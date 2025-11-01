Domácí prokletí prolomeno, Jihlava poprvé v nové hale vyhrála. Vyšlápla si na Slavii

Autor: ,
  21:25
Hokejisté Dukly Jihlava na čtvrtý pokus ve své nové hale zvítězili. V 18. kole první ligy porazili lídra soutěže Slavii 5:2. Neuspěli ani nejbližší pronásledovatelé Pražanů. Druhé Litoměřice podlehly doma Sokolovu 4:5 a třetí Přerov prohrál ve Frýdku-Místku 1:2.
Jihlavští hráči slaví gól proti Slavii.

Jihlavští hráči slaví gól proti Slavii. | foto: Luboš Vácha

Slavnostní zahájení utkání Jihlavy se Slavií před plně obsazenou arénou.
Jihlavští fanoušci slaví gól proti Slavii.
Jihlavský Daniel Krenželok slaví gól proti Slavii.
Slavnostní zahájení utkání Jihlavy se Slavií před plně obsazenou arénou.
14 fotografií

V Jihlavě byla poprvé k dispozici plná kapacita stadionu a na tribuny Horácké arény si našlo cestu téměř 6000 fanoušků. Dukla se ujala vedení v 5. minutě po gólu Tomáše Harkabuse.

Na 2:0 zvýšil ve druhé třetině z přesilovky Matouš Menšík. Slavii se sice podařilo dát rychle kontaktní branku, ale následně Jan Strejček opět z přesilovky vrátil domácím dvoubrankové vedení.

Jihlavský Jan Strejček slaví gól proti Slavii.

Slavia se po gólu Vojtěcha Poláka opět dostala na dostřel, na víc se už Pražané nezmohli. Naopak Dukla ve třetí třetině přidala další dvě branky. Slavia prohrála teprve počtvrté v sezoně a po sérii šesti vítězství.

Litoměřice nevyužily příležitost přiblížit se Slavii na čtyři body. Kolín doma deklasoval Zlín 6:0 a posunul se na páté místo. Své první čisté konto v ročníku udržel brankář Jakub Soukup. Berani prohráli podruhé ve třech dnech. Vsetín doma prohráli 2:5 s Táborem, který si připsal třetí vítězství v řadě.

Maxa liga
18. kolo 1. 11. 2025 17:00
HC Frýdek-Místek : HC ZUBR Přerov 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Góly:
26:33 Ramik (Kubiesa, Střondala)
51:50 Svačina (Kozlík)
Góly:
59:50 Indrák (M. Tomeček, Prčík)
Sestavy:
Dolejš (Forst) – Teper (C), Hrbas, Zielinski, Urbanec (A), Volas, Kalkis – Svačina (A), Tyczynski, Kozlík – Kubiesa, Střondala, Ramik – Šilar, Matiaško, Gerych – Konečný, Cedzo, Spěváček.
Sestavy:
Švančara (V. Ryšavý) – Černý (A), Zbořil, Prčík, Zdráhal, Šišák, Pěnčík, Mozr – Šoustal, Süss, Fronk – Indrák (C), Pechanec, Březina (A) – Mácha, M. Tomeček, Ministr – Nášel, D. Moravec, Boltvan – Hradil.

Rozhodčí: Šudoma, Gebauer – Kráľ, Smetková

Počet diváků: 946

Maxa liga
18. kolo 1. 11. 2025 18:30
HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava : HC Slavia Praha 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
Góly:
04:13 Harkabus (Kuprijanov)
23:08 Menšík (Kulda)
28:13 Strejček
42:36 Cachnín (Čachotský)
47:00 Kuprijanov (Burkov)
Góly:
24:33 Šťovíček (Polák)
31:45 Polák
Sestavy:
Žukov (A. Beran) – L. Mareš, Dundáček, Strejček (A), Ozols, Bilčík, Krenželok, Chvátal – Cachnín, Kulda, Rachůnek – Burkov, Kuprijanov, Harkabus – Pořízek, Menšík, Čachotský (C) – T. Havránek, Jáchym, Jiránek.
Sestavy:
Pavelka (Ebenstreit) – F. Kočí, Gaspar (A), Holý (C), Hrdinka, Š. Havránek, V. Beran, Stejskal – Kružík, Polák, Průžek – Jansa, J. Knotek (A), Šťovíček – Trunda, Přikryl, M. Beran – Slavíček, Tichý, Berka – Čermák.

