Jde to i bez Nedvěda. Litoměřice uspěly po třech porážkách a opět vedou první ligu

Jihlava zvítězila 1:0 v Porubě. Jediným gólem rozhodl zápas ve 46. minutě Ilarion Kuprijanov. Dvacetiletý ukrajinský útočník nastoupil za A tým Dukly teprve do pátého utkání v sezoně.
Zlín doma porazil Frýdek-Místek 4:3 po samostatných nájezdech. Hosté v polovině zápasu vedli 3:1, ale Zlínu se povedlo trefami v 37. a 38. minutě vyrovnat. Zápas poslal do prodloužení Talafa. Nájezdy rozhodl zlínský Lukáš Válek, který proměnil oba své pokusy a vybojoval Zlínu bod navíc.
Předposlední Sokolov překvapivě zvítězil 3:1 nad Vsetínem. Všechny tři góly dal Baník v rozmezí tří minut. Dvakrát se prosadil Tomáš Knotek, který zaznamenal první góly v sezoně.
Pardubice B prohrály 2:4 s Kolínem a jsou bez vítězství už sedm zápasů.
45:14 Kuprijanov (Čachotský, Cachnín)
Pařík (O. Bláha) – Gutwald, Bartko, Younan, Ježek (A), Žůrek, Nilsson, Sedlák – Kotala, Roman (C), Mrázek – Šik, Mikyska, Razgals – Gřeš, Vachovec (A), Gegeris – Haas, Koudelný, Berisha – Vehovský.
A. Beran (Žukov) – Ozols, Krenželok, Chvátal, Strejček (A), Dundáček, L. Mareš, Bilčík (A) – Rachůnek, Kulda, Štefančík – Harkabus, Kuprijanov, Burkov – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Jiránek, Jáchym, Pořízek.
Rozhodčí: Petružálek, Obadal – Kokrment, Kráľ
Počet diváků: 820
07:31 Šťovíček (Gricius, Holý)
13:31 M. Tomeček (Šoustal, Fronk)
24:13 Březina (Pechanec)
26:25 Fronk (Pechanec, Zdráhal)
Pavelka (Höhlig) – Gaspar (A), F. Kočí, Hrdinka, Holý (C), V. Beran, Š. Havránek, Stejskal – M. Beran, Přikryl, Kružík – Šťovíček, J. Knotek (A), Gricius – Průžek, Polák, Trunda – Berka, Tichý, Slavíček – Čermák.
Švančara (Němeček) – Krisl (C), Černý (A), Zdráhal, Šišák, Zbořil, Pěnčík, Mozr – Fronk, M. Tomeček, Šoustal – Březina, Pechanec, Indrák (A) – Hradil, Süss, Mácha – David Dobša, J. Hanák, Nášel.
Rozhodčí: Kostourek, Valenta – Hošťálek, Černohlávek
Počet diváků: 1203
08:12 Hanousek (A. Salonen, Kverka)
36:10 Sadovikov (Veber, Čáp)
37:30 Talafa (Kverka, Šlahař)
Válek
09:23 Kubiesa (Kalkis, Kofroň)
14:51 Hrbas (Klimek)
22:41 Kubiesa (Střondala)
Čiliak (Huf) – A. Salonen, Riedl, Hanousek, Čáp, Veber, Talafa, Zavřel – Paukku, Holík, Válek – Říčka, Kverka, Šlahař – Heš, Sedláček, Kratochvíl – Holba, Sadovikov, Vracovský – Gago.
Schnattinger (Dolejš) – Hrbas, Haman, Kalkis, Teper, Urbanec, Průšek, M. Pospíšil – Klimek, Ostřížek, Svačina – Kofroň, Střondala, Kubiesa – Kozlík, Matiaško, Konečný.
