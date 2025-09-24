Slavia v prvoligovém šlágru padla s Duklou, Litoměřice jsou stále stoprocentní

Autor: ,
  22:35
Šlágr 5. kola první hokejové ligy mezi Slavií a Jihlavou přinesl branky až ve třetí třetině. Na góly chudý zápas rozhodl v prodloužení estonský junior hrající za Duklu Maxim Burkov a pomohl tak vítězům soutěže z minulé sezony získat bod navíc za výhru 2:1.

Jihlavský Richard Cochnín slaví vítězný nájezd v utkání se Vsetínem. | foto: Luboš Vácha, MF Dnes

Litoměřice i po pátém utkání zůstaly stoprocentní. Baník Sokolov porazily 4:0 a jejich brankář Martin Michajlov si tak připsal druhou výhru s čistým kontem za sebou. Stadion se drží stále v čele tabulky se čtyřbodovým náskokem před druhým Chomutovem.

Piráti deklasovali doma Porubu 5:1. Prosadil se i Američan Cole Coskey, jenž vede s pěti góly tabulku střelců společně se vsetínským Petrem Strakou. Poruba od začátku soutěže vyhrála jediný zápas a je na předposledním místě tabulky o skóre před Sokolovem.

Hokejisté Litoměřic zničili sedmi góly Jihlavu, první ligu vedou o čtyři body

Zlín doma zvítězil 3:2 nad Kolínem. Hosté se ujali vedení, ale pak Berani díky jednomu gólu v každé třetině zápas otočili a výhru si pohlídali. Kolín sice vstřelil kontaktní branku ve třetí třetině, na vyrovnání však nedosáhl.

Třebíč doma porazila 5:1 Pardubice B. Na všech gólech Horácké Slavie se podílel Martin Dočekal, jenž si připsal dva góly a tři asistence.

Drama od začátku do konce nabídl zápas mezi Přerovem a Frýdkem-Místkem. Oba celky se střídaly ve vedení a hosté byli blízko tříbodovému zisku. V čase 59:58 však při hře šest na čtyři domácí zásluhou Antonína Pechance vyrovnali na 4:4 a obrat dokonali díky druhému gólu Daniela Indráka v zápase.

Litoměřice přetlačily Slavii a jsou první, Zlín proti Sokolovu ukončil čekání na výhru

Prodlužovalo se i v Táboře, kde padlo sedm gólů v první třetině. Domácí v čase 6:02 vedli už 3:0, ovšem hosté už sedm sekund poté snížili a za dalších sedm vteřin vstřelili kontaktní branku. Tábor navýšil následně vedení na 4:2, ale Vsetín se ještě před koncem první třetiny dostal znovu do kontaktu.

Vyrovnat se Valachům povedlo na konci druhé třetiny z přesilovky a po bezbrankové třetině následovalo prodloužení, v němž se po 30 sekundách prosadil Fin ve vsetínských službách Julius Valtonen.

První gól v aktuálním ročníku Maxa ligy zaznamenal v dresu Tábora bývalý dlouholetý hráč pražské Sparty Lukáš Pech. Kromě jedné branky si připsal i dvě asistence a s osmi body vede produktivitu soutěže.

Maxa liga
5. kolo 24. 9. 2025 18:00
HC Tábor : VHK ROBE Vsetín 4:5P (4:3, 0:1, 0:0 - 0:1)
Góly:
00:20 Pech (M. Svoboda)
01:40 Humeník (Hubata, Babka)
06:05 Mertl (Plášil)
13:45 M. Svoboda (Pech, Chlubna)
Góly:
06:09 Straka (E. Pospíšil)
06:16 E. Pospíšil
18:19 Straka (Dědek, E. Pospíšil)
39:06 Prokeš (Valtonen)
60:32 Valtonen
Sestavy:
Žajdlík (Málek) – Plášil (A), Cícha, Weinhold, Piegl, Hubata, Suchánek (A) – Pech (C), Chlubna, M. Svoboda – Severa, Mertl, Matai – Babka, Hruška, Humeník – Vlček, Zadražil, Doležal – V. Adamec.
Sestavy:
Honzík – Hryciow, Slováček, Dujsík, Marcel, Staněk (A), Srdínko, Zahradníček – Jonák (C), Rob (A), Klhůfek – Valtonen, Prokeš, Šmerha – E. Pospíšil, Dědek, Straka – Tyczynski, Matějček, Hořanský – Jandus.

