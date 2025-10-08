První hokejovou ligu vede Slavia, Nedvěd s Litoměřicemi vítěznou rozlučku neprožil

Pražané využili příležitost, v Porubě předvedli ve třetí třetině obrat z dvoubrankové ztráty a vyhráli 4:3. Vítězný gól dal Daniel Kružík, který se v utkání prosadil podruhé. Ostravanům se nepovedlo navázat na sobotní cennou výhru právě proti Litoměřicím.
Repríza loňského semifinále mezi Vsetínem a Jihlavou dopadla lépe pro domácí Valachy. O výhře 5:2 rozhodli třemi góly v poslední třetině, skóre otevřel i uzavřel finský útočník Julius Valtonen. Na Lapači Vsetín v aktuální sezoně prohrál jen v derby se Zlínem.
Sparta mění trenéra. Gross končí, klub nově přebírá Nedvěd, vrací se i Martinec
Berani napravili páteční domácí zaváhání proti Chomutovu a zvítězili 3:1 v Táboře. Za nováčka první ligy se podruhé v sezoně prosadil bývalý extraligový útočník Lukáš Pech, hosté ale výsledek otočili.
Chomutov pro změnu na páteční výhru ve Zlíně navázat nedokázal a doma podlehl Třebíči 2:4. Oba góly domácích vstřelil Fin Karri Forsblom, v týmu soupeře zaznamenal gól a asistenci Martin Dočekal a vede produktivitu soutěže. Piráti prohráli počtvrté z posledních pěti zápasů.
Pardubice B prohrály na ledě Frýdku-Místku 2:4 a po šesté porážce za sebou stále uzavírají tabulku. Matěj Kubiesa a Vojtěch Střondala se na výhře domácích podíleli bilancí 1+1.
O dva body odskočil Pardubicím předposlední Sokolov, který zvítězil 2:1 po nájezdech v Kolíně. Středočeši většinu utkání vedli, Baník ale šest minut před koncem vyrovnal. Bod navíc zajistil hostům Patryk Krezolek.
13:29 Berisha (Žůrek)
25:36 Razgals (Lundgren)
41:55 Šik (Vachovec)
23:43 Kružík (Přikryl, Polák)
45:14 Hrdinka (Berka)
46:47 Holý (Šťovíček, Průžek)
56:47 Kružík (Polák)
O. Bláha (Pařík) – Bartko, Gutwald, Jeřábek, Younan, Nilsson, Ježek (A), Sedlák, Žůrek – Mrázek, Roman (C), Kotala – Razgals, Mikyska, Christov – Gegeris, Vachovec (A), Lundgren – Berisha, Haas, Šik.
Pavelka (Ebenstreit) – F. Kočí, Gaspar (A), Holý (C), Hrdinka, Š. Havránek, V. Beran, Tittl – Kružík, Přikryl, M. Beran – Jansa, J. Knotek (A), Šťovíček – Gricius, Polák, Průžek – Slavíček, Trunda, Berka – Tichý.
Rozhodčí: Mrkva, Šudoma – Otáhal, Vašíček
02:34 Fronk (Šoustal)
17:04 Indrák (Březina)
Švančara (Němeček) – Krisl (C), Černý (A), Zdráhal, Prčík, Zbořil, Pěnčík, Mozr – Fronk, M. Tomeček, Šoustal – Březina, Pechanec, Indrák (A) – Mácha, Süss, Hradil – David Dobša, J. Hanák, Nášel.
Michajlov (Kalista) – Žovinec (A), Suhrada, Smetana, T. Žižka, Aubrecht, J. Tůma, Koštoval – Bernovský, Kuťák (C), Klepiš – Jelínek, Eberle (A), Lisler – Costa, Kern, Lang – Plos, Žmola, Ryšavý – Hujer.
Rozhodčí: Jechoutek, Zavřel – Frais, Tvrdý
10:31 Pajer (Křepelka, Hora)
53:59 Číp (Dalecký)
Kreżolek
Soukup (Kasal) – Černohorský, Sýkora, Křepelka, Hampl, T. Tůma, Kolmann (C), T. Moravec – Veselý, Skořepa, Musil (A) – Gardoň, Štohanzl, Novák – A. Adamec, P. Moravec, Dlouhý (A) – Šimek, Pajer, Zvagulis – Hora.
