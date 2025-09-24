Slavia v prvoligovém šlágru padla s Duklou, Litoměřice jsou stále stoprocentní

Litoměřice i po pátém utkání zůstaly stoprocentní. Baník Sokolov porazily 4:0 a jejich brankář Martin Michajlov si tak připsal druhou výhru s čistým kontem za sebou. Stadion se drží stále v čele tabulky se čtyřbodovým náskokem před druhým Chomutovem.
Piráti deklasovali doma Porubu 5:1. Prosadil se i Američan Cole Coskey, jenž vede s pěti góly tabulku střelců společně se vsetínským Petrem Strakou. Poruba od začátku soutěže vyhrála jediný zápas a je na předposledním místě tabulky o skóre před Sokolovem.
|
Hokejisté Litoměřic zničili sedmi góly Jihlavu, první ligu vedou o čtyři body
Zlín doma zvítězil 3:2 nad Kolínem. Hosté se ujali vedení, ale pak Berani díky jednomu gólu v každé třetině zápas otočili a výhru si pohlídali. Kolín sice vstřelil kontaktní branku ve třetí třetině, na vyrovnání však nedosáhl.
Třebíč doma porazila 5:1 Pardubice B. Na všech gólech Horácké Slavie se podílel Martin Dočekal, jenž si připsal dva góly a tři asistence.
Drama od začátku do konce nabídl zápas mezi Přerovem a Frýdkem-Místkem. Oba celky se střídaly ve vedení a hosté byli blízko tříbodovému zisku. V čase 59:58 však při hře šest na čtyři domácí zásluhou Antonína Pechance vyrovnali na 4:4 a obrat dokonali díky druhému gólu Daniela Indráka v zápase.
|
Litoměřice přetlačily Slavii a jsou první, Zlín proti Sokolovu ukončil čekání na výhru
Prodlužovalo se i v Táboře, kde padlo sedm gólů v první třetině. Domácí v čase 6:02 vedli už 3:0, ovšem hosté už sedm sekund poté snížili a za dalších sedm vteřin vstřelili kontaktní branku. Tábor navýšil následně vedení na 4:2, ale Vsetín se ještě před koncem první třetiny dostal znovu do kontaktu.
Vyrovnat se Valachům povedlo na konci druhé třetiny z přesilovky a po bezbrankové třetině následovalo prodloužení, v němž se po 30 sekundách prosadil Fin ve vsetínských službách Julius Valtonen.
První gól v aktuálním ročníku Maxa ligy zaznamenal v dresu Tábora bývalý dlouholetý hráč pražské Sparty Lukáš Pech. Kromě jedné branky si připsal i dvě asistence a s osmi body vede produktivitu soutěže.
00:20 Pech (M. Svoboda)
01:40 Humeník (Hubata, Babka)
06:05 Mertl (Plášil)
13:45 M. Svoboda (Pech, Chlubna)
06:09 Straka (E. Pospíšil)
06:16 E. Pospíšil
18:19 Straka (Dědek, E. Pospíšil)
39:06 Prokeš (Valtonen)
60:32 Valtonen
Žajdlík (Málek) – Plášil (A), Cícha, Weinhold, Piegl, Hubata, Suchánek (A) – Pech (C), Chlubna, M. Svoboda – Severa, Mertl, Matai – Babka, Hruška, Humeník – Vlček, Zadražil, Doležal – V. Adamec.
Honzík – Hryciow, Slováček, Dujsík, Marcel, Staněk (A), Srdínko, Zahradníček – Jonák (C), Rob (A), Klhůfek – Valtonen, Prokeš, Šmerha – E. Pospíšil, Dědek, Straka – Tyczynski, Matějček, Hořanský – Jandus.
Rozhodčí: Wagner, Petružálek – Beneš, Kokrment
Počet diváků: 2436
16:36 Kratochvíl (A. Salonen)
38:13 Šlahař (Holík)
43:58 Paukku (Šlahař, Holík)
16:03 Štohanzl (Sýkora, T. Tůma)
46:39 Novák (Musil, Štohanzl)
Čiliak (Huf) – Riedl, A. Salonen, Čáp, Hanousek, Talafa, Veber, Zavřel – Kratochvíl, Sedláček (C), Heš – Šlahař (A), Holík, Paukku – Říčka (A), Kverka, Válek – Vracovský, Sadovikov, S. Salonen.
Kasal (Soukup) – Kolmann (C), Sýkora, Křepelka, Hampl, T. Tůma, T. Moravec, Černohorský – Veselý, Musil (A), Novák – A. Adamec, Štohanzl, Pajer – P. Král, P. Moravec, Pokorný – Zvagulis, Skořepa, Dlouhý (A).
Rozhodčí: Roman Mrkva, Josef Barek – Jan Rakušan, Jakub Teršíp
07:08 Dočekal (Psota, Stehlík)
16:08 Dočekal (Psota, Bittner)
41:50 Bittner (Vodný, Dočekal)
42:20 Psota (Stehlík, Dočekal)
55:32 Vodný (Dočekal, Michálek)
13:08 Urban (Formánek, Pochobradský)
J. Brož (Mičán) – Doudera, Stehlík, Štebih, Tureček, Matějíček, Furch, E. Mareš – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Vodný (A), Michálek, Handl – Kučera, Malý, Tomáš Svoboda – V. Brož, Kuba, Jaša.
Vondraš (Moustafa) – Kolář (A), Chabada, Švec, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík – Rájek, Herčík, Rákos (A) – Žálčík, Pochobradský, Urban – Formánek, Rolinek, Jevtěchov – Kalužík, Lučan, Rouha – Zeman.
