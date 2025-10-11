Jde to i bez Nedvěda. Litoměřice uspěly po třech porážkách a opět vedou první ligu

  20:23
Litoměřice v první hokejové lize po třech porážkách v řadě zvítězily doma 6:2 nad Chomutovem a vrátily se do čela tabulky. Filip Kuťák pomohl k výhře gólem a dvěma asistencemi. Stadion vede o bod před Slavií, která podlehla Přerovu 1:3. Zubři potvrdili výbornou formu, když z posledních sedmi zápasů vyhráli pošesté a jsou na třetím místě o dva body za Pražany.

Hokejisté Litomeřic se radují z gólu ve třetím semifinále první ligy proti Zlínu. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Jihlava zvítězila 1:0 v Porubě. Jediným gólem rozhodl zápas ve 46. minutě Ilarion Kuprijanov. Dvacetiletý ukrajinský útočník nastoupil za A tým Dukly teprve do pátého utkání v sezoně.

Zlín doma porazil Frýdek-Místek 4:3 po samostatných nájezdech. Hosté v polovině zápasu vedli 3:1, ale Zlínu se povedlo trefami v 37. a 38. minutě vyrovnat. Zápas poslal do prodloužení Talafa. Nájezdy rozhodl zlínský Lukáš Válek, který proměnil oba své pokusy a vybojoval Zlínu bod navíc.

Předposlední Sokolov překvapivě zvítězil 3:1 nad Vsetínem. Všechny tři góly dal Baník v rozmezí tří minut. Dvakrát se prosadil Tomáš Knotek, který zaznamenal první góly v sezoně.

Pardubice B prohrály 2:4 s Kolínem a jsou bez vítězství už sedm zápasů.

Maxa liga
11. kolo 11. 10. 2025 16:00
Poruba : HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Góly:
Góly:
45:14 Kuprijanov (Čachotský, Cachnín)
Sestavy:
Pařík (O. Bláha) – Gutwald, Bartko, Younan, Ježek (A), Žůrek, Nilsson, Sedlák – Kotala, Roman (C), Mrázek – Šik, Mikyska, Razgals – Gřeš, Vachovec (A), Gegeris – Haas, Koudelný, Berisha – Vehovský.
Sestavy:
A. Beran (Žukov) – Ozols, Krenželok, Chvátal, Strejček (A), Dundáček, L. Mareš, Bilčík (A) – Rachůnek, Kulda, Štefančík – Harkabus, Kuprijanov, Burkov – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Jiránek, Jáchym, Pořízek.

Rozhodčí: Petružálek, Obadal – Kokrment, Kráľ

Počet diváků: 820

Maxa liga
11. kolo 11. 10. 2025 15:00
HC Slavia Praha : HC ZUBR Přerov 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)
Góly:
07:31 Šťovíček (Gricius, Holý)
Góly:
13:31 M. Tomeček (Šoustal, Fronk)
24:13 Březina (Pechanec)
26:25 Fronk (Pechanec, Zdráhal)
Sestavy:
Pavelka (Höhlig) – Gaspar (A), F. Kočí, Hrdinka, Holý (C), V. Beran, Š. Havránek, Stejskal – M. Beran, Přikryl, Kružík – Šťovíček, J. Knotek (A), Gricius – Průžek, Polák, Trunda – Berka, Tichý, Slavíček – Čermák.
Sestavy:
Švančara (Němeček) – Krisl (C), Černý (A), Zdráhal, Šišák, Zbořil, Pěnčík, Mozr – Fronk, M. Tomeček, Šoustal – Březina, Pechanec, Indrák (A) – Hradil, Süss, Mácha – David Dobša, J. Hanák, Nášel.

Rozhodčí: Kostourek, Valenta – Hošťálek, Černohlávek

Počet diváků: 1203

Maxa liga
11. kolo 11. 10. 2025 16:00
RI Okna Berani Zlín : HC Frýdek-Místek 4:3N (1:2, 2:1, 0:0 - 0:0)s.n.2:1
Góly:
08:12 Hanousek (A. Salonen, Kverka)
36:10 Sadovikov (Veber, Čáp)
37:30 Talafa (Kverka, Šlahař)
Válek
Góly:
09:23 Kubiesa (Kalkis, Kofroň)
14:51 Hrbas (Klimek)
22:41 Kubiesa (Střondala)
Sestavy:
Čiliak (Huf) – A. Salonen, Riedl, Hanousek, Čáp, Veber, Talafa, Zavřel – Paukku, Holík, Válek – Říčka, Kverka, Šlahař – Heš, Sedláček, Kratochvíl – Holba, Sadovikov, Vracovský – Gago.
Sestavy:
Schnattinger (Dolejš) – Hrbas, Haman, Kalkis, Teper, Urbanec, Průšek, M. Pospíšil – Klimek, Ostřížek, Svačina – Kofroň, Střondala, Kubiesa – Kozlík, Matiaško, Konečný.

