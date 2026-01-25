Jihlava je po výhře 3:1 nad Sokolovem znovu druhá, Vsetín dominoval

Autor: ,
  20:52
Jihlava se v první hokejové lize po výhře 3:1 nad Sokolovem vrátila na druhé místo v tabulce. Vsetín zvítězil na ledě Tábora jednoznačně 4:0.

Vsetínští hokejisté slaví gól. | foto: Luboš Vácha / MF DNES

V dohrávce 7. kola Dukla na domácím ledě proti Sokolovu potvrdila roli favorita a napravila sobotní zaváhání v Litoměřicích. Západočechům se nepovedlo navázat na výhru v prodloužení z posledního vzájemného zápasu před Vánoci a v tabulce klesli o skóre na desáté místo za Zlín.

Vsetínu se povedlo na třetí pokus zvítězit nad nováčkem soutěže za tři body. Pod jasnou výhru hostů v Táboře se podepsal střelec dvou gólů Vít Jonák, který dal dvě branky i v sobotu proti Chomutovu. První čisté konto v ročníku vychytal Adam Pavlíček.

Maxa liga
31. kolo 25. 1. 2026 17:00
HC Tábor : VHK ROBE Vsetín 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Góly:
Góly:
18:15 Jonák (Rob, Slováček)
22:01 E. Pospíšil (Jandus, Straka)
39:17 Klhůfek (Rob, Slováček)
53:39 Jonák (Rob, Klhůfek)
Sestavy:
Žajdlík (Málek) – Plášil (A), Srdínko, Benda, Bernad, Weinhold, Hubata, Suchánek (C), Piegl – Matai, Červený, Hruška – Valský, Mertl (A), Karabáček – Handl, Dančišin, Jungwirth – Babka, Zadražil, T. Doležal.
Sestavy:
Pavlíček (Miroslav Svoboda) – Marcel, Stříteský, Slováček, Dujsík, Staněk (A), Ďurkáč, Zahradníček – Rob (A), Klhůfek, Jonák (C) – Šmerha, Prokeš, M. Novák – Jandus, E. Pospíšil, Straka – Š. Bláha, Matějček, Hořanský.

Rozhodčí: Sýkora, Hacaperka – Maňák, Teršíp

Maxa liga
7. kolo 25. 1. 2026 17:30
HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava : HC Baník Sokolov 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Góly:
23:18 Strejček (Harkabus)
29:46 T. Havránek (Bukač, Pořízek)
43:35 Dundáček (T. Havránek, Pořízek)
Góly:
26:40 T. Knotek (Klejna, Lindelöf)
Sestavy:
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Dlapa, Bukač, Ozols, Strejček, Krenželok – Čachotský, Menšík, Cachnín – Harkabus, Kuprijanov, Burkov – Michnáč, Kulda, Štefančík – Jiránek, T. Havránek, Pořízek – Lhoták.
Sestavy:
Habal (Stuchlík) – Lindelöf, Klejna, Pulpán, Šedivý, Rohan, Pinkas, Nedelka – Krežolek, Dalecký, Číp – Vracovský, Osmík, T. Knotek – Kupčo, M. Váňa, Csamangó – Šlechta, M. Adámek, Vrhel – Varvařovský.

