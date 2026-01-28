Slavia si vzepětím zajistila aspoň bod, ve šlágru první ligy ale slavila Jihlava

Po bezbrankové úvodní třetině otevřel skóre v přesilovce jihlavský Edgars Kulda. Druhý gól domácích přidal Richard Cachnín a na začátku třetí třetiny zvýšil už na 3:0 Lukáš Mareš. Slavia pak zahájila stíhací jízdu. Během minuty a 21 sekund se trefili Matěj Beran s Milanem Čermákem a v čase 58:38 se při hře šest na čtyři dočkali hosté vyrovnání zásluhou Štěpána Havránka. Bod navíc pro Duklu vybojoval Harkabus na konci druhé minuty prodloužení.
Potlesk za gesto fair play sklidil jihlavský gólman Adam Beran, který z kraje utkání zrušil trest pro Milana Čermáka, který do něj najel.
08:56 Gřeš
19:45 Přibyl (Mikyska)
55:07 Mikyska (Bialy, Šoustal)
29:36 Badinka (Kadeřávek, Forsblom)
36:53 Coskey (Kratochvíl, P. Chlán)
42:06 Gajda (Káňa, Forsblom)
58:26 Gajda (Forsblom)
Kavan (O. Bláha) – Bartko, Bialy, Prčík, Žůrek, Sedlák, Ježek, Jeřábek – Toman, Roman, Kotala – Gřeš, Vachovec, Berisha – Gegeris, Šoustal, Razgals – Přibyl, Mikyska, Sloboda – Zduba.
Vay (Jekel) – Krutil, Baláž, Kadeřávek, Hejda, Jenáček, Havel, T. Žižka, Ulrych – Coskey, P. Chlán, Gajda – M. Tůma, Helt, Káňa – Kratochvíl, Forsblom, Badinka – Hlaváček, Koblížek, Havelka.
Rozhodčí: Sýkora, Vrba – Jindra, Polák
23:29 Rob (Jonák, Slováček)
07:27 Matai
57:52 Handl (Humeník)
Miroslav Svoboda (Pavlíček) – Stříteský, Zahradníček, Slováček, Dujsík, Staněk (A), Marcel, Ďurkáč – Rob (A), Klhůfek, Jonák (C) – Šmerha, Prokeš, M. Novák – E. Pospíšil, Straka, Jandus – Š. Bláha, Matějček, Hořanský – Frömel.
Mařík (Málek) – Plášil (A), Kříž, Benda, Bernad, Weinhold, Hubata, Suchánek (C), Srdínko – Červený, Mertl (A), Hruška – Matai, Zadražil, Dančišin – Humeník, Handl, Jungwirth – Všetečka, Babka, T. Doležal.
Rozhodčí: Kostourek, Grygera – Dědek, Tvrdý
Počet diváků: 2210
21:13 Kaplan (Stránský, Rákos)
38:56 Macek
41:52 Jevtěchov (Kalužík)
43:47 Bittner (E. Mareš, Psota)
Matěcha (Moustafa) – Vápeník, Kolář (A), Lučan, Nedbal (C), Voženílek, Chaloupka – Kaplan, Rákos (A), Stránský – Pavlata, Pochobradský, Formánek – Kalužík, Jevtěchov, Macek – Rájek, Štěpánek, T. Zeman.
Mičán (Vejmelka) – Matějíček, Stehlík, Štebih, Tureček, E. Mareš, Furch, Doudera – Dočekal (C), Bittner (A), Psota (A) – Kučera, Michálek, Tomáš Svoboda – Vodný, A. Zeman, Tecl – Ondráček, Kuba, V. Brož.
Rozhodčí: Wagner, Horák – Juránek, Maňák
Počet diváků: 217
37:19 T. Knotek (Csamangó, Pinkas)
56:54 Číp (Vracovský, Pinkas)
Habal (Stuchlík) – Klejna, Lindelöf, Pulpán (C), Šedivý, Pinkas, Rohan (A), Rulík, Nedelka – Vracovský, Osmík, Číp – Krežolek, T. Knotek, Csamangó – Kupčo, M. Adámek, V. Tomeček (A) – Šlechta, Varvařovský, Vrhel.
Michajlov (Kalista) – Žovinec (A), Suhrada, Smetana (A), J. Tůma, Koštoval, Tomov, Samson – Costa, Kuťák (C), Bareš – Hujer, Kern, Lang – Hrabík, Eberle, Jelínek – Plos, Špilka, Jiří Pospíšil – R. Chlán.
Rozhodčí: Kamil Zavřel, Jakub Valenta – Petr Baxa, Ondřej Kokrment
Počet diváků: 510
15:53 Kolmann (Čech, Haas)
24:31 Marha (Musil)
59:21 Musil
59:52 Haas
58:33 Válek (A. Salonen, Paukku)
Kasal (Soukup) – Kolmann (C), T. Tůma, Sýkora, Černohorský, Hampl, T. Moravec, Čech, A. Adamec – Veselý, Štohanzl, Musil (A) – Haas, P. Moravec, Marha – Pokorný, Skořepa, Zvagulis – Dlouhý (A), Pajer, P. Král.
Čiliak (Synek) – Veber, Čáp, A. Salonen, Talafa, Hamrla, Riedl (A), Dluhoš – Z. Doležal, Jarůšek, Rachůnek – Válek, Heš, Šlahař (C) – Paukku, L. Chludil, Kordule – Čechmánek, Sedláček (A), Říčka – Vaculík.
Rozhodčí: Jechoutek, Šico – Maštalíř, Pěkný
Počet diváků: 1141
22:36 Kulda (Burkov, Michnáč)
24:44 Cachnín (Čachotský)
43:39 L. Mareš (Cachnín, Menšík)
61:52 Harkabus (Cachnín, Dundáček)
47:24 Matěj Beran (V. Beran)
48:45 Gaspar (Čermák)
58:38 Š. Havránek (Holý)
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Dlapa, Bukač, Ozols, Strejček (A), Krenželok – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Harkabus, Kuprijanov, Burkov – Michnáč, Kulda, Štefančík – Jiránek, T. Havránek, Pořízek – Lhoták.
J. Pavelka (Ebenstreit) – Hrdinka, Holý (C), Gaspar (A), Stejskal, V. Beran, Š. Havránek, Tittl – Průžek, Přikryl, Kružík – Matěj Beran, Gricius, Čermák – Šťovíček, J. Knotek (A), Filip – Berka, Trunda, Havrda.
Rozhodčí: Tomáš Cabák, Tomáš Hacaperka – Jan Rakušan, Roman Komínek
Počet diváků: 5750
03:38 Ostřížek (Kofroň, Cedzo)
22:27 Kozlík (Matiaško, Cedzo)
23:38 Teper (Kalkis, Tyczynski)
59:46 Průšek (Kofroň)
32:00 Pechanec
47:13 Pěnčík (Hradil, Süss)
Dolejš (Schnattinger) – Haman, Urbanec, Průšek, Hrbas, Teper (A), Kalkis, Zielinski – Kofroň, Ostřížek (A), Klimek (C) – Svačina, Střondala, Ižacký – Cedzo, Matiaško, Kozlík – Ramik, Tyczynski, Gerych.
Švančara (Němeček) – Černý, Krisl (C), Šišák, Zdráhal, Pěnčík, Zbořil, Svozil – Süss, M. Tomeček, Březina (A) – Indrák (A), Pechanec, Hradil – Nášel, J. Hanák, Mácha – L. Adámek, Zembol, David Dobša – Boltvan.
Rozhodčí: Bernat, Kosnar – Otáhal, Vašíček
Počet diváků: 812