Rozhodčí: Šico, Gebauer – Tvrdý, Frais

Počet diváků: 2045

Maxa liga
11. kolo 11. 10. 2025 17:00
HC Stadion Litoměřice : Piráti Chomutov 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)
Góly:
01:37 Bernovský (Kern, Pavlák)
09:09 Klepiš (Koštoval, Kuťák)
20:58 P. Svoboda (Kuťák)
32:05 Kuťák (Lisler, Suhrada)
41:01 Bernovský (Jelínek)
47:04 Lisler (Jelínek)
Góly:
22:44 Forsblom (Coskey)
48:20 Tadeáš Svoboda (Havelka, Chlán)
Sestavy:
Michajlov (Volevecký) – Suhrada, Žovinec (A), T. Žižka, Smetana, J. Tůma, Pavlák, Koštoval, Benda – Klepiš, Kuťák (C), P. Svoboda – Lisler, Hujer, Jelínek – Bernovský, Kern, Costa – Žmola, Špilka, Plos.
Sestavy:
Parviainen (Pešout) – Kadeřávek, Jenáček, Hejda, Eliáš (A), Krutil, Ulrych (C), Havel, Konvalinka – Coskey (A), Forsblom, Badinka – Redlich, Eret, Kordule – Tadeáš Svoboda, Chlán, Ouřada – M. Tůma, Koblížek, Havelka.

Rozhodčí: Tomáš Micka, Denis Turhobr. Čároví: Milan Jindra, Sebastien Hradil

Počet diváků: 1309

Maxa liga
11. kolo 11. 10. 2025 17:00
SK Horácká Slavia Třebíč : HC Tábor 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Góly:
25:10 Kučera (Michálek, Štebih)
48:26 Dočekal
Góly:
05:04 Vildumetz (Pech, M. Svoboda)
Sestavy:
J. Brož (Mičán) – Stehlík, Matějíček, Furch, Štebih, Tureček, E. Mareš, Doudera – Psota, Bittner (A), Dočekal (C) – Kučera, Michálek, Vodný (A) – Tomáš Svoboda, Malý, Handl – Jaša, Kuba, V. Brož.
Sestavy:
Novotný (Žajdlík) – Zahradníček, Cícha, Bernad, Piegl, Kubeš, Hubata, Weinhold – M. Svoboda, Pech (C), Vildumetz – Dančišin, Mertl, Matai (A) – Valský, Hruška, Severa – Suchánek (A), Zadražil, Doležal – Vlček.

Rozhodčí: Hucl, Grygera – Rakušan, Otáhal

Počet diváků: 469

Maxa liga
11. kolo 11. 10. 2025 17:00
HC Baník Sokolov : VHK ROBE Vsetín 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)
Góly:
42:32 T. Knotek (Dorot)
44:22 Dalecký (Nedelka, Číp)
45:03 T. Knotek (Csamango)
Góly:
54:55 Straka (Dujsík, Rob)
Sestavy:
Habal (Stuchlík) – Rohan (A), Klejna, Pinkas, Šedivý, Pulpán (C), Dorot, Nedelka – Kupčo, Dalecký, Číp – Šlechta, T. Knotek, Váňa – Kreżolek, Osmík, Csamango – Varvařovský, Adámek, Zembol.
Sestavy:
Pavlíček (46. Honzík) – Staněk (A), Stříteský, Marcel, Dujsík, Slováček, Ďurkáč, Hryciow – Jonák (C), Klhůfek, Valtonen – Šmerha, Prokeš, Rob (A) – Straka, Dědek, E. Pospíšil – Jandus, Tyczynski, Š. Bláha – Matějček.

Rozhodčí: D. Jechoutek, T. Veselý – Š. Belko, O. Malý

Počet diváků: 551

Maxa liga
11. kolo 11. 10. 2025 17:00
HC Dynamo Pardubice B : SC Marimex Kolín 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
Góly:
07:18 Žálčík (Urban, Rákos)
39:59 Pochobradský
Góly:
30:58 Štohanzl (Musil)
37:35 Skořepa (Sýkora, Veselý)
40:51 Novák (T. Tůma, Veselý)
46:47 Zvagulis (Sýkora)
Sestavy:
Vondraš (Matěcha) – Chabada, Kolář (A), Nedbal (C), Švec, Tvrdík, Voženílek, Rájek – Žálčík, Rákos (A), Herčík – Pochobradský, Hrníčko, Kaplan – Kalužík, Fiala, Urban – Zeman, Rouha.
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Černohorský, Kolmann (C), T. Tůma, Sýkora, T. Moravec, Hampl – Veselý, Skořepa, Musil (A) – Pajer, Štohanzl, Novák – Šimek, P. Moravec, Dlouhý (A) – Zvagulis, P. Král, A. Adamec.

Rozhodčí: Zavřel, Šudoma – Hájková, Teršíp

Výsledky

Nejčtenější

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

Vaz v čudu, o olympiádu přijdu, ví Nosek. Rulíkův verdikt ho vytočil i kvůli rodině

Ještě v červnu byl na sportovním vrcholu. S hokejisty Floridy tehdy křepčil po zisku Stanley Cupu, v NHL se konečně dočkal vysněného triumfu. Jenže během léta si přivodil zranění a chybět bude...

