Vsetín opět porazil Slavii a dál vede první hokejovou ligu o tři body

Slavii se nepovedlo oplatit Vsetínu porážku 0:4 z prvního kola a v tabulce je předposlední. Nejproduktivnější hráč soutěže Tomáš Šmerha si díky dvěma asistencím, kterými přispěl k vítězství, polepšil na devět gólů a 12 přihrávek.
Poslední Sokolov prohrál 3:5 s Litoměřicemi. Do utkání nastoupil už bez trenéra Tomáše Marišky, který byl v sobotu odvolán. Baník vedl v zápase dočasně asistent Jiří Žurek. Litoměřice zvítězily, přestože v druhé třetině prohrávaly už 1:3, a v tabulce jsou stále třetí.
Přestřelka mezi Frýdkem-Místkem a Jihlavou dopadla lépe pro Duklu, která zvítězila 5:4 v prodloužení. Utkání rozhodl v 63. minutě svým prvním gólem v ročníku Jaroslav Brož. Jihlava navázala na středeční vysoké vítězství 9:0 nad Přerovem a po čtvrté výhře v řadě je sedmá.
11:46 Valský (Mertl)
24:13 Jungwirth (Kachyňa, Slavíček)
47:22 Bittner (Vodný, Psota)
Růžička (F. Novotný) – Plášil, Cícha, Eichler, Kvasnička, Kachyňa, Benda, Kříž – Valský, Mertl (A), Tomáš Chlubna – Slavíček, Pech (C), Jungwirth – Lev, Prokeš (A), P. Novák – Dančišin, Zadražil, Babka.
Jan Brož (Mičán) – Stehlík, Ošmera, T. Müller, Bartejs, Bukač, Tureček, A. Svoboda – Psota, Bittner (A), Dočekal (C) – Rob, Nahodil (A), Kozlík – Ferda, Michálek, Malý – V. Brož, Vodný, Jan Kučera.
Rozhodčí: Hucl, Domský – Klouček, Sýkora
Počet diváků: 1517
09:50 Koffer (Šik, Pulpán)
19:13 Osmík (Koffer, Klejna)
24:01 Štebih (Janata, Dommers)
08:02 Hujer (Suhrada, Kuťák)
26:19 Tomov (Kuťák, R. Chlán)
39:51 R. Chlán (L. Král, S. Fiala)
46:04 Holčák (Kuťák, Pavlák)
59:31 Hujer
Habal (Dybal) – Štebih, Klejna, Pulpán (C), Perčič, Dorot, J. Müller, Dlapa – Osmík, Kverka (A), Koffer – Vracovský, Dalecký (A), Csamangó – Šik, Váňa, Šiler – Dommers, M. Adámek, Janata – Šlechta.
Volevecký (Michajlov) – Pavlák, Suhrada, Smetana (A), Bjakov, Tomov, Samson, T. Tůma – Holčák, Kuťák (C), Sklenář – Daníček, Kern (A), Přibyl – Jelínek, Hujer, Steklý – L. Král, S. Fiala, R. Chlán.
Rozhodčí: Micka, Turhobr – Kokrment, Malý
08:06 Teper (Zaťovič)
01:47 Hampl (T. Moravec, Dlouhý)
08:31 Kolmann (Hašek)
21:32 Chalupa
24:54 Adamec (Ouřada, Bernad)
Žukov (28. Kořének) – Kubíček, Stříteský, Chroboček (A), Bilčík, Teper, Horáček – Zaťovič (C), Mrva, Kucsera – Šuhaj, Bednář (A), O. Šedivý – Kordule, Süss, Razgals – Bielesz, Koudelný, Tvrdý.
Soukup (Kasal) – Kolmann (C), Sýkora, Bernad, Křepelka, Hampl, T. Moravec, Černohorský – Pilař, P. Moravec, Chalupa – Březina, Hašek, P. Svoboda – Dlouhý (A), Pokorný, Zvagulis – Šimek, Adamec, Ouřada.