Rozhodčí: Wagner, Petružálek – Beneš, Kokrment

Počet diváků: 2436

Maxa liga
5. kolo 24. 9. 2025 17:30
RI Okna Berani Zlín : SC Marimex Kolín 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Góly:
16:36 Kratochvíl (A. Salonen)
38:13 Šlahař (Holík)
43:58 Paukku (Šlahař, Holík)
Góly:
16:03 Štohanzl (Sýkora, T. Tůma)
46:39 Novák (Musil, Štohanzl)
Sestavy:
Čiliak (Huf) – Riedl, A. Salonen, Čáp, Hanousek, Talafa, Veber, Zavřel – Kratochvíl, Sedláček (C), Heš – Šlahař (A), Holík, Paukku – Říčka (A), Kverka, Válek – Vracovský, Sadovikov, S. Salonen.
Sestavy:
Kasal (Soukup) – Kolmann (C), Sýkora, Křepelka, Hampl, T. Tůma, T. Moravec, Černohorský – Veselý, Musil (A), Novák – A. Adamec, Štohanzl, Pajer – P. Král, P. Moravec, Pokorný – Zvagulis, Skořepa, Dlouhý (A).

Rozhodčí: Roman Mrkva, Josef Barek – Jan Rakušan, Jakub Teršíp

Maxa liga
5. kolo 24. 9. 2025 18:00
SK Horácká Slavia Třebíč : HC Dynamo Pardubice B 5:1 (2:1, 0:0, 3:0)
Góly:
07:08 Dočekal (Psota, Stehlík)
16:08 Dočekal (Psota, Bittner)
41:50 Bittner (Vodný, Dočekal)
42:20 Psota (Stehlík, Dočekal)
55:32 Vodný (Dočekal, Michálek)
Góly:
13:08 Urban (Formánek, Pochobradský)
Sestavy:
J. Brož (Mičán) – Doudera, Stehlík, Štebih, Tureček, Matějíček, Furch, E. Mareš – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Vodný (A), Michálek, Handl – Kučera, Malý, Tomáš Svoboda – V. Brož, Kuba, Jaša.
Sestavy:
Vondraš (Moustafa) – Kolář (A), Chabada, Švec, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík – Rájek, Herčík, Rákos (A) – Žálčík, Pochobradský, Urban – Formánek, Rolinek, Jevtěchov – Kalužík, Lučan, Rouha – Zeman.

Rozhodčí: Šudoma, Turhobr – Otáhal, Vašíček

Počet diváků: 324

Maxa liga
5. kolo 24. 9. 2025 17:30
HC ZUBR Přerov : HC Frýdek-Místek 5:4P (2:1, 1:2, 1:1 - 1:0)
Góly:
02:23 Indrák (Březina, Pechanec)
10:21 M. Tomeček (Indrák, Pěnčík)
38:48 M. Tomeček (Mácha, Zbořil)
59:58 Pechanec (Zdráhal)
64:31 Indrák (Pechanec)
Góly:
12:43 Cedzo (Ostřížek)
25:35 Ostřížek (Svačina, Cedzo)
26:51 Matiaško (Ostřížek)
48:09 Svačina (Cedzo, Teper)
Sestavy:
Švančara (Němeček) – Krisl (C), Černý (A), Zdráhal, Mozr, Zbořil, Pěnčík, T. Hanák – Mácha, M. Tomeček, Fronk – Březina, Pechanec, Indrák (A) – Hradil, D. Moravec, Boltvan – David Dobša, Čechmánek, Nášel.
Sestavy:
Dolejš (Schnattinger) – Urbanec (A), Haman, Kalkis, Hrbas, Volas, Teper, Homola – Cedzo, Ostřížek (A), Kofroň – Klimek (C), Střondala, Svačina – Spěváček, Šilar, Konečný – Gerych, Matiaško, Ramik – Kozlík.

Rozhodčí: Horák, Domský – Hanzlík, Mikšík

Maxa liga
5. kolo 24. 9. 2025 17:30
Piráti Chomutov : Poruba 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)
Góly:
04:23 Chlán (Ouřada, Tadeáš Svoboda)
09:51 Kordule (Redlich, Jenáček)
22:45 Coskey (Forsblom, Badinka)
25:48 Redlich (Krutil, Kordule)
39:46 Eret (Jenáček, Kordule)
Góly:
28:12 Razgals (Nilsson, Mrázek)
Sestavy:
Jekel (Běhula) – Jenáček, Kadeřávek, Hejda, Eliáš (A), Ulrych (C), Krutil, Vodička, Konvalinka – Coskey (A), Forsblom, Badinka – Redlich, Eret, Kordule – Tadeáš Svoboda, Chlán, Ouřada – M. Tůma, Koblížek, Havelka.
Sestavy:
Pařík (41. O. Bláha) – Bartko, Jeřábek, Žůrek, Nilsson, Ježek (A), Younan, Sedlák, Bialy – Mrázek, Roman (C), Šik – Vehovský, Mikyska, Razgals – Lundgren, Vachovec (A), Gřeš – Berisha, Koudelný, Haas.