To nebyl hokej. Střídačky se vylidnily, další řežba přinesla 322 trestných minut

Asi nikdo nebude mít větší radost z konce přípravy NHL než rozhodčí, kteří pískali duely rivalů na Floridě. Dva dny po čtvrtečním blázinci na ledě Tampy se druhý – a ještě šílenější – zápas odehrál v...

Sparta mění trenéra. Gross končí, klub nově přebírá Nedvěd, vrací se i Martinec

Hokejová Sparta reaguje na mizernou formu, která vyvrcholila čtyřmi extraligovými prohrami v řadě. Rozhodla se odvolat trenéra Pavla Grosse i s jeho asistenty Antonínem Stavjaňou a Otakarem Vejvodou....

Jde to i bez Nedvěda. Litoměřice uspěly po třech porážkách a opět vedou první ligu

Litoměřice v první hokejové lize po třech porážkách v řadě zvítězily doma 6:2 nad Chomutovem a vrátily se do čela tabulky. Filip Kuťák pomohl k výhře gólem a dvěma asistencemi. Stadion vede o bod...

11. října 2025  20:23

Klíma útočí na svůj rekord a Rytíři se rozjíždí: Všichni už znají svoje místo

Za celou minulou sezonu dal v Liberci 5 gólů, po letním příchodu do Kladna jich hokejový útočník Kelly Klíma nasázel za 13 zápasů už šest. I díky svátečnímu střelci se Rytíři v extralize rozjíždí,...

11. října 2025  13:18

První Češi v NHL: Dobrý večer, pane Nedomanský! zdravil Lanz před premiérou

Premium

Nelze ho považovat za typického žáka české hokejové školy. Richard Lanz s rodiči opustil rodnou zemi v tragických dnech její okupace v srpnu 1968 už jako sedmiletý kluk. Citové pouto k ní ovšem nikdy...

11. října 2025

Kaše je zpět po sedmi měsících, jásá Litvínov i Rulík: A teď budu spát 12 hodin

Skvělá zpráva pro Litvínov. A skvělá i pro reprezentaci. Hokejový mistr světa Ondřej Kaše už zase navlékl zápasový dres. Po nekonečných sedmi měsících. Devětadvacetiletý lídr chemiků doléčil zranění...

11. října 2025  11:49

Budy, Endži nebo Turbo. Hokejový Motor hledá jméno pro svého mimozemšťana

Mezi diváky při hokeji v Českých Budějovicích se pohybuje mimozemšťan. Bát se ho však nemusíte, spíš naopak. Je přítulný. Extraligový Motor představil s novou sezonou i nového maskota týmu. Nyní...

11. října 2025  9:23

Dusno v Litvínově. Kotel supěl u VIP a střídačky, policie hlídala kanceláře

Napětí v hokejovém Litvínově roste. Vlajkonoši při pátečním domácím zápase s Kladnem skandovali hesla proti vedení pod VIP místy a svoji nevoli vyjádřili i za domácí střídačkou. Policisté pro jistotu...

10. října 2025  21:41,  aktualizováno  11.10 8:57

Vaz v čudu, o olympiádu přijdu, ví Nosek. Rulíkův verdikt ho vytočil i kvůli rodině

Ještě v červnu byl na sportovním vrcholu. S hokejisty Floridy tehdy křepčil po zisku Stanley Cupu, v NHL se konečně dočkal vysněného triumfu. Jenže během léta si přivodil zranění a chybět bude...

11. října 2025  7:56

Nedvědovi u Sparty začala šichta: Musíme se dát jinou cestou, změny mohou přijít

Náročnější extraligovou premiéru v pozici hlavního kouče, aby Jaroslav Nedvěd pohledal. Na hokejové střídačce ambiciózní, leč zkroušené Sparty, proti nabitým Pardubicím, byl pár desítek hodin ve...

11. října 2025  7:19

Rozkaz zněl jasně, střílet! Ranař Košťálek na Spartě řádil: Tady mě to vždy motivuje

Dvěma výtečnými střelami vždy dodal Pardubicím klidný odstup. Obránce Jan Košťálek se na Spartě, kde dřív hrával, během pátečního večera domácím fanouškům řádně připomněl. Ke dvěma gólům v očekávaném...

10. října 2025  23:45

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

10. října 2025  21:32,  aktualizováno  21:43

Jste táta! slyšel na letišti. Palát o spěchu na porod, seznamu týmů i slibu od šéfa

Premium

O horentních sumách, za jaké teď hokejisté v NHL podepisují, míní jedno. „Když hráč zabírá čtvrtinu platového stropu, těžko tým získá Stanley Cup,“ říká útočník Ondřej Palát, zasloužilý vítěz dvou...

10. října 2025

Trpěl, 910 dní bez zápasu. Držel jsem to v sobě, dojal ikonu návrat. Přáli jí i protivníci

„Jen jsem si to užíval.“ Takovou větu běžně neříká sportovec, který právě prohrál. Hokejový útočník Jonathan Toews je ale pochopitelnou výjimkou. K soutěžnímu utkání nenastoupil celých 910 dní, až do...

10. října 2025  16:19