Rozhodčí: Pilný, Turhobr – Bohuněk, Teršíp

Počet diváků: 5837

Maxa liga
18. kolo 1. 11. 2025 17:00
VHK ROBE Vsetín : HC Tábor 2:5 (0:4, 2:0, 0:1)
Góly:
28:29 Klhůfek (Jonák)
34:21 Ďurkáč (Jonák, Marcel)
Góly:
01:12 Jungwirth (Bernad, Valský)
04:34 Mertl (Plášil, Jungwirth)
07:32 Valský (Jungwirth, Kubíček)
11:37 Kubíček (M. Svoboda, Pech)
55:57 Valský (Plášil)
Sestavy:
Honzík (8. Pavlíček) – Hryciow, Stříteský, Marcel, Ďurkáč, Staněk (A), Srdínko, Krajčík – Jonák (C), Matějček, Klhůfek – Valtonen, Prokeš, Rob (A) – Straka, Dědek, E. Pospíšil – Hořanský, Š. Bláha, Jandus.
Sestavy:
Málek (Žajdlík) – Cícha, Zahradníček, Bernad, Kubíček, Suchánek (A), Plášil (A), Hubata, Weinhold – Hruška, Pech (C), Matai – Jungwirth, Mertl, Valský – M. Svoboda, Dančišin, Karabáček – Humeník, Doležal, Vimmer.

Rozhodčí: Rapák, Šico – Rakušan, Mikšík

Počet diváků: 2460

Maxa liga
18. kolo 1. 11. 2025 17:00
HC Dynamo Pardubice B : SK Horácká Slavia Třebíč 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Góly:
21:54 Herčík (Rákos, Nedbal)
35:55 Rákos (Herčík, Kolář)
59:48 Formánek (Pekař)
Góly:
41:41 Tureček (Kučera, Tomáš Svoboda)
Sestavy:
Vondraš (Matěcha) – Kolář (A), Chabada, Švec, Nedbal (C), Voženílek, Lučan, Rájek – Pekař, Hrníčko, Pochobradský – Herčík, Rákos (A), Formánek – Kaplan, Fiala, Stránský – Pavlata, Rouha, Rolinek – Štěpánek.
Sestavy:
J. Brož (Mičán) – Matějíček, Stehlík, Štebih, Furch, E. Mareš, Tureček, Doudera – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Vodný (A), Michálek, Kučera – V. Brož, Malý, Tomáš Svoboda – Handl, Kuba, Jaša.

Rozhodčí: Wagner, Hacaperka – Roischel, Hájková

Počet diváků: 225

Maxa liga
18. kolo 1. 11. 2025 17:00
HC Stadion Litoměřice : HC Baník Sokolov 4:5 (2:1, 1:2, 1:2)
Góly:
06:42 Jelínek (Ton, Smetana)
10:29 Kuťák (Klepiš, Suhrada)
27:44 Costa (Klepiš, Pavlák)
46:01 Suhrada (Kuťák, Klepiš)
Góly:
01:00 Osmík (V. Tomeček, Krežolek)
24:56 Osmík (Krežolek, Dalecký)
31:18 Krežolek (Číp, M. Kočí)
41:54 M. Adámek (Dalecký, Číp)
49:28 V. Tomeček (Osmík, Krežolek)
Sestavy:
Michajlov (Volevecký) – Pavlák, Suhrada, Smetana (A), Koštoval, Aubrecht, J. Tůma, Benda – P. Svoboda, Kuťák (C), Klepiš (A) – Ton, Jelínek, Bernovský – Costa, Kern, Lang – Jiří Pospíšil, Hujer, Žmola – Plos.
Sestavy:
Habal (Stuchlík) – Rohan (A), Klejna, Pinkas, Šedivý, Pulpán (C), M. Kočí, Dorot – Dalecký, Sapoušek, Číp – Krežolek, Osmík, V. Tomeček (A) – Vildumetz, T. Knotek, Malát – Šlechta, M. Adámek, Vrhel – Zembol.

