S vášní člověk nezná únavu! Brankář Huf vychytal Slavii a vyhlíží semifinále

Petr Fojtík
  12:50
V základní části se svezl s trápením celého týmu, v play off se ale můžou hokejisté Zlína o svoji brankářskou stálici znovu opřít. Svoji první nulu v letošní vyřazovací části vychytal Daniel Huf na Slavii v rozhodujícím pátém čtvrtfinále a Berani se tak můžou těšit na středeční start semifinálové série v Kolíně.

Zlínský brankář Daniel Huf sleduje kotouč přes slávistického útočníka Jana Knotka. | foto: Jan SalačMAFRA

„Po zápase čisté konto potěší, ale v play off je hlavní sbírat vítězství. Je úplně jedno, jakým způsobem vyhrajete,“ prohodil Huf, než po úterním dopoledním tréninku vyrazil s týmem na cestu do Čech.

Vítáte, že jedete do Kolína den předem?
Je dobré, že nebudeme v den zápasu sedět tři hodiny v autobuse. Dobře se vyspíme. Hraje se až v šest. Ráno dáme rozbruslení a nachystáme se na první zápas.

Zdá se, že formu jste minimálně pro předchozí dvě série načasoval dobře.
Pracuji celou sezonu. Na tréninku jedu na sto procent, všechno dělám naplno. Někdy potřebujete i štěstí. Jsem rád, že jsme zvládli těžké momenty a jako týmu nám to jde. Cítím se dobře.

Máte teď větší radost z hokeje než v protrápené základní části?
Baví mě chytat pořád. Jasně, žere vás, když se nedaří a nevyhráváte. Jsem strašně soutěživý. Všechno, co hraji, chci vyhrát. Hlavním cílem bylo dostat se do play off. Víme, že je to jiná soutěž.

Ještě tři kola před koncem základní části jste nebyli zachránění. Kdy se sezona začala lámat k lepšímu?
Nastaly změny. Přišel nový trenér pan Oremus, upravil se systém. Společně s dalšími trenéry udělali kus dobré práce. Začali jsme stoupat a povedlo se nám i přes předkolo dostat do semifinále.

Peter Oremus se stal třetím trenérem prvoligových hokejistů Zlína v sezoně 2025/26. Premiéru si odbyl v zápase s Litoměřicemi, který Berani doma prohráli 1:2. (listopad 2025)

Vyšly i posily. Richard Jarůšek vyloženě září.
Jasně. Dobře se začlenil do týmu, je to fajn chlap. A má skvělou střelu. Když přišel, věděl jsem, že nám pomůže. Jsem jedině rád, jak mu to padá a doufám, že mu to vydrží co nejdéle. Ale nejde vyzdvihovat jenom jednoho hráče. Přišel i Tomáš Rachůnek, který je taky pro nás přínosem. Důležité je, aby všichni na ledě dělali, co mají. Je to zásluha celého týmu. Všichni makají, odvádí na ledě stoprocentní práci. Pak to i tak vypadá.

Ještě k Jarůškovi. Jak nepříjemný je pro brankáře?
Je šikovný s pukem. Na Slavii ujel několikrát do samostatného úniku. Umí odhadnout situaci, dokáže se uvolnit. Má co nabídnout týmu.

Včetně závěrečného kola základní části jste čtyřikrát odvrátili bezprostřední hrozbu konce sezony. O čem to svědčí?
Není to sranda, každý by to nezvládl. Čtyřikrát jsme hráli existenční zápas. Ukazuje to obrovskou sílu mužstva, touhu. To musí i fanoušky nakopnout a řeknou si: Ti chlapi fakt chtějí.

Vyžadují ultimátní duely jiný přístup i od vás?
Chci vyhrát i přípravný zápas a jdu do toho naplno. Jasně, v hlavě mám, že nesmím udělat žádnou chybičku, nepodcenit žádnou situaci, nikde si neulevit. Jinak vás to hned potrestá. I když se hraje před druhou bránou, jsem stoprocentně koncentrovaný. I během přestávky jsem zavřený ve své bublině. Shodím to ze sebe a odpočinu si, až zápas skončí.

Za dva týdny jste odehráli osm utkání play off. Dá se ještě něco natrénovat, nebo je to už jen o regeneraci a přípravě na další duel?
Teď už jde jen o to, co nejlépe se nachystat na daný zápas. Podívat se na videa, udělat mítinky, připravit se na soupeře. Musíte naslouchat svému tělu, pověnovat se regeneraci. Každý ví, co má dělat.

Dvakrát jste jeli do Chrudimi, dvakrát do Prahy. Jak zvládáte časté a daleké cestování? Zmáhá vás?
Zrovna den po nedělním vítězství na Slavii jsem se o tom bavil doma s manželkou a říkal jsem, že se cítím fakt hodně fresh a žádnou únavu necítím.

