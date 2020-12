Jihlava vede první hokejovou ligu už o pět bodů před Přerovem

Jihlavská Dukla zvítězila počtvrté v řadě, rozhodl o tom v čase 58:22 svým druhým gólem v sezoně Tomáš Jiránek. Gólman Jan Brož udržel díky pouhým 11 zákrokům potřetí v ročníku čisté konto. Frýdek-Místek prohrál třetí z posledních čtyř zápasů.

Přerov prohrával v Šumperku po přesilovkové trefě Petra Gewieseho z poloviny úvodní třetiny a premiérovém prvoligovém gólu devatenáctiletého útočníka Adama Scheutera z 32. minuty už 0:2, přesto poosmé za sebou bodoval a posedmé z toho vyhrál. Brzy odpověděl v početní výhodě Tomáš Doležal, v 58. minutě vynutil nastavení Matěj Sebera a v rozstřelu rozhodl Vlastimil Dostálek. Draci jsou po zisku bodu předposlední.

Kladno vedlo v Třebíči v 18. minutě díky brankám Adama Kubíka a Nicolase Hlavy už 2:0, ale na začátku druhé třetiny zahájil obrat Martin Šťovíček a brankami v 51. a 54. minutě jej dokonal Václav Krliš. Horácká Slavia slavila třetí výhru v řadě a prohrála jednou z posledních šesti duelů.

Před Rytíře poskočilo Vrchlabí, které doma porazilo Litoměřice 5:2 a vyhrálo pátý z uplynulých sedmi zápasů. Stejně jako Vrchlabí a Kladno mají 25 bodů také Vsetín, který podlehl v Sokolově 3:4 v prodloužení, a Benátky nad Jizerou, jež prohrály doma se Slavií 3:4.

V Sokolově zářil útočník Jaromír Kverka, který se postaral o výhru Baníku hattrickem, který dovršil v přesilové hře v čase 61:23. Valaši prohráli potřetí v řadě.

Slavia v Benátkách vedla ve 32. minutě už 4:1 a udržela vítězství i přes finiš domácích, přestože dohrávala od 39. minuty bez útočníka Petra Vampoly. Osmatřicetiletý mistr světa z roku 2010 byl vyloučen do konce zápasu poté, co se dostal do vyostřené slovní potyčky s bývalým útočníkem a reprezentantem Radek Dudou.

Duda, dovednostní kouč a skaut u mládeže extraligového Liberce, jehož jsou Benátky farmou, byl vykázán z hlediště. Vampola putoval předčasně do kabiny. Výhru Slavie zařídil především útočník Petr Kafka, autor dvou branek a jedné asistence.

Čtyřmi body za dva góly a stejný počet asistencí zařídil výhru Havířova na ledě poslední Kadaně 9:2 útočník Filip Seman. Podruhé za sebou uspěl nováček Kolín, který vyhrál doma nad Ústím nad Labem 4:2.

Hokej 1.liga KLUB Z V VP PP P S B 1. Jihlava 15 9 2 2 2 52:29 33 2. Přerov 14 8 1 2 3 43:30 28 3. Vrchlabí 14 8 0 1 5 51:33 25 4. Kladno 13 6 2 3 2 52:38 25 5. Vsetín 15 7 1 2 5 44:42 25 6. Benátky nad Jizerou 16 7 1 2 6 45:48 25 7. Sokolov 14 6 2 2 4 51:38 24 8. Slavia Praha 13 6 3 0 4 41:30 24 9. Poruba 14 6 2 1 5 42:34 23 10. Prostějov 14 5 3 1 5 51:45 22 11. Třebíč 10 6 0 1 3 33:31 19 12. Havířov 13 5 1 1 6 38:33 18 13. Frýdek-Místek 13 5 0 1 7 38:41 16 14. Kolín 12 4 1 1 6 36:43 15 15. Ústí nad Labem 14 3 2 2 7 26:48 15 16. Litoměřice 14 3 2 1 8 47:61 14 17. Šumperk 14 2 0 2 10 29:59 8 18. Kadaň 12 1 2 0 9 29:65 7

17. kolo

HC Benátky nad Jizerou : HC Slavia Praha 3:4 (1:2, 0:2, 2:0) Góly:

17:51 A. Dlouhý (Hujer, D. Špaček)

47:24 Aubrecht (D. Špaček, A. Dlouhý)

58:51 Jiruš (Pabiška, Kunst) Góly:

13:37 Kafka (Gaspar, Veber)

17:05 Vlček (Jaroslav Bednář, Veber)

25:17 Kafka (Vlček, Vampola)

31:44 Kuťák (Vlček, Kafka) Sestavy:

Žajdlík (Král) – Kunst, Šedivý, T. Hanousek, Böhm, Kovář, Aubrecht – Hujer, Šír, D. Špaček – Pabiška, Čederle, Jiruš – A. Dlouhý, Měchura, Wiencek – Šafařovský, Jansa, Putz. Sestavy:

Málek (Michajlov) – J. Novák, Hejda, Barák, D. Krejčí, Veber, Gaspar, T. Duda – Vlček, Vampola, Kafka – Šteiner, Jaroslav Bednář, Tomica – Kružík, Kuťák, J. Doležal – Jar. Brož, Všetečka, M. Ondráček. Rozhodčí: Hucl, Jechoutek – Horažďovský, Tvrdík

DRACI PARS ŠUMPERK : HC ZUBR Přerov 2:3N (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0) s.n.0:1 Góly:

09:42 Gewiese (Milfait, Jaroš)

31:33 Scheuter (Milfait, Věntus) Góly:

33:29 T. Doležal

57:11 Sebera (Hejcman, Macuh)