Rozhodčí: Kosnar, Domský – Belko, Baxa

Počet diváků: 1010

Maxa liga
18. kolo 1. 11. 2025 16:00
SC Marimex Kolín : RI Okna Berani Zlín 6:0 (1:0, 1:0, 4:0)
Góly:
02:05 Skořepa (T. Moravec, Zvagulis)
32:34 Berger (Štohanzl)
40:29 Novák (Štohanzl)
40:50 Z. Král (Veselý, P. Moravec)
55:47 Veselý (Sýkora)
56:16 Štohanzl (Novák, Kolmann)
Góly:
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Černohorský, Kolmann (C), T. Tůma, Sýkora, T. Moravec, Hampl – Musil (A), Štohanzl, Novák (A) – Z. Král, P. Moravec, Veselý – Zvagulis, Skořepa, Berger – A. Adamec, Pajer, Havrda.
Sestavy:
Čiliak (Huf) – Riedl, A. Salonen (A), Talafa, Hanousek, Zavřel, Veber, Brůna – Říčka (A), Holík, Paukku – Vracovský, Gago, Válek – Šlahař, Sadovikov, Mužík – Kratochvíl, Sedláček (C), Köhler.

Rozhodčí: Jakub Petružálek, Jan Hucl – Ondřej Polák, Patrik Augusta

Počet diváků: 1010

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Winnipeg vs. PittsburghHokej - - 1. 11. 2025:Winnipeg vs. Pittsburgh //www.idnes.cz/sport
Živě4:1
  • 1.01
  • 30.00
  • 130.00
Nashville vs. CalgaryHokej - - 1. 11. 2025:Nashville vs. Calgary //www.idnes.cz/sport
Živě3:0
  • 1.04
  • 14.00
  • 45.00
San Jose vs. ColoradoHokej - - 1. 11. 2025:San Jose vs. Colorado //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 4.00
  • 3.90
  • 1.85
Florida vs. DallasHokej - - 1. 11. 2025:Florida vs. Dallas //www.idnes.cz/sport
1. 11. 23:00
  • 2.15
  • 4.16
  • 2.95
Minnesota vs. VancouverHokej - - 2. 11. 2025:Minnesota vs. Vancouver //www.idnes.cz/sport
2. 11. 00:00
  • 2.06
  • 4.11
  • 3.16
Columbus vs. St. LouisHokej - - 2. 11. 2025:Columbus vs. St. Louis //www.idnes.cz/sport
2. 11. 00:00
  • 2.12
  • 4.22
  • 2.98
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nečas mezi boháči, předčil i Pastrňáka. Podívejte se, kdo v NHL bere víc než oni

Dočkal se. A jak se ukázalo, období plné všemožných dohadů, spekulací či zvěstí o případném odchodu se vyplatilo strpět. Martin Nečas podpisem nové smlouvy s Coloradem (na osm let za 92 milionů...

Hokejová Jihlava má nového majitele, supermoderní halu. A teď chce do extraligy

Sobota 25. října 2025 vstoupí do historie jako den, kdy se do Jihlavy po více než třech letech vrátil hokej. Ve zbrusu nové Horácké areně, multifunkční hale za 2,2 miliardy korun, místní Dukla...

Balík pro Nečase. Český rekord! Rychlík z Vysočiny prodloužil smlouvu v Coloradu

Jeden podpis rozptýlil vleklou nejistotu. Po měsících plamenných spekulací je jasné, že Denver nebude pro hokejistu Martina Nečase pouhou přestupní stanicí. Hbité křídlo ve čtvrtek uzavřelo s klubem...

Pardubice padly v Olomouci. Liberec otočil utkání s Kometou, Kladno prožilo kolaps

Hokejová extraliga má za sebou 18. kolo. Zrodil se v něm nejeden zajímavý výsledek. Mistrovská Kometa padla na ledě Liberce 3:4, ačkoliv třikrát vedla. Podobně na tom je i Kladno, které neudrželo...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Boston ve třetí třetině udolal Carolinu, Nečas pálil za Colorado

Aktualizujeme

Nedělní bohatý program hokejové NHL otevřely předehrávané zápasy. Boston díky gólům ze třetí třetiny urval těsný výsledek 2:1 nad Carolinou a dokázal tak zvítězit už potřetí za sebou. Hvězdný David...

1. listopadu 2025  20:25,  aktualizováno  21:34

Domácí prokletí prolomeno, Jihlava poprvé v nové hale vyhrála. Vyšlápla si na Slavii

Hokejisté Dukly Jihlava na čtvrtý pokus ve své nové hale zvítězili. V 18. kole první ligy porazili lídra soutěže Slavii 5:2. Neuspěli ani nejbližší pronásledovatelé Pražanů. Druhé Litoměřice podlehly...