D. Král (Stuchlík) – Klejna, Rohan (A), Rulík, Pinkas, Šedivý, Pulpán (C), Dorot, Nedelka – Číp, Sapoušek, Malát – Dalecký, T. Knotek, Kupčo – Csamango, Osmík, Kreżolek – Šlechta, Adámek, Váňa.
Rozhodčí: Petružálek, Pilný – Juránek, Brož
09:16 Střondala (Kofroň)
09:58 Ostřížek (Hrbas, Haman)
36:09 Kofroň (Kubiesa, Střondala)
48:51 Kubiesa (Teper, Střondala)
25:37 Tvrdík (Herčík)
41:08 Fiala (Herčík, Kolář)
Dolejš (Schnattinger) – Hrbas, Haman, Teper (A), Kalkis, Průšek, Urbanec, M. Pospíšil – Svačina, Ostřížek (A), Klimek (C) – Kubiesa, Střondala, Kofroň – Ramik, Matiaško, Kozlík – Konečný.
Vomáčka (Vondraš) – Chabada, Kolář (A), Nedbal (C), Švec, Tvrdík, Voženílek, Rájek – Žálčík, Rákos (A), Herčík – Pochobradský, Hrníčko, Kaplan – Stránský, Fiala, Urban – Zeman, Rouha, Kalužík.
Rozhodčí: Obadal, Grygera – Smetková, Bartoň
Počet diváků: 627
00:16 Forsblom (Coskey)
59:19 Forsblom (Ouřada, Jenáček)
19:56 Dočekal (Stehlík)
30:48 Bittner (Dočekal)
31:12 Tomáš Svoboda (Stehlík)
35:17 Psota (Štebih, Dočekal)
Pešout (Petrásek) – Jenáček, Kadeřávek, Eliáš (A), Hejda, Ulrych (C), Krutil, Vodička, Husinecký – Badinka, Forsblom, Coskey (A) – Kordule, Eret, Redlich – Ouřada, Chlán, Tadeáš Svoboda – Havelka, Koblížek, M. Tůma.
J. Brož (Mičán) – Matějíček, Stehlík, Štebih, Furch, E. Mareš, Tureček, Doudera – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Vodný (A), Michálek, Kučera – Handl, Malý, Tomáš Svoboda – V. Brož, Kuba, Jaša.
Rozhodčí: Sýkora, Kosnar – Belko, Hradil
Počet diváků: 2141
00:36 Valtonen (Jonák)
20:58 Prokeš (Dujsík)
42:53 Marcel (Jandus)
44:26 E. Pospíšil (Straka, Dědek)
58:46 Valtonen (Klhůfek, Jonák)
19:29 Harkabus (Krenželok, Čachotský)
29:40 Štefančík (Menšík)
Pavlíček (Honzík) – Stříteský, Staněk (A), Dujsík, Marcel, Srdínko, Slováček, Hryciow, Krajčík – Valtonen, Klhůfek, Jonák (C) – Rob (A), Prokeš, Šmerha – E. Pospíšil, Dědek, Straka – Matějček, Tyczynski, Jandus.
Žukov (A. Beran) – Strejček (A), Bilčík (A), Krenželok, Ozols, L. Mareš, Dundáček, Chvátal – Burkov, Kulda, Čachotský (C) – Štefančík, Menšík, Rachůnek – Cachnín, Kuprijanov, Harkabus – Pořízek, Toman, T. Havránek.
Rozhodčí: Wagner, Rapák – Rakušan, Mikšík
Počet diváků: 2190
05:15 Pech (Plášil, Vildumetz)
20:19 Hanousek (Šlahař, A. Salonen)
33:24 Válek (Kverka)
59:19 Říčka
Strmeň (Žajdlík) – Cícha, Plášil, Piegl, Bernad, Zahradníček, Hubata, Suchánek, Weinhold – Vildumetz, Pech, Valský – Matai, Mertl, Dančišin – Severa, Hruška, Prášek – Doležal, Zadražil, Humeník.
Čiliak (Huf) – A. Salonen, Riedl, Hanousek, Čáp, Veber, Talafa, Zavřel – Paukku, Holík, Válek – Říčka, Kverka, Šlahař – Heš, Sedláček, Kratochvíl – Sadovikov, Vracovský, Hauser.
Rozhodčí: Horák, Turhobr – Zídek, Hájková