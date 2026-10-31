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Rozjetý Vsetín nasázel Sokolovu osm gólů, v čele první ligy navýšil náskok

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  20:31

Hráči Vsetína se radují z gólu v utkání se Zlínem. | foto: ČTK

Hokejisté Vsetína vyhráli v 19. kole první ligy na ledě předposledního Sokolova 8:2 a zvýšili náskok v čele tabulky před druhými Pardubicemi B na pět bodů. Záložní tým Dynama podlehl doma Frýdku-Místku 2:5. Staronový kouč Antonín Stavjaňa při obnovené premiéře na lavičce Zlína musel strávit domácí porážku s Jihlavou 2:4.

Vsetín bodoval pošesté za sebou a z toho popáté vyhrál. Valaši už v úvodní části získali tříbrankový náskok. Po přesilovkové trefě Petra Straky se prosadili Australan Kale Costa a Šimon Jenáček. V úvodu druhé třetiny snížili Jaromír Kverka a Martin Osmík, ale ve 26. minutě využil další početní výhodu Straka, který pak v čase 32:07 dovršil hattrick.

V závěrečné části ještě vylepšili výsledek favorita Štěpán Bláha a dvěma trefami Tomáš Šmerha. Straka si připsal celkem šest bodů a posunul se do čela produktivity soutěže před Šmerhu. Oba mají 29 bodů a Straka je se 16 góly i nejlepším střelcem. Baník prohrál sedmý z posledních devíti duelů.

Pardubice B neuspěly poprvé po šňůře šesti vítězství. Pro Frýdek-Místek to naopak byla teprve druhá výhra z posledních osmi duelů. Dynamo na brzký gól Michala Rybnikára ještě odpovědělo. V 8. minutě vyrovnal v přesilové hře Dominik Hrníčko a v čase 25:36 otočil stav Adam Fiala. Ještě ve druhé třetině ale vrátili hostům náskok Filip Indrst s Davidem Aubrechtem a v závěrečném dějství pojistili výsledek Robin Švančara v přesilovce a Vojtěch Spěváček.

Nový kouč Zlína Stavjaňa: Dobrá defenziva je základ, hokejová dovednost tu nechybí

Třiapadesátiletý Stavjaňa, jenž nahradil Slováka Petera Oremuse, se vrátil na střídačku Zlína po sedmi letech. V repríze finále minulé sezony s obhájcem triumfu Jihlavou si Berani připsali pátou porážku za sebou. Dukla potvrdila, že se jí daří venku, a připsala si tam pátou výhru v řadě.

Ve Zlíně vedla po první třetině 2:0 po přesilovkové trefě Richarda Cachnína a gólu Marcela Štefančíka. Ve 46. minutě snížil Jakub Čechmánek, ale za 102 sekund vrátil hostům dvoubrankový náskok Matouš Menšík. V čase 48:03 ještě vykřesal v početní výhodě Zlínu naději Richard Jarůšek, sekundu před koncem ale zpečetil výsledek v přesilovce Albert Michnáč.

Třetí Třebíč zdolala pražskou Slavii 2:0 a potvrdila skvělou aktuální formu. Zvítězila popáté za sebou a z posledních dvanácti utkání utrpěla jedinou porážku. Gólem a asistencí k tomu přispěl Matěj Kozlík. Brankář Jan Mičán udržel podruhé v sezoně čisté konto poté, co neinkasoval také ve středu v Jihlavě. Dvanáctá Slavia potřetí v řadě nebodovala.

Čtvrtý Tábor zvítězil v Kolíně 4:3 v prodloužení a dosáhl na třetí výhru za sebou. Pro Středočechy to byla třetí porážka v řadě. Hosté vedli už ve 13. minutě 3:0 a shodně gólem a asistencí se na tom podíleli Jakub Valský a Tomáš Mertl. Domácí ztrátu smazali, ale v čase 64:18 rozhodl Radek Prokeš.

Sparťanský talent Holčák: Ve Finsku je pracovitá kultura a depresivní zima

Přerov ve čtvrtém utkání pod novým trenérem Janem Fadrným poprvé neuspěl a prohrál v Litoměřicích 2:4. Stadion po odložených duelech proti Kolínu a v Táboře z minulého víkendu kvůli rozsáhlé marodce už vyhrál ve středu v Chomutově 8:3 a teď dosáhl na čtvrtou výhru z posledních pěti duelů. Dvěma trefami k tomu přispěl Šimon Jelínek.