1. listopadu 2025  21:25

Velká pocta pro Dobeše. Českého brankáře vyhlásili v NHL třetí hvězdou měsíce

Montrealský brankář Jakub Dobeš byl v NHL vyhlášen třetí hvězdou měsíce. Českého gólmana, který v říjnu vyhrál všech šest zápasů, předčili v anketě jen útočníci Jack Eichel z Vegas a Mark Scheifele z...

1. listopadu 2025  19:37

Trenér Král se vrací do druhé nejvyšší soutěže, povede pardubické béčko

Necelý týden po konci u extraligového týmu Mladé Boleslavi se hokejový trenér Richard Král vrátil do Pardubic a povede prvoligovou rezervu. U béčka Dynama nahradil Tomáše Jirků, jenž v klubu skončil....

1. listopadu 2025  14:37

Velký hlupák se musí něco přiučit! Nečas radil Burnsovi, pak předvedli parádní akci

Urostlého vousáče zná celý hokejový svět, českého rychlíka si všímají zámořští fandové především v poslední době. Ovšem v pátek večer se jim předvedli spolu při parádní akci, která skončila vítězným...

1. listopadu 2025  12:36

Oživení Hradce odnesl lídr. Průlet říjnem? Tým se uzdravil a sedl si, těší Jergla

Hokejisté Hradce zakončili skvostný měsíc výborným výkonem a výhrou 4:1 proti Třinci, kterou zároveň završili oblíbené období. Stejně jako před rokem se po mátožném září, ve kterém většinou...

1. listopadu 2025  10:58

Euro Hockey Tour 2025/26: program a termíny turnajů, výsledky, kde sledovat

Euro Hockey Tour (EHT) je série turnajů určená pro nejlepší evropské hokejové reprezentace. Dlouhá léta se jí účastnily týmy Švédska, Finska, Česka a Ruska. Po vyloučení Ruska v roce 2022 kvůli...

1. listopadu 2025

Znamenitý Vladař v nové roli. Říká si o olympiádu, v týmu ho chválí: Překonává se

Asi netřeba dlouze přemýšlet nad otázkou, kdo povede národní tým do olympijského turnaje jako brankářská jednička. Okolo Lukáše Dostála se po zlatém šampionátu v Praze vytvořila aura hrdiny, s nímž...

1. listopadu 2025  9:45

Horácká aréna v Jihlavě je týden v provozu. Na domácí výhru Dukly se zatím čeká

Úvodní týden užívání má za sebou Horácká aréna, zbrusu nová multifunkční hala za 2,2 miliardy korun v Jihlavě. Co ukázaly první tři zápasy hokejové Maxa ligy, ve kterých domácí Dukla postupně hostila...

1. listopadu 2025  9:06

Sparťané se pomstili za září, Kanaďan Shore se dostal na metu gólu na zápas

Dva zápasy a čtyři góly. V NHL byl na tripy zvyklý a možná tento moravský dvojboj Devinu Shoremu vlil novou krev do žil. Kanadský útočník nejprve ve středu vystřelil dvěma zásahy výhru Pražanů ve...

1. listopadu 2025  7:58

Jihoměstská sociální a.s.
Pečovatelka/Pečovatel

Jihoměstská sociální a.s.
Praha
nabízený plat: 32 000 - 34 000 Kč

Dalších 32 150 volných pozic

Nečas třemi body táhl Colorado k výhře proti Vegas, gól Hertla domácím nestačil

Hokejový útočník Martin Nečas třemi body za gól a dvě asistence řídil výhru Colorada 4:2 na ledě Vegas a stal se první hvězdou zápasu. Tomáš Hertl se podepsal pod oba góly poražených Golden Knights a...

1. listopadu 2025  7:02

POHLED: Netrefil jackpot. Nebude kapitán. Nepotěšil krajany. Udělal Nečas chybu?

Premium

Klidně mohl zkasírovat ještě o deset milionů dolarů víc. V jiném klubu NHL by mu na dres časem přišili céčko. V Bostonu by ho nadšeně přivítali kumpáni David Pastrňák s Pavlem Zachou. Hokejista...

1. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.