Rozhodčí: Šudoma, Turhobr – Otáhal, Vašíček
Počet diváků: 324
02:23 Indrák (Březina, Pechanec)
10:21 M. Tomeček (Indrák, Pěnčík)
38:48 M. Tomeček (Mácha, Zbořil)
59:58 Pechanec (Zdráhal)
64:31 Indrák (Pechanec)
12:43 Cedzo (Ostřížek)
25:35 Ostřížek (Svačina, Cedzo)
26:51 Matiaško (Ostřížek)
48:09 Svačina (Cedzo, Teper)
Švančara (Němeček) – Krisl (C), Černý (A), Zdráhal, Mozr, Zbořil, Pěnčík, T. Hanák – Mácha, M. Tomeček, Fronk – Březina, Pechanec, Indrák (A) – Hradil, D. Moravec, Boltvan – David Dobša, Čechmánek, Nášel.
Dolejš (Schnattinger) – Urbanec (A), Haman, Kalkis, Hrbas, Volas, Teper, Homola – Cedzo, Ostřížek (A), Kofroň – Klimek (C), Střondala, Svačina – Spěváček, Šilar, Konečný – Gerych, Matiaško, Ramik – Kozlík.
Rozhodčí: Horák, Domský – Hanzlík, Mikšík
04:23 Chlán (Ouřada, Tadeáš Svoboda)
09:51 Kordule (Redlich, Jenáček)
22:45 Coskey (Forsblom, Badinka)
25:48 Redlich (Krutil, Kordule)
39:46 Eret (Jenáček, Kordule)
28:12 Razgals (Nilsson, Mrázek)
Jekel (Běhula) – Jenáček, Kadeřávek, Hejda, Eliáš (A), Ulrych (C), Krutil, Vodička, Konvalinka – Coskey (A), Forsblom, Badinka – Redlich, Eret, Kordule – Tadeáš Svoboda, Chlán, Ouřada – M. Tůma, Koblížek, Havelka.
Pařík (41. O. Bláha) – Bartko, Jeřábek, Žůrek, Nilsson, Ježek (A), Younan, Sedlák, Bialy – Mrázek, Roman (C), Šik – Vehovský, Mikyska, Razgals – Lundgren, Vachovec (A), Gřeš – Berisha, Koudelný, Haas.
Rozhodčí: Micka, Hacaperka – Hradil, Baxa
Počet diváků: 1571
11:35 Jelínek (Klepiš, Kern)
24:41 Tomov (P. Svoboda, Kuťák)
28:23 Ton (Eberle, Hujer)
54:10 Žmola (J. Tůma, Jiří Pospíšil)
Michajlov (Volevecký) – Suhrada, Žovinec (A), Pavlák, Tomov, J. Tůma, Smetana, Koštoval – Klepiš, Kuťák (C), P. Svoboda – Hujer, Eberle (A), Ton – Lang, Kern, Costa – Jiří Pospíšil, Žmola, Plos – Jelínek.
Stuchlík (Habal) – Dorot, Rohan (A), Šedivý, Pinkas, Vogel, Pulpán (C), Nedelka – V. Tomeček (A), Osmík, Kreżolek – Číp, T. Knotek, Malát – Csamango, Dalecký, Váňa – Janata, Adámek, Šlechta – Zembol.
Rozhodčí: Jechoutek, Bernat – Juránek, Hájková
Počet diváků: 846
47:35 Gaspar (Trunda, Průžek)
51:06 L. Mareš (Jáchym)
64:18 Burkov (Štefančík)
Pavelka (Ebenstreit) – Gaspar (A), F. Kočí, V. Beran, Holý (C), Stejskal, Perčič, Tittl – M. Beran, Přikryl, Kružík – Šťovíček, J. Knotek (A), Gricius – Průžek, Trunda, Slavíček – Berka, Tichý, Čermák.
A. Beran (Žukov) – Ozols, L. Mareš, Bilčík (A), Strejček (A), Dundáček, Chvátal, Krenželok – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Rachůnek, Menšík, Štefančík – Harkabus, Jáchym, Burkov – Jiránek, Toman, T. Havránek.
Rozhodčí: Kostourek, Šico – Zídek, Klouček
Počet diváků: 1193
Tabulka:
|1.
|Litoměřice
|5
|5
|0
|0
|0
|23:7
|15
|2.
|Chomutov
|5
|3
|0
|2
|0
|19:11
|11
|3.
|Vsetín
|5
|2
|2
|0
|1
|17:15
|10
|4.
|Slavia Praha
|5
|2
|1
|1
|1
|14:8
|9
|5.
|Kolín
|5
|2
|1
|0
|2
|13:11
|8
|6.
|Přerov
|5
|2
|1
|0
|2
|17:16
|8
|7.
|Jihlava
|5
|2
|1
|0
|2
|11:17
|8
|8.
|Zlín
|5
|2
|0
|1
|2
|12:15
|7
|9.
|Třebíč
|5
|2
|0
|0
|3
|12:12
|6
|10.
|Pardubice B
|5
|1
|1
|0
|3
|12:21
|5
|11.
|Tábor
|5
|1
|0
|2
|2
|17:20
|5
|12.
|Frýdek-Místek
|5
|1
|0
|2
|2
|12:17
|5
|13.
|Poruba
|5
|1
|0
|1
|3
|15:18
|4
|14.
|Sokolov
|5
|0
|2
|0
|3
|8:14
|4