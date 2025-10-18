Slavia si pohlídala čelo, Litoměřice ve šlágru první hokejové ligy porazily Zlín

Už po dvou minutách skončil zápas pro ukrajinského útočníka ve zlínském dresu Stanislava Sadovikova, který dostal pukem do hlavy a led opustil na nosítkách.
Vedoucí Slavia si připsala sedmé vítězství z posledních osmi zápasů. O výhře nad Táborem rozhodli svými góly Matěj Beran, který otevřel skóre ve 40. minutě, a Tomáš Trunda.
Vedl akademii Sparty, teď benjamínek Slavíček přebírá partnerské Litoměřice
Vsetín vedl v Kolíně po první třetině už 2:0, ale domácí v druhém dějství už po dvou minutách dali kontaktní branku a ve 34. minutě vyrovnal v přesilovce Jan Veselý. Zápas dospěl až do samostatných nájezdů, které zvládli lépe hosté. Rozhodující nájezd proměnil Fin Julius Valtonen a Vsetínu zařídil bod navíc.
Chomutov prohrál popáté v řadě, tentokrát podlehl 3:6 Jihlavě. V brance Pirátů poprvé nastoupil maďarský reprezentant Ádám Vay, bývalý hráč Minnesoty Wild, který však v nastupoval jen v nižších zámořských soutěžích. Na sever Čech přišel z Popradu.
Přerov prohrál 2:3 v prodloužení v Sokolově. Zubři dvakrát vedli, ale Baník vždy zareagoval. Prodloužení rozhodl svým druhým gólem v utkání Martin Osmík.
08:24 Kaplan (Rákos, Chabada)
20:47 Gegeris (Mrázek, Bartko)
33:09 Šik (Lundgren, Jeřábek)
59:27 Razgals (Gegeris)
Matěcha (Vondraš) – Kolář (A), Chabada, Švec, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Lučan – Kaplan, Rákos (A), Žálčík – Herčík, Fiala, Formánek – Pekař, Urban, Stránský – Pochobradský, Rouha, Kalužík.
Pařík (O. Bláha) – Jeřábek, Nilsson, Younan, Ježek (A), Gutwald, Bartko, Žůrek – Gřeš, Vachovec (A), Mrázek – Šik, Mikyska, Lundgren – Kotala, Roman (C), Haas – Gegeris, Koudelný, Razgals – Vehovský.
Rozhodčí: Vrba, Rapák – Vašíček, Peluha
Počet diváků: 160
40:29 Číp (Krežolek)
52:23 Osmík (Pinkas, Šedivý)
62:19 Osmík
14:04 Mácha (Süss, Černý)
47:00 Fronk (Šoustal)
Habal (Stuchlík) – Rohan (A), Klejna, Pinkas, Šedivý, Pulpán (C), Dorot, Nedelka – Krežolek, Sapoušek, Číp – Šlechta, T. Knotek, Váňa – Osmík, Dalecký, Csamango – Varvařovský, Zembol, Vogel.
Švančara (Ryšavý) – Krisl (C), Černý (A), Zdráhal, Šišák, Zbořil, Pěnčík, Mozr – Fronk, M. Tomeček, Šoustal – Březina, Pechanec, Indrák (A) – Hradil, Süss, Mácha – David Dobša, D. Moravec, Nášel.
Rozhodčí: Petružálek, Turhobr – Malý, Sýkora
Počet diváků: 451
00:19 P. Svoboda (Klepiš, Kuťák)
40:36 Jelínek (Bernovský)
54:39 Kuťák (P. Svoboda, Smetana)
12:36 Vracovský (Kverka, Gago)
51:45 Říčka (S. Salonen, Kverka)
Michajlov (Volevecký) – Pavlák, Suhrada, Smetana, T. Žižka, Benda, J. Tůma, Koštoval – P. Svoboda, Kuťák, Klepiš – Lisler, Jelínek, Bernovský – Costa, Kern, Lang – Plos, Špilka, Jiří Pospíšil.
Huf (Čiliak) – A. Salonen, Riedl, Hanousek, Brůna, Veber, Talafa, Zavřel – Paukku, Holík, Válek – Říčka, Kverka, S. Salonen – Heš, Sedláček, Kratochvíl – Gago, Sadovikov, Vracovský.
Rozhodčí: Hucl, Kosnar – Kokrment, Maňák
Počet diváků: 1023
05:20 Stehlík (Vodný)
31:24 Bittner (Psota, Dočekal)
43:08 Střondala (Cedzo)
J. Brož (Mičán) – Matějíček, Stehlík, Štebih, Furch, E. Mareš, Tureček, Doudera – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Vodný (A), Malý, Tomáš Svoboda – V. Brož, Kučera, Handl – Michalčuk, Kuba, Jaša.
Dolejš (Schnattinger) – Urbanec (A), Průšek, Byrtus, Haman, Kalkis, M. Pospíšil, Volas – Kofroň, Klimek, Svačina (A) – Kozlík (C), Střondala, Kubiesa – Cedzo, Macháček, Šilar – Spěváček, Matiaško, Gerych.
Rozhodčí: Šudoma, Hacaperka – Teršíp, Bohuněk
Počet diváků: 462
04:