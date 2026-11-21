Vsetín potvrdil roli suveréna soutěže, bodoval podvanácté za sebou a z toho desetkrát zvítězil. Valaši získali dvoubrankové vedení při vyloučení Tadeáše Kalužíka na pět minut a do konce utkání. Skóre otevřel v čase 8:19 Lukáš Adámek a ve 12. minutě zužitkoval dlouhou přesilovku i Australan Kale Costa. Ještě v první třetině snížil také v početní výhodě Petr Hauser. V dalším průběhu už se stav nezměnil.
Třebíč po sérii tří porážek potřetí za sebou naplno bodovala. Horácká Slavia v Kolíně dvakrát vedla díky využitým přesilovkám, ale na branky Ladislava Bittnera a Martina Dočekala odpověděli Jan Veselý a David Bernad. Na trefu Davida Michálka ze 45. minuty ale už Kozlové nezareagovali a neuspěli poprvé po třech výhrách.
Litoměřice vybojovaly šesté vítězství z posledních osmi duelů. Gólem a asistencí k němu přispěl Marek Daníček. Nováček Havířov prohrál pošesté v řadě a klesl na předposlední místo. Má šestibodový náskok před Sokolovem. Před Havířov se dostal Chomutov, který zvítězil ve Frýdku-Místku 4:3 po samostatných nájezdech a zabral po dvou porážkách. Úspěch Pirátů zařídil Kanaďan Evan Boucher, který v 58. minutě vynutil prodloužení a potom rozhodl rozstřel.
Třiašedesátiletý Přerost, bývalý kouč české reprezentační dvacítky, se vrátil na pozici hlavního kouče Sokolova po 23 letech. Nahradil Jiřího Žůrka, který po vzájemné dohodě skončil v pátek. Šlo už o třetí změnu v sezoně. Žůrek se 17. října posunul z pozice asistenta místo Tomáše Marišky.
Baník v závěru druhé třetiny získal dvoubrankové vedení. V čase 37:57 prolomil bezbrankový stav Matyáš Váňa a 19 sekund před druhou přestávkou zvýšil v přesilové hře Jan Dalecký. Ve třetí části sice smazali ztrátu Beranů Róbert Bačo a Pavel Sedláček, ale v rozstřelu zařídil radost domácích Tomáš Vracovský.
Třetí vítězství za sebou si připsala pražská Slavia, která vyhrála v Táboře 4:3 v prodloužení. V čase 63:21 o tom rozhodl v přesilové hře Daniel Kružík. Obhájce triumfu v první lize Jihlava uspěla v Přerově po výsledku 4:1. Pro Zubry to byla pátá porážka z uplynulých sedmi duelů.
08:19 L. Adámek (Matějček, Jenáček)
11:48 Costa (Matějček, Jenáček)
16:14 Hauser (Chabada, A. Fiala)
Miroslav Svoboda (Pavlíček) – Hryciow, Slováček (C), Šalda, Weinhold, Jenáček, Kříženecký, Dorot – Straka, Klhůfek (A), Jandus – L. Adámek, Suchý, Costa – Š. Bláha (A), Matějček, Frömel – Půček, Dědek, A. Koláček.
Vondraš (Tuláček) – Kolář (A), Chabada, Švec, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Lučan – Formánek, Rákos (A), Pavlata – Hauser, A. Fiala, Kalužík – Rolinek, Hrníčko, Macek – Štěpánek, Jevtěchov, Pochobradský.
Rozhodčí: Cabák, Trnka – Hanzlík, Klouček
Počet diváků: 2774
11:58 R. Švančara (Matiaško, Rybnikár)
35:26 Ostřížek (Ižacký, Matiaško)
44:31 Lednický (P. Chlán, Hrbas)
02:30 Urban (Hanzl, Matějíček)
32:05 Matějíček (Přikryl, Titlbach)
57:12 Boucher (Pinkas, Titlbach)
Boucher
Dolejš (Javorek) – Prčík, Hrbas (A), Ročák, Gutwald, Aubrecht, Průšek, Volas, Žůrek – Střondala, P. Chlán (A), Haas – Lazovský, Ostřížek (C), Lednický – R. Švančara, Rybnikár, Matiaško – Indrst, Macháček, Ižacký.
Honzík (Málek) – Krutil, Kadeřávek, Konvalinka, Žovinec (C), Pinkas, Matějíček, T. Tůma – Urban, Hanzl (A), J. Stránský – Boucher, O. Bláha, Titlbach – M. Tůma (A), T. Svoboda, Šilar – Přikryl.