Rozhodčí: Gebauer, Hacaperka – Hanzlík, Kapitanov
06:29 Kofroň (Střondala, Ostřížek)
10:46 Průšek (Prčík)
12:58 Střondala (Matiaško, Ročák)
41:53 Střondala (Matiaško, Volas)
01:15 Cachnín (Čachotský, Strejček)
07:28 Menšík (Čachotský, Ozols)
08:56 Winder (Kulda)
41:27 Michnáč (Rašner)
62:22 Jaroslav Brož (Michnáč, Rašner)
Dolejš (9. Javorek) – Hrbas (A), Ročák, Průšek, Prčík, Volas, Petrovický, M. Sedláček – Lednický, Ostřížek (C), Ižacký – Kofroň (A), Matiaško, Střondala – Gerych, Macháček, R. Švančara – Spěváček, Haas, Indrst.
A. Beran (Žajdlík) – Ozols, Bergmanis, Riedl, Strejček (A), Rašner, Švec, L. Mareš – Winder, Kulda, Michnáč – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Štefančík, Kuprijanov, Burkov – Jaroslav Brož, Pořízek, Lhoták.
Rozhodčí: Šudoma, Rapák – Bartoň, Raszka
19:10 Zdráhal (Mrázek)
03:05 Formánek (Kusý)
32:38 Kaplan
58:20 A. Fiala (Voženílek, Pavlata)
Kavan (Honzík) – Krisl (C), Černý, Zbořil (A), Pěnčík, Zdráhal, Šišák, M. Novák (A) – D. Novotný, Mrázek, Mácha – Pechanec, Žálčík, Hanák – Ministr, Hradil, Čechmánek – Mozr, Nedelka, Pajer.
Matěcha (Vondraš) – Chabada, Kolář (A), Vápeník, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Rájek – Formánek, Rákos (A), Kusý – Hauser, A. Fiala, Kalužík – Pekař, Jevtěchov, Kaplan – Štěpánek, Sekanina, Pavlata.
10:30 Boucher (Přikryl)
13:14 Vandas (Coskey)
37:50 Hanzl (Redlich)
42:44 Žovinec (Coskey, Hanzl)
11:22 Bačo (Sadovikov)
15:17 Válek (Číp, Doktor)
29:58 Číp (Šenkeřík, Jarůšek)
39:20 Škůrek (Holík, Válek)
49:22 Číp
59:07 Válek (Doktor, Talafa)
Jekel (Málek) – Žovinec (C), Pinkas, Vandas, Matějíček, Havel, Konvalinka, Kadeřávek – Redlich, Hanzl, Coskey – Boucher, Přikryl (A), Bareš – Šilar, Eret, M. Tůma (A) – Matyáš Svoboda, O. Bláha, T. Svoboda – Marha.
Huf (Kantor) – Talafa, Štibingr, Ondračka, Škůrek (A), Zavřel, Guévin, Šenkeřík – Jarůšek, P. Sedláček, Číp – Válek, Holík, Doktor – Vaculík, Sadovikov, Bačo – Dubrava, Holba, Köhler.
Rozhodčí: Jechoutek, Jaroš – Maštalíř, Pěkný
Počet diváků: 1902
12:44 Suchý (Šmerha, Slováček)
33:13 Straka
41:08 Costa (Plos)
43:17 Dědek (Kříženecký, Plos)
44:36 Straka (Jenáček, Šmerha)
28:50 Gricius (Průžek)
52:06 Kružík (Trunda, Gricius)
Miroslav Svoboda (Pavlíček) – Hryciow, Slováček (C), Šalda, Kříženecký, Jenáček, Zahradníček (A), Stodůlka – Suchý, Matějček, Jandus – Straka, Klhůfek (A), Šmerha – Costa, Plos, Dědek – E. Pospíšil, Š. Bláha, Půček – L. Adámek.
Ebenstreit (45. Pavelka) – Hrdinka, Holý (C), Havlín, Gaspar (A), Piskáček, Kočí, Havránek – Průžek, Gricius, Trunda – Šťovíček, Elias, Knotek (A) – M. Beran, Polák, Tichý – Varvařovský, Židlický, Kružík – Berka.
Rozhodčí: Bernat, Čamra – Rakušan, Otáhal
Počet diváků: 2750