Rozhodčí: Jechoutek, Zeliska – Jindra, Dědek

Počet diváků: 3826

Tabulka

1.Slavia Praha42273210131:8689
2.Jihlava42225510124:9081
3.Kolín42233511112:8780
4.Litoměřice42213315129:11972
5.Vsetín43169513126:10871
6.Přerov4315712098:11660
7.Tábor43136717109:12058
8.Třebíč4214481699:11458
9.Zlín4315361990:10957
10.Sokolov43128518108:12857
11.Pardubice B43136420116:11955
12.Poruba42135321118:12952
13.Frýdek-Místek4113361999:10951
14.Chomutov43141622101:12650
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Toronto vs. ColoradoHokej - - 25. 1. 2026:Toronto vs. Colorado //www.idnes.cz/sport
Živě0:3
  • 130.00
  • 30.00
  • 1.01
Seattle vs. New JerseyHokej - - 25. 1. 2026:Seattle vs. New Jersey //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 4.20
  • 4.20
  • 1.75
Ottawa vs. VegasHokej - - 25. 1. 2026:Ottawa vs. Vegas //www.idnes.cz/sport
25. 1. 23:00
  • 2.94
  • 4.19
  • 2.15
Vancouver vs. PittsburghHokej - - 26. 1. 2026:Vancouver vs. Pittsburgh //www.idnes.cz/sport
26. 1. 00:00
  • 3.08
  • 4.21
  • 2.07
Chicago vs. FloridaHokej - - 26. 1. 2026:Chicago vs. Florida //www.idnes.cz/sport
26. 1. 01:00
  • 2.85
  • 4.11
  • 2.22
Calgary vs. AnaheimHokej - - 26. 1. 2026:Calgary vs. Anaheim //www.idnes.cz/sport
26. 1. 02:00
  • 2.43
  • 4.13
  • 2.56
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nečasův svět: fóry v kabině, před zápasem tancování, góly řídí fenka. A co vaření?

Martin Nečas a Nykki v pořadu 7 pádů Honzy Dědka

Prožívá vydařenou sezonu, v NHL zatím vůbec nejlepší. Co za úspěšnými měsíci Martina Nečase stojí? Třeba skvělá atmosféra v kabině hokejového Colorada či domácí pohoda s přítelkyní Nikolou Mertlovou...

Rusko se rozzlobilo, žene IIHF k arbitráži: Nepřijatelné! Ani jste s námi nejednali

Radost ruských hokejistů v zápase proti Velké Británii

Ruská hokejová federace rychle reagovala na čtvrteční oznámení Mezinárodní hokejové federace (IIHF) o prodloužení zákazu účasti Rusů a Bělorusů v soutěžích. Rozhodnutí ostře odsoudila s tím, že IIHF...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Pardubice zvýšily náskok, Liberec zničil Kometu. Kladno i Boleslav zvládly drama

Pardubičtí hokejisté slaví gól proti Olomouci.

Páteční večer tradičně zaplnil program hokejové extraligy, tentokrát pěti zápasy v rámci 44. kola. Vedoucí Pardubice zvládly utkání v Olomouci 3:2 a navýšily náskok v čele tabulky. Liberec porazil...

Kometa už budí respekt, Sparta hazarduje i další zápletky. Jaký bude finiš extraligy?

Sparťanští hokejisté smutní po porážce s Kladnem.

Základní část sice skončí až na začátku března, nenechte se ale zmást. Kvůli únorové pauze z důvodu olympijských her totiž týmům v hokejové extralize na boje o lepší pozice už příliš času nezbývá. O...

Jihlava je po výhře 3:1 nad Sokolovem znovu druhá, Vsetín dominoval

Vsetínští hokejisté slaví gól.

Jihlava se v první hokejové lize po výhře 3:1 nad Sokolovem vrátila na druhé místo v tabulce. Vsetín zvítězil na ledě Tábora jednoznačně 4:0.

25. ledna 2026  20:52

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

25. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  20:24

Dravecký poprvé uspěl jako trenér: Je to nová zkušenost, kariéra věčná není

Útočník Vladimír Dravecký (vlevo), který byl počtvrté za sebou na střídačce...

Počtvrté byl útočník hokejových Ocelářů Třinec Vladimír Dravecký na střídačce v roli asistenta trenéra. A konečně se dočkal výhry. Třinečtí ve 45. kole extraligy po třech prohrách zabrali a porazili...

25. ledna 2026  19:49

Pastrňák a Zacha pomohli v NHL asistencí k výhře, Vejmelkova skvělá série pokračuje

David Pastrňák z Bostonu bojuje před brankou Montrealu s Kaidenem Guhlem....