Rozhodčí: Micka, Hacaperka – Hradil, Baxa

Počet diváků: 1571

Maxa liga
5. kolo 24. 9. 2025 18:00
HC Stadion Litoměřice : HC Baník Sokolov 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Góly:
11:35 Jelínek (Klepiš, Kern)
24:41 Tomov (P. Svoboda, Kuťák)
28:23 Ton (Eberle, Hujer)
54:10 Žmola (J. Tůma, Jiří Pospíšil)
Góly:
Sestavy:
Michajlov (Volevecký) – Suhrada, Žovinec (A), Pavlák, Tomov, J. Tůma, Smetana, Koštoval – Klepiš, Kuťák (C), P. Svoboda – Hujer, Eberle (A), Ton – Lang, Kern, Costa – Jiří Pospíšil, Žmola, Plos – Jelínek.
Sestavy:
Stuchlík (Habal) – Dorot, Rohan (A), Šedivý, Pinkas, Vogel, Pulpán (C), Nedelka – V. Tomeček (A), Osmík, Kreżolek – Číp, T. Knotek, Malát – Csamango, Dalecký, Váňa – Janata, Adámek, Šlechta – Zembol.

Rozhodčí: Jechoutek, Bernat – Juránek, Hájková

Počet diváků: 846

Maxa liga
5. kolo 24. 9. 2025 18:00
HC Slavia Praha : HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava 1:2P (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1)
Góly:
47:35 Gaspar (Trunda, Průžek)
Góly:
51:06 L. Mareš (Jáchym)
64:18 Burkov (Štefančík)
Sestavy:
Pavelka (Ebenstreit) – Gaspar (A), F. Kočí, V. Beran, Holý (C), Stejskal, Perčič, Tittl – M. Beran, Přikryl, Kružík – Šťovíček, J. Knotek (A), Gricius – Průžek, Trunda, Slavíček – Berka, Tichý, Čermák.
Sestavy:
A. Beran (Žukov) – Ozols, L. Mareš, Bilčík (A), Strejček (A), Dundáček, Chvátal, Krenželok – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Rachůnek, Menšík, Štefančík – Harkabus, Jáchym, Burkov – Jiránek, Toman, T. Havránek.

Rozhodčí: Kostourek, Šico – Zídek, Klouček

Počet diváků: 1193

Tabulka:

1.Litoměřice5500023:715
2.Chomutov5302019:1111
3.Vsetín5220117:1510
4.Slavia Praha5211114:89
5.Kolín5210213:118
6.Přerov5210217:168
7.Jihlava5210211:178
8.Zlín5201212:157
9.Třebíč5200312:126
10.Pardubice B5110312:215
11.Tábor5102217:205
12.Frýdek-Místek5102212:175
13.Poruba5101315:184
14.Sokolov502038:144
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Carolina vs. FloridaHokej - - 25. 9. 2025:Carolina vs. Florida //www.idnes.cz/sport
25. 9. 00:00
  • 1.43
  • 4.71
  • 6.01
Columbus vs. PittsburghHokej - - 25. 9. 2025:Columbus vs. Pittsburgh //www.idnes.cz/sport
25. 9. 01:00
  • 1.51
  • 4.69
  • 4.92
Edmonton vs. SeattleHokej - - 25. 9. 2025:Edmonton vs. Seattle //www.idnes.cz/sport
25. 9. 03:00
  • 1.55
  • 4.70
  • 4.57
Vancouver vs. CalgaryHokej - - 25. 9. 2025:Vancouver vs. Calgary //www.idnes.cz/sport
25. 9. 04:00
  • 2.01
  • 4.31
  • 2.90
Anaheim vs. Los AngelesHokej - - 25. 9. 2025:Anaheim vs. Los Angeles //www.idnes.cz/sport
25. 9. 04:00
  • 2.65
  • 4.25
  • 2.16
Pardubice vs. TřinecHokej - 8. kolo - 25. 9. 2025:Pardubice vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
25. 9. 18:00
  • 1.80
  • 4.50
  • 3.53
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

Pešánovo dilema, forma z mistrovství i gólový zázrak. Co přinesl start extraligy?

Hokejová extraliga má za sebou první dva týdny a šest odehraných kol. Nabídla řadu překvapení, také spoustu otazníků i povedených výkonů. A to jak z individuálního, tak týmového hlediska. Co tedy...