Poslední Chomutov neuspěl ani ve druhém vystoupení pod novým koučem Davidem Čermákem, jehož od pondělka doplní na lavičce nový asistent Ivan Majeský. Piráti po neúspěchu s Litoměřicemi prohráli na ledě nováčka Havířova 3:4 a byla to pro ně šestá porážka v řadě. Havířov po sérii pěti proher zvítězil podruhé za sebou. Dva góly dal v premiéře za Chomutov útočník Adam Titlbach, který přišel na střídavý start z extraligové Plzně.

Maxa liga
19. kolo 31. 10. 2026 17:00
HC Stadion Litoměřice : HC ZUBR Přerov 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
Góly:
14:11 Jelínek (J. Tůma)
18:49 Holčák (Kuťák, Suhrada)
29:26 Jelínek (Hujer)
59:27 Sklenář (Kuťák)
Góly:
19:26 M. Novák (Černý)
54:43 Ministr
Sestavy:
Michajlov (Volevecký) – Suhrada, Koštoval, Smetana (A), Bjakov, J. Tůma, Samson, T. Tůma – Malát, Kuťák (C), Sklenář – Ton, Kern (A), Přibyl – L. Král, Hujer, Jelínek – Holčák, Žemlička, R. Chlán.
Sestavy:
Honzík (Schnattinger) – Krisl (C), Černý, Zbořil (A), Pěnčík, Zdráhal, Řezníček, Nedelka – M. Novák (A), D. Novotný, Mrázek – Mácha, Pechanec, Žálčík – Pajer, Hanák, Ministr – Hradil, A. Stránský, Mozr – Nášel.

Rozhodčí: Hucl, Micka – Malý, Sýkora

Počet diváků: 950

Maxa liga
19. kolo 31. 10. 2026 17:00
AZ Havířov : Piráti Chomutov 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)
Góly:
02:35 Koudelný (Vehovský, Kordule)
09:26 Kotala (Jáchym, Razgals)
21:34 Stříteský (Bednář)
57:32 O. Šedivý (Mrva)
Góly:
24:58 Baránek (Bareš)
37:54 Titlbach (Bareš)
59:51 Titlbach (Coskey)
Sestavy:
Žukov (Kořének) – Hromádka, Stříteský, Bilčík, Chroboček (A), Kubíček, Teper, Horáček – Zaťovič (A), Mrva, Kucsera – Kotala (C), Jáchym, Razgals – Šuhaj, Bednář, O. Šedivý – Vehovský, Koudelný, Kordule.
Sestavy:
Málek (Štěrba) – Žovinec (C), Pinkas, Baránek, Kadeřávek, Matějíček, Havel – Titlbach, Hanzl, Coskey – Boucher, O. Bláha, Bareš – Marha, Přikryl (A), Eret – Matyáš Svoboda, T. Svoboda, M. Tůma (A) – Šilar.

Rozhodčí: Jaroš, Kosnar – Bartoň, Vašíček

Počet diváků: 1732

Maxa liga
19. kolo 31. 10. 2026 17:00
HC Dynamo Pardubice B : HC Frýdek-Místek 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
Góly:
07:52 Hrníčko (Hauser, Kalužík)
25:36 A. Fiala (Kalužík, Chabada)
Góly:
00:57 Rybnikár (R. Švančara, Žůrek)
30:11 Indrst (Macháček)
30:40 Aubrecht (Ostřížek, Kofroň)
44:06 R. Švančara (Ižacký, Ročák)
50:38 Spěváček (Střondala, Haas)
Sestavy:
Vondraš (Matěcha) – Kolář (A), Chabada, Vápeník, Nedbal (C), Voženílek, Švec, Tvrdík – Formánek, Rákos (A), Kusý – M. Pekař, Hrníčko, Macek – Hauser, A. Fiala, Kalužík – Kaplan, Jevtěchov, Pavlata.
Sestavy:
Dolejš (Čelko) – Hrbas (A), Ročák, Gutwald, Aubrecht, Volas, Žůrek, M. Sedláček – Kofroň (A), Ostřížek (C), Matiaško – Haas, Střondala, Ižacký – Gerych, Rybnikár, R. Švančara – Spěváček, Macháček, Indrst.