Dostálek Sestavy:

Peksa (Altrichter) – Gewiese, Ševčík, Weintritt, Kabelka, Věntus, Nepokoj, Viktorin – Jaroš, Milfait, Tadeáš Král – Krejčiřík, Baláž, P. Kratochvíl – Uhlík, Spratek, Hroch – Horký, Scheuter, Danielčák. Sestavy:

D. Dvořák (Holík) – Hrabal, Dluhoš, Machů, Krisl, Zbořil, Dřímal, Gréč – T. Doležal, Pšurný, Dostálek – Šoustal, Hejcman, Číp – Matěj Svoboda, F. Dvořák, Süss – Dobša, Macuh, Sebera. Rozhodčí: Cabák, Vrba – Hranoš, Blažek

SK Trhači Kadaň : AZ Heimstaden Havířov 2:9 (0:3, 1:2, 1:4) Góly:

38:19 Z. Zabloudil (R. Havel, Morong)

46:07 Havlín (Bucek) Góly:

02:42 R. Szturc (Bořuta, Adamský)

08:37 L. Bednář (Rudovský, Rašner)

19:24 Rašner (Kachyňa)

27:46 F. Seman (O. Procházka)

32:19 O. Procházka (Maruna)

48:24 Adamský (L. Rutar)

50:27 F. Seman (Doktor, R. Szturc)

51:29 O. Procházka (L. Rutar)

59:23 Bořuta (Adamský) Sestavy:

R. Běhula (Hanuljak) – Kottek, Trefný, R. Havel, Seemann, Kubát, T. Běhula, Havlín – Chlouba, J. Svoboda, Koblížek – Morong, Z. Zabloudil, Homer – Matyáš Svoboda, Bucek, Berčík – Hradecký, Houška, M. Zabloudil. Sestavy:

Groh (Daňa) – Bořuta, Kočí, Kachyňa, Mrowiec, Chroboček, L. Rutar, Ševěček – Adamský, F. Seman, R. Szturc – L. Bednář, Rudovský, Rašner – O. Procházka, Maruna, Doktor – Mrva, Mastič, Petriska. Rozhodčí: Grech, Valenta – Coubal, Belko

HC Baník Sokolov : VHK ROBE Vsetín 4:3P (1:2, 0:0, 2:1 - 1:0) Góly:

03:19 Konečný (M. Kadlec, D. Zeman)

40:55 Kverka (M. Kadlec, Konečný)

48:58 Kverka (M. Kadlec, T. Rohan)

61:24 Kverka (M. Kadlec, Vildumetz) Góly:

13:19 Pechanec (Gorčík, Jenáček)

15:04 Březina (Bartko, Gorčík)

54:18 Gorčík (Březina) Sestavy:

Neužil (Krbeček) – Houdek, J. Pohl, A. Rulík, D. Zeman, Tureček, Klejna, Kadeřávek – Konečný, Kverka (A), M. Kadlec – Osmík, Vildumetz, Prymula – Kropáček, T. Rohan (C), Švec – Křemen, Vrána, Jiskra. Sestavy:

Málek (Gába) – Smetana, Jenáček, Bartko, Kudělka (C), Jenáček, Hryciow – Gorčík, Pechanec, Březina – Kucharczyk (A), J. Kloz, Půček – A. Zeman, R. Vlach, Machač – Vítek, Gajarský, Babka – Hořanský. Rozhodčí: Micka, Wagner – Podrazil, Kotlík

HC Frýdek-Místek : HC Dukla Jihlava 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) Góly:

Góly:

58:22 Jiránek (Fronk) Sestavy:

Suchánek (Raszka) – Z. Malík, Vainonen, Hrachovský, Husák, J. Michálek, Zahradníček – Šedivý, Mikulík (C), Kaukič – Klimša (A), R. Veselý, Tomi – Martynek (A), Peterek, Ramik – Stuchlík, Przybyla, Matiaško – Flok. Sestavy:

Jan Brož (Fučík) – D. Krenželok, D. Kolář (A), T. Černý, Strejček, Bilčík, Mareš, Eliáš – T. Havránek, Skořepa (C), Illéš – Jiránek, Fronk, Mácha – T. Harkabus, Lichanec, Pekr – Čermák, Juda, Chlubna. Rozhodčí: Skopal, Fiala – Měkýš, Bartek

4. kolo

8. kolo

SC Kolín : HC Slovan Ústí nad Labem 4:2 (3:0, 1:1, 0:1) Góly:

05:49 Zdeněk (Štohanzl, Blaha)

07:56 L. Krejčík (Zumr, Stehlík)

13:30 Husa (Jankovský, Z. Král)

23:31 Jankovský (Z. Král, Šafránek) Góly:

27:59 J. Drtina (Severa, Š. Havránek)

59:00 Trávníček (Vrdlovec) Sestavy:

Sejpal (O. Martínek) – Husa, Kukla, Blaha, Muška, Váchal, Pýcha, Zdeněk – Jankovský, Z. Král, Šafránek (C) – L. Krejčík (A), Zumr, Stehlík (A) – Síla, Štohanzl, Petržilka – Semirád, R. Martínek, Němec. Sestavy:

Hamalčík (Haas) – M. Voženílek, Vl. Brož (A), Š. Havránek, J. Drtina (A), Vala, Pika, Zich – Pšenička, Vrdlovec, Tůma – Trávníček (C), Matějček, Severa – O. Bláha, G. Szturc, Protasenja – Grim, Furch, Tlačil. Rozhodčí: Luděk Pilný, Jan Jaroš – Milan Jindra, Petr Bělohlav

9. kolo