Dost! Dál už nemůžu. Kempný se vrací ke krušnému období: Byl jsem jako mumie

Premium

Ráno se probudil, sedl do auta a vyrazil na trénink. Tak jako mnohokrát předtím. Tentokrát ale mezi ostatní sparťany nedorazil. V polovině cesty se otočil a vrátil se domů. Byl začátek listopadu,...

Slavia v prvoligovém šlágru padla s Duklou, Litoměřice jsou stále stoprocentní

Šlágr 5. kola první hokejové ligy mezi Slavií a Jihlavou přinesl branky až ve třetí třetině. Na góly chudý zápas rozhodl v prodloužení estonský junior hrající za Duklu Maxim Burkov a pomohl tak...

24. září 2025  22:35

Jiříček v Minnesotě znovu bojuje o místo. Kouč ho chválí: Dospěl a víc maká

Dostal přihrávku kousek před modrou čáru, napřáhl a z první poslal puk do sítě. Povedená rána, prudká, dobře schovaná i umístěná. Takových momentů by v nové sezoně jistě rád zopakoval ještě několik....

24. září 2025  13:50

Dostal šanci a rozhodl. Ostrava je můj druhý domov, říká vítkovický Polák Macias

Do utkání proti Liberci naskočil 21letý hráč Vítkovic Krzysztof Macias jako třináctý útočník. Nakonec to byl právě on, kdo dvěma brankami výrazně přispěl k vítězství ostravského celku v 7. kole...

24. září 2025

Blümel s Jiříčkem se zapsali mezi střelce, Palát jednou asistoval

V jedenácti úterních přípravných zápasech hokejové NHL se bodově prosadila trojice Čechů. Útočník Matěj Blümel byl jedním ze střelců Bostonu u výhry 5:4 po prodloužení nad Rangers. Přesně mířil také...

24. září 2025  7:15,  aktualizováno  7:56

Branka platí! Tak ne, neplatí. Vítkovice nakopl k výhře i Varaďův risk

Dlouhá porada hlavních rozhodčích u videa čtyři minuty před koncem druhé třetiny skončila. Jeden z nich vjel na led a ukázal na střed hřiště. Střídačka Liberce se začala radovat, ve vyrovnané bitvě s...

23. září 2025  22:08

Zpackal výzvu a omlouval se. Je to moje vina, mrzelo Grosse po prohře v Olomouci

Tenhle moment si trenérský štáb hokejové Sparty za rámeček určitě nedá. V úterním zápase sedmého extraligového kola na ledě Olomouce si po vyrovnávacím gólu domácího Kuska na 2:2 vzali Pražané...

23. září 2025  21:56

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

23. září 2025  20:31,  aktualizováno  20:41

Sezona plná otazníků. Zvládne se dát Chytil do kupy a dočká se olympiády?

Za poslední dvě sezony naskočil jen do 66 utkání, což by v součtu nevydalo ani na jeden kompletní ročník. Poslední střetnutí odehrál 15. března. U mantinelu ho tvrdě dohrál útočník Chicaga Jason...

23. září 2025  15:40

Trápilo mě to celý rok, ukáže až čas, říká Pastrňák o zranění. Obavy ale nemá

Příznivci hokejového Bostonu si můžou oddychnout. Útočník David Pastrňák sice v minulém týdnu vynechal start tréninkového kempu kvůli zdravotním problémům, v pondělí už se ale na ledě s týmem...

23. září 2025  14:35

Němeček za úder do hlavy odsedí jeden zápas, stejný trest odpykají další tři hráči

Disciplinární komise hokejové extraligy potrestala čtyři hráče za fauly v 7. kole extraligy zákazy startů na jedno utkání. Nejbližší duel nuceně vynechají obránci John Ludvig z Pardubic, David...

23. září 2025  11:30

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Kulich s Mrtkou asistovali, v souboji českých brankářů uspěl Mrázek

Třetí hrací den přípravy na NHL nabídl konfrontaci českých gólmanů. Petr Mrázek s Anaheimem uspěl 6:1 nad Utahem, za který nastoupil Karel Vejmelka. Asistenci za vítěze si připsal i mladý útočník Jan...

23. září 2025  7:23,  aktualizováno  8:02

Pešánovo dilema, forma z mistrovství i gólový zázrak. Co přinesl start extraligy?

Hokejová extraliga má za sebou první dva týdny a šest odehraných kol. Nabídla řadu překvapení, také spoustu otazníků i povedených výkonů. A to jak z individuálního, tak týmového hlediska. Co tedy...

22. září 2025  14:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.