Čím to je?
Asi tím, že jsme se dostali do semifinále. Spadlo to z nás. Zase jsme si dva dny odpočinuli, v pondělí jsme měli úplné volno. Musím říct, že po fyzické stránce se cítím dobře. Hokejem se fakt bavím a nikdy nevíte, kdy tady hrajete naposledy. Každý den se těším na zimák. To je to hlavní. Člověk musí mít vášeň a pak nezná tolik ani únavu. V mužích je to pro mě čtvrté play off a zase jsme se dostali daleko.

A poprvé ho hrajete jako ženáč.
Když se mi v základní části povedly zápasy, slyšel jsem narážky typu, že chytám jako za svobodna. S manželkou jsme spolu už deset let. Pro mě se nic nemění. Vytváří mi doma výborné podmínky. Sama ví, že v play off je jen hokej a nic jiného. V tom je skvělá.

Jezdí na venkovní zápasy?
Ne a ani nechci. Už tak toho pro mě dost dělá, a že bych ji hnal i na venkovní zápasy? Takový blázen nejsem.

Ve Zlíně chodit může?
Tady naopak musí. (úsměv) Občas to zkusí, že nemůže, ale řeknu jí, ať si to udělá, jak chce, že v hledišti musí být. Chodí celá rodina, taťka, bratři, občas i bratranec z Prahy. Když vyhrajeme, je skvělé se na ně podívat a vidět, že mají také radost.

V semifinále se postavíte Kolínu, proti kterému jste nechytal v základní části ani jeden zápas. Budete tajným zlínským trumfem?
Asi to byla od začátku sezony nějaká taktika. (smích) Prostě to tak vyšlo. Nebudu proti Kolínu chytat poprvé. Navíc jsem nějaké zápasy sledoval ze střídačky, máme videa. Během prvního utkání si soupeře nacítíte a pak už pojedeme. Bude to dobrá série.

Zlínský gólman Daniel Huf zasahuje v zápase se Slavií.

Jakým soupeřem je Kolín pro gólmana?
Teprve se na něj podívám. Ale typově by to mohlo být podobné jako Slavia. I doma jsme odehráli s Kolínem kvalitní zápasy, jenom jsme nedali gól.

Kdo bude favoritem? Historicky Zlín, podle základní části Kolín?
Play off je jiná soutěž. Je to padesát na padesát. Záleží, jak to kdo zvládne hlavami, jak bude poctivý. Kdo je favorit a outsider v play off, na to vůbec nevěřím. Setkají se dva kvalitní týmy a i pro fanoušky to můžou být zajímavé souboje.

Jak se vám chytá v kolínské hale?
Typově jsou naše zimáky podobné. Starší, studené, to vyjde na stejno. A co si budeme povídat, i zlínský stadion by si zasloužil úpravu. Pořád slyšíme, že se řeší nějaké rekonstrukce. Podmínky budou pro oba týmy podobné.

Tipsport - partner programu
Plzeň vs. SpartaHokej - Čtvrtfinále - 18. 3. 2026:Plzeň vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
18. 3. 17:30
  • 2.28
  • 3.79
  • 2.80
Jihlava vs. LitoměřiceHokej - Semifinále - 18. 3. 2026:Jihlava vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
18. 3. 17:30
  • 1.70
  • 4.31
  • 3.92
Pardubice vs. KometaHokej - Čtvrtfinále - 18. 3. 2026:Pardubice vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
18. 3. 18:00
  • 1.65
  • 4.42
  • 4.72
Kolín vs. ZlínHokej - Semifinále - 18. 3. 2026:Kolín vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
18. 3. 18:00
  • 2.00
  • 4.10
  • 3.01
Carolina vs. PittsburghHokej - - 19. 3. 2026:Carolina vs. Pittsburgh //www.idnes.cz/sport
19. 3. 00:00
  • 2.04
  • 4.17
  • 3.17
NY Rangers vs. New JerseyHokej - - 19. 3. 2026:NY Rangers vs. New Jersey //www.idnes.cz/sport
19. 3. 00:00
  • 2.60
  • 3.96
  • 2.46
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18. března 2026

S vášní člověk nezná únavu! Brankář Huf vychytal Slavii a vyhlíží semifinále

Zlínský brankář Daniel Huf sleduje kotouč přes slávistického útočníka Jana...

V základní části se svezl s trápením celého týmu, v play off se ale můžou hokejisté Zlína o svoji brankářskou stálici znovu opřít. Svoji první nulu v letošní vyřazovací části vychytal Daniel Huf na...

18. března 2026  12:50