David Pastrňák a Pavel Zacha přispěli v NHL každý jednou asistencí k vítězství hokejistů Bostonu 4:3 nad Montrealem. Poraženým nestačil hattrick, který vstřelil Cole Caufield. Karel Vejmelka si...

25. ledna 2026  7:06,  aktualizováno  9:23

Slavia vede první hokejovou ligu už o devět bodů, Jihlava přišla o druhé místo

Hokejisté Slavie Jake Gricius (vlevo), brankář Jaroslav Pavelka a Marek Berka...

Hokejisté pražské Slavie vyhráli ve 43. kole první ligy doma nad Frýdkem-Místkem 3:1 a v čele tabulky už mají devítibodový náskok. Na druhém místě vystřídal Jihlavu Kolín, který v Táboře zvítězil 3:2...

24. ledna 2026  20:39

Kysela: Záchrana bez baráže? Sci-fi, ale ve skrytu duše doufám

Robert Kysela

Záchranářská akce slavných odchovanců a fanoušků odvrátila hrozící konec hokeje v Litvínově, na ledě teď Verva bude bojovat o udržení extraligy. Na smazání obrovské ztráty má už jen osm zápasů, takže...

24. ledna 2026  12:48

Užívám si, že jsme první. Knotek o partě ve Slavii i vzpomínkách na Olomouc

Jan Knotek v dresu Olomouce.

V létě 2025 změnil dres po dlouhých dvanácti sezonách mezi kohouty, ve kterých Jan Knotek zažil postup, baráže nebo boj s Plzní v sedmém utkání čtvrtfinále. Ve 38 letech podepsal smlouvu ve svém...

24. ledna 2026  10:51

Reichel o situaci v Litvínově: Klub bude stabilní. Udržení? Věřím v sílu týmu

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Záchranu v kancelářích skupina slavných odchovanců Litvínova zvládla, teď přichází další šichta: udržet pro hokejovou baštu extraligu na ledě. Nelehký úkol si vzal na bedra olympijský šampion a...

24. ledna 2026  8:52

Nečas mírnil debakl Colorada, Chytil se vrátil do sestavy Vancouveru

Martin Nečas z Colorada se snaží překonat Samuela Erssona v brance Philadelphie.

Páteční program hokejové NHL opět potvrdil, že po novém roce již lídr soutěže z Colorada není nejjistější. Podruhé v krátké době doma propadl 3:7. Naposledy s Philadelphií, proti které dvěma...

24. ledna 2026  7:22,  aktualizováno  8:50

Pardubice zvýšily náskok, Liberec zničil Kometu. Kladno i Boleslav zvládly drama

Pardubičtí hokejisté slaví gól proti Olomouci.

Páteční večer tradičně zaplnil program hokejové extraligy, tentokrát pěti zápasy v rámci 44. kola. Vedoucí Pardubice zvládly utkání v Olomouci 3:2 a navýšily náskok v čele tabulky. Liberec porazil...

23. ledna 2026  17:15,  aktualizováno  21:23

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Reichel je zpátky v Litvínově, zachraňovat ho bude coby šéf realizačního týmu

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20....

Legendární Robert Reichel, osobnost českého hokeje, je zpátky v mateřském Litvínově. Zachraňovat hockeytown v extralize bude coby šéf realizačního týmu. Do něj by se měl začlenit i Jakub Petružálek,...

23. ledna 2026  14:34,  aktualizováno  15:09

Start jako z hororu. Edmonton inkasoval třikrát za 37 vteřin, Pittsburgh na ledě řádil

Hokejisté Pittsburghu se radují z gólu proti Edmontonu.

Víc odlišnou náladu po třech minutách zápasu hráči obou týmů snad mít ani nemohli. Svěšené hlavy na straně domácích, roztažené úsměvy na tvářích hostů. Hokejisté Pittsburghu nasázeli v rozmezí 37...

23. ledna 2026  12:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.