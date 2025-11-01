Domácí prokletí prolomeno, Jihlava poprvé v nové hale vyhrála. Vyšlápla si na Slavii

V Jihlavě byla poprvé k dispozici plná kapacita stadionu a na tribuny Horácké arény si našlo cestu téměř 6000 fanoušků. Dukla se ujala vedení v 5. minutě po gólu Tomáše Harkabuse.
Na 2:0 zvýšil ve druhé třetině z přesilovky Matouš Menšík. Slavii se sice podařilo dát rychle kontaktní branku, ale následně Jan Strejček opět z přesilovky vrátil domácím dvoubrankové vedení.
Slavia se po gólu Vojtěcha Poláka opět dostala na dostřel, na víc se už Pražané nezmohli. Naopak Dukla ve třetí třetině přidala další dvě branky. Slavia prohrála teprve počtvrté v sezoně a po sérii šesti vítězství.
Litoměřice nevyužily příležitost přiblížit se Slavii na čtyři body. Kolín doma deklasoval Zlín 6:0 a posunul se na páté místo. Své první čisté konto v ročníku udržel brankář Jakub Soukup. Berani prohráli podruhé ve třech dnech. Vsetín doma prohráli 2:5 s Táborem, který si připsal třetí vítězství v řadě.
26:33 Ramik (Kubiesa, Střondala)
51:50 Svačina (Kozlík)
59:50 Indrák (M. Tomeček, Prčík)
Dolejš (Forst) – Teper (C), Hrbas, Zielinski, Urbanec (A), Volas, Kalkis – Svačina (A), Tyczynski, Kozlík – Kubiesa, Střondala, Ramik – Šilar, Matiaško, Gerych – Konečný, Cedzo, Spěváček.
Švančara (V. Ryšavý) – Černý (A), Zbořil, Prčík, Zdráhal, Šišák, Pěnčík, Mozr – Šoustal, Süss, Fronk – Indrák (C), Pechanec, Březina (A) – Mácha, M. Tomeček, Ministr – Nášel, D. Moravec, Boltvan – Hradil.
Rozhodčí: Šudoma, Gebauer – Kráľ, Smetková
Počet diváků: 946
04:13 Harkabus (Kuprijanov)
23:08 Menšík (Kulda)
28:13 Strejček
42:36 Cachnín (Čachotský)
47:00 Kuprijanov (Burkov)
24:33 Šťovíček (Polák)
31:45 Polák
Žukov (A. Beran) – L. Mareš, Dundáček, Strejček (A), Ozols, Bilčík, Krenželok, Chvátal – Cachnín, Kulda, Rachůnek – Burkov, Kuprijanov, Harkabus – Pořízek, Menšík, Čachotský (C) – T. Havránek, Jáchym, Jiránek.
Pavelka (Ebenstreit) – F. Kočí, Gaspar (A), Holý (C), Hrdinka, Š. Havránek, V. Beran, Stejskal – Kružík, Polák, Průžek – Jansa, J. Knotek (A), Šťovíček – Trunda, Přikryl, M. Beran – Slavíček, Tichý, Berka – Čermák.
Rozhodčí: Pilný, Turhobr – Bohuněk, Teršíp
Počet diváků: 5837
28:29 Klhůfek (Jonák)
34:21 Ďurkáč (Jonák, Marcel)
01:12 Jungwirth (Bernad, Valský)
04:34 Mertl (Plášil, Jungwirth)
07:32 Valský (Jungwirth, Kubíček)
11:37 Kubíček (M. Svoboda, Pech)
55:57 Valský (Plášil)
Honzík (8. Pavlíček) – Hryciow, Stříteský, Marcel, Ďurkáč, Staněk (A), Srdínko, Krajčík – Jonák (C), Matějček, Klhůfek – Valtonen, Prokeš, Rob (A) – Straka, Dědek, E. Pospíšil – Hořanský, Š. Bláha, Jandus.
Málek (Žajdlík) – Cícha, Zahradníček, Bernad, Kubíček, Suchánek (A), Plášil (A), Hubata, Weinhold – Hruška, Pech (C), Matai – Jungwirth, Mertl, Valský – M. Svoboda, Dančišin, Karabáček – Humeník, Doležal, Vimmer.
Rozhodčí: Rapák, Šico – Rakušan, Mikšík
Počet diváků: 2460
21:54 Herčík (Rákos, Nedbal)
35:55 Rákos (Herčík, Kolář)
59:48 Formánek (Pekař)
41:41 Tureček (Kučera, Tomáš Svoboda)
Vondraš (Matěcha) – Kolář (A), Chabada, Švec, Nedbal (C), Voženílek, Lučan, Rájek – Pekař, Hrníčko, Pochobradský – Herčík, Rákos (A), Formánek – Kaplan, Fiala, Stránský – Pavlata, Rouha, Rolinek – Štěpánek.
J. Brož (Mičán) – Matějíček, Stehlík, Štebih, Furch, E. Mareš, Tureček, Doudera – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Vodný (A), Michálek, Kučera – V. Brož, Malý, Tomáš Svoboda – Handl, Kuba, Jaša.
Rozhodčí: Wagner, Hacaperka – Roischel, Hájková
Počet diváků: 225
06:42 Jelínek (Ton, Smetana)
10:29 Kuťák (Klepiš, Suhrada)
27:44 Costa (Klepiš, Pavlák)
46:01 Suhrada (Kuťák, Klepiš)
01:00 Osmík (V. Tomeček, Krežolek)
24:56 Osmík (Krežolek, Dalecký)
31:18 Krežolek (Číp, M. Kočí)
41:54 M. Adámek (Dalecký, Číp)
49:28 V. Tomeček (Osmík, Krežolek)
Michajlov (Volevecký) – Pavlák, Suhrada, Smetana (A), Koštoval, Aubrecht, J. Tůma, Benda – P. Svoboda, Kuťák (C), Klepiš (A) – Ton, Jelínek, Bernovský – Costa, Kern, Lang – Jiří Pospíšil, Hujer, Žmola – Plos.
Habal (Stuchlík) – Rohan (A), Klejna, Pinkas, Šedivý, Pulpán (C), M. Kočí, Dorot – Dalecký, Sapoušek, Číp – Krežolek, Osmík, V. Tomeček (A) – Vildumetz, T. Knotek, Malát – Šlechta, M. Adámek, Vrhel – Zembol.
Rozhodčí: Kosnar, Domský – Belko, Baxa
Počet diváků: 1010
02:05 Skořepa (T. Moravec, Zvagulis)
32:34 Berger (Štohanzl)
40:29 Novák (Štohanzl)
40:50 Z. Král (Veselý, P. Moravec)
55:47 Veselý (Sýkora)
56:16 Štohanzl (Novák, Kolmann)
Soukup (Kasal) – Černohorský, Kolmann (C), T. Tůma, Sýkora, T. Moravec, Hampl – Musil (A), Štohanzl, Novák (A) – Z. Král, P. Moravec, Veselý – Zvagulis, Skořepa, Berger – A. Adamec, Pajer, Havrda.
Čiliak (Huf) – Riedl, A. Salonen (A), Talafa, Hanousek, Zavřel, Veber, Brůna – Říčka (A), Holík, Paukku – Vracovský, Gago, Válek – Šlahař, Sadovikov, Mužík – Kratochvíl, Sedláček (C), Köhler.
Rozhodčí: Jakub Petružálek, Jan Hucl – Ondřej Polák, Patrik Augusta
Počet diváků: 1010