Rozhodčí: Kostourek, Domský – Klouček, Dědek

Počet diváků: 235

Maxa liga
19. kolo 31. 10. 2026 17:00
HC Baník Sokolov : VHK ROBE Vsetín 2:8 (0:3, 2:2, 0:3)
Góly:
21:42 Kverka (Csamangó, Vracovský)
22:34 Osmík (Dalecký, Štebih)
Góly:
05:18 Straka (Plos)
14:55 Costa (Plos, Šalda)
19:07 Jenáček (Klhůfek, Straka)
25:06 Straka (Jenáček, Matějček)
32:07 Straka (Plos, Weinhold)
41:59 Š. Bláha
45:51 Šmerha (Straka)
54:06 Šmerha (Straka, Zahradníček)
Sestavy:
D. Král (43. Dybal) – Klejna, Štebih, Perčič, Pulpán (C), J. Müller, Dlapa, Dorot – Koffer, Dalecký (A), Osmík – Janata, M. Adámek, Šik – Csamangó, Kverka (A), Vracovský – Šiler, Dommers, Šlechta.
Sestavy:
Pavlíček (Miroslav Svoboda) – Slováček (C), Hryciow, Weinhold, Šalda, Zahradníček (A), Jenáček, Kříženecký – Šmerha, Klhůfek (A), Straka – Jandus, Matějček, Suchý – Costa, Dědek, Plos – E. Pospíšil, Š. Bláha, Půček.

Rozhodčí: Zavřel, Barek – Baxa, Jindra

Počet diváků: 582

Maxa liga
19. kolo 31. 10. 2026 15:00
SK Horácká Slavia Třebíč : HC Slavia Praha 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Góly:
21:04 Nahodil (Kozlík, Rob)
41:29 Kozlík
Góly:
Sestavy:
Mičán (Jan Brož) – Poledna, Ošmera, Bartejs, T. Müller, A. Svoboda, Tureček – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kozlík, Nahodil (A), Rob – Malý, Michálek, Ferda – Jaša, Vodný, V. Brož.
Sestavy:
Hamalčík (Ebenstreit) – Gaspar (A), Holý (C), Piskáček, Kočí, Havlín, Havránek, Mack – M. Beran, Gricius, Kružík – Průžek, Trunda, Elias – Šťovíček, Knotek (A), Polák – Berka, Tichý, Varvařovský – Židlický.

Rozhodčí: Čamra, Gebauer – Raszka, Kapitanov

Počet diváků: 1502

Maxa liga
19. kolo 31. 10. 2026 16:00
RI Okna Berani Zlín : HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava 2:4 (0:2, 0:0, 2:2)
Góly:
45:34 Čechmánek (Ondračka, Heš)
48:03 Jarůšek
Góly:
02:44 Cachnín (Harkabus)
13:07 Štefančík (Kulda, Michnáč)
47:16 Menšík (Čachotský)
59:59 Michnáč (Kulda)
Sestavy:
Huf (Kantor) – Štibingr, Talafa, Škůrek (A), Ondračka, Guévin, Zavřel, Lukaštík – Číp, Heš, Jarůšek (A) – Doktor, Holík, Válek – Paukku, Süss, Vaculík – Bačo, P. Sedláček (C), Čechmánek – Köhler.
Sestavy:
A. Beran (Žajdlík) – Ozols, Bergmanis, Riedl, Strejček (A), Rašner, Dundáček, Srdínko – Štefančík, Kulda, Michnáč – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Harkabus (A), Kuprijanov, Burkov – Jiránek, Jaroslav Brož, Lhoták.
Maxa liga
19. kolo 31. 10. 2026 16:00
SC Retia Kolín : HC Tábor 3:4P (0:3, 1:0, 2:0 - 0:1)
Góly:
37:15 Dlouhý (Bernad)
47:08 P. Moravec (Šimek, Černohorský)
59:02 Hašek (Zvagulis)
Góly:
07:47 Tomáš Chlubna (Pech)
10:54 Valský (Mertl)
12:54 Mertl (Valský, P. Novák)
64:18 Prokeš (P. Novák)
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Černohorský, Kolmann (C), Křepelka, Bernad, T. Moravec, Hampl, Piegl – Závora, Hašek, Chalupa – P. Svoboda, P. Moravec, Březina – Zvagulis, Pokorný, Dlouhý (A) – Šimek, P. Král, Adamec.
Sestavy:
F. Novotný (Bogač) – Plášil, Kachyňa, Eichler, Kvasnička, Hubata, Benda, Kříž – Valský, Mertl (A), Tomáš Chlubna – Slavíček, Pech (C), Jungwirth – Lev, Prokeš (A), P. Novák – Dančišin, Zadražil, Babka – Humeník.

Rozhodčí: Jechoutek, Trnka – Roischel, Juránek

Počet diváků: 1105

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