Rozhodčí: Wagner, Micka – Vašíček, F. Kapitanov
Počet diváků: 689
28:48 Jungwirth (Dančišin, Zadražil)
37:25 Babka (Valský, Tomáš Chlubna)
46:56 Haman (Fronk, P. Novák)
12:47 Židlický (Polák, Varvařovský)
44:43 Varvařovský (M. Beran, Knotek)
49:45 Eliáš (Čermák, Gricius)
63:21 Kružík (Gricius, Holý)
F. Novotný (Bogač) – Babka, Plášil, Hubata, Haman, Benda, Kříž, J. Šedivý – Tomáš Chlubna, Mertl (A), Valský – P. Novák, Pech (C), Fronk – Jungwirth, Slavíček, Lev – Vlček, Zadražil (A), Dančišin.
Pavelka (Ebenstreit) – Gaspar (A), Kočí, Hrdinka, Havránek, Eliáš, Holý (C) – Čermák, Gricius, Elias – Průžek, Trunda, Kružík – M. Beran, Knotek (A), Šťovíček – Židlický, Polák, Varvařovský.
17:36 Veselý (Bernad)
41:10 Bernad (Křepelka, P. Moravec)
16:48 Bittner (Vodný, Psota)
37:37 Dočekal (Poledna)
44:42 Michálek (Ferda, Malý)
Soukup (Kasal) – Kolmann (C), Skärberg, Křepelka, Bernad (A), T. Moravec, Hampl, Černohorský – Ouřada, Hašek, Chalupa – Veselý, P. Moravec, Březina – P. Svoboda, Hora, Šimek – Adamec, Pokorný, Dlouhý (A).
Jan Brož (Mičán) – Ošmera, Poledna, T. Müller, Bartejs, Tureček, E. Mareš, A. Svoboda – Psota, Bittner (A), Dočekal (C) – Rob, Nahodil (A), Kozlík – Ferda, Michálek, Malý – V. Brož, Vodný, Jaša.
Rozhodčí: Mrkva, Domský – Teršíp, Landsmann
Počet diváků: 1359
00:49 Eret (Zdráhal)
02:51 Lhoták
36:32 Jiránek (Chvátal, Harkabus)
58:00 Harkabus
59:39 Čachotský (Cachnín, Menšík)
Kavan (Schnattinger) – Krisl (C), Černý, Zbořil (A), Pěnčík, Zdráhal, Nedelka, Šišák – M. Novák (A), Eret, Mrázek – Sloboda, Pechanec, Žálčík – Pajer, Hanák, Ministr – Hradil, Nášel, Mozr.
Pařík (A. Beran) – Strejček (A), Riedl, Srdínko, Ozols, Dundáček, Chvátal, Michnáč – Jaroslav Brož, Lhoták, Cachnín – Menšík, Čachotský (C), Winder – Kuprijanov, Štefančík, Jiránek – Kulda, Harkabus (A).
Rozhodčí: Obadal, Matoušek – Bartoň, Tvrdý
Počet diváků: 1094
06:17 Daníček (Hujer)
41:30 J. Tůma
50:48 Hanousek (Kern, Přibyl)
54:30 Pérez (Daníček)
41:13 Kotala (Stříteský, Razgals)
Volevecký (Michajlov) – Suhrada (C), Koštoval, Smetana, Hanousek, J. Tůma, Tomov, Samson – Pšenička, Hrabík, Malát – Ton, Kern (A), Přibyl – Daníček, Hujer, Pérez – Holčák, S. Fiala, R. Chlán.
Žukov (Kořének) – Hromádka, Stříteský, Kubíček, Ševčík, Bilčík, Horáček – Kordule, Jáchym, Kotala (C) – Šuhaj, Bednář, Kucsera – Zaťovič (A), Koudelný, Razgals – Tvrdý, O. Šedivý, Vehovský.
Rozhodčí: Veselý, Hucl – Roischel, Sýkora
37:57 M. Váňa (Šiler)
39:42 Dalecký (Kverka, Hlinský)
Vracovský
43:33 Bačo (Sadovikov, Čechmánek)
56:09 P. Sedláček (Köhler, Süss)
Dybal (Habal) – Hlinský, Pulpán (C), Perčič, Štebih, Klejna, Dlapa, J. Müller – V. Tomeček, Dalecký (A), Šik – Csamangó, Kverka (A), Vracovský – Šiler, M. Váňa, Osmík – Janata, M. Adámek, Dommers – Lučkin.
Kantor (Huf) – Talafa, Štibingr, Šenkeřík, Škůrek (A), Rajaniemi, Guévin, Ondračka – Jarůšek (A), P. Sedláček (C), Válek – Köhler, Holík, Doktor – Vaculík, Holba, Heš – Bačo, Sadovikov, Čechmánek – Süss.
Rozhodčí: Zavřel, Petružálek – Kokrment, Juránek
Počet diváků: 525