Rozhodčí: Šico, Gebauer – Tvrdý, Frais
Počet diváků: 2045
01:37 Bernovský (Kern, Pavlák)
09:09 Klepiš (Koštoval, Kuťák)
20:58 P. Svoboda (Kuťák)
32:05 Kuťák (Lisler, Suhrada)
41:01 Bernovský (Jelínek)
47:04 Lisler (Jelínek)
22:44 Forsblom (Coskey)
48:20 Tadeáš Svoboda (Havelka, Chlán)
Michajlov (Volevecký) – Suhrada, Žovinec (A), T. Žižka, Smetana, J. Tůma, Pavlák, Koštoval, Benda – Klepiš, Kuťák (C), P. Svoboda – Lisler, Hujer, Jelínek – Bernovský, Kern, Costa – Žmola, Špilka, Plos.
Parviainen (Pešout) – Kadeřávek, Jenáček, Hejda, Eliáš (A), Krutil, Ulrych (C), Havel, Konvalinka – Coskey (A), Forsblom, Badinka – Redlich, Eret, Kordule – Tadeáš Svoboda, Chlán, Ouřada – M. Tůma, Koblížek, Havelka.
Rozhodčí: Tomáš Micka, Denis Turhobr. Čároví: Milan Jindra, Sebastien Hradil
Počet diváků: 1309
25:10 Kučera (Michálek, Štebih)
48:26 Dočekal
05:04 Vildumetz (Pech, M. Svoboda)
J. Brož (Mičán) – Stehlík, Matějíček, Furch, Štebih, Tureček, E. Mareš, Doudera – Psota, Bittner (A), Dočekal (C) – Kučera, Michálek, Vodný (A) – Tomáš Svoboda, Malý, Handl – Jaša, Kuba, V. Brož.
Novotný (Žajdlík) – Zahradníček, Cícha, Bernad, Piegl, Kubeš, Hubata, Weinhold – M. Svoboda, Pech (C), Vildumetz – Dančišin, Mertl, Matai (A) – Valský, Hruška, Severa – Suchánek (A), Zadražil, Doležal – Vlček.
Rozhodčí: Hucl, Grygera – Rakušan, Otáhal
Počet diváků: 469
42:32 T. Knotek (Dorot)
44:22 Dalecký (Nedelka, Číp)
45:03 T. Knotek (Csamango)
54:55 Straka (Dujsík, Rob)
Habal (Stuchlík) – Rohan (A), Klejna, Pinkas, Šedivý, Pulpán (C), Dorot, Nedelka – Kupčo, Dalecký, Číp – Šlechta, T. Knotek, Váňa – Kreżolek, Osmík, Csamango – Varvařovský, Adámek, Zembol.
Pavlíček (46. Honzík) – Staněk (A), Stříteský, Marcel, Dujsík, Slováček, Ďurkáč, Hryciow – Jonák (C), Klhůfek, Valtonen – Šmerha, Prokeš, Rob (A) – Straka, Dědek, E. Pospíšil – Jandus, Tyczynski, Š. Bláha – Matějček.
Rozhodčí: D. Jechoutek, T. Veselý – Š. Belko, O. Malý
Počet diváků: 551
07:18 Žálčík (Urban, Rákos)
39:59 Pochobradský
30:58 Štohanzl (Musil)
37:35 Skořepa (Sýkora, Veselý)
40:51 Novák (T. Tůma, Veselý)
46:47 Zvagulis (Sýkora)
Vondraš (Matěcha) – Chabada, Kolář (A), Nedbal (C), Švec, Tvrdík, Voženílek, Rájek – Žálčík, Rákos (A), Herčík – Pochobradský, Hrníčko, Kaplan – Kalužík, Fiala, Urban – Zeman, Rouha.
Soukup (Kasal) – Černohorský, Kolmann (C), T. Tůma, Sýkora, T. Moravec, Hampl – Veselý, Skořepa, Musil (A) – Pajer, Štohanzl, Novák – Šimek, P. Moravec, Dlouhý (A) – Zvagulis, P. Král, A. Adamec.
Rozhodčí: Zavřel, Šudoma – Hájková, Teršíp