
13:51 Žmola (Plos, Jiří Pospíšil)
45:20 Kern (Vandas, Lang)
27:27 M. Svoboda (Mertl)
55:11 Kvasnička (Pech, Mertl)
63:36 Pech
Michajlov (Volevecký) – Benda, Suhrada, Smetana, T. Žižka, Koštoval, Vandas – Hrabík, Kuťák (C), Bernovský – Ton, Klepiš (A), Lisler – Costa, Kern, Lang – Plos, Žmola, Jiří Pospíšil.
Žajdlík (Málek) – Zahradníček, Plášil (A), Bernad, Kubíček, Cícha, Kvasnička, Piegl, Weinhold – Hruška, Pech (C), M. Svoboda – Jungwirth, Mertl (A), Valský – Prášek, Handl, Dančišin – Karabáček, Zadražil, Vimmer.
Rozhodčí: Grygera, Schenel – Maštalíř, Juránek
Počet diváků: 1024
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1.
|Slavia Praha
|25
|16
|3
|1
|5
|85:51
|55
|2.
|Litoměřice
|25
|13
|1
|3
|8
|81:72
|44
|3.
|Kolín
|25
|12
|1
|4
|8
|70:61
|42
|4.
|Jihlava
|22
|11
|3
|2
|6
|57:48
|41
|5.
|Vsetín
|25
|6
|8
|4
|7
|72:68
|38
|6.
|Třebíč
|25
|9
|3
|4
|9
|64:71
|37
|7.
|Přerov
|24
|9
|4
|1
|10
|58:60
|36
|8.
|Frýdek-Místek
|24
|9
|2
|4
|9
|68:65
|35
|9.
|Chomutov
|24
|10
|0
|5
|9
|64:64
|35
|10.
|Tábor
|25
|8
|3
|4
|10
|71:73
|34
|11.
|Sokolov
|24
|5
|7
|3
|9
|60:75
|32
|12.
|Poruba
|24
|8
|2
|2
|12
|69:75
|30
|13.
|Zlín
|25
|7
|2
|4
|12
|59:76
|29
|14.
|Pardubice B
|25
|5
|4
|2
|14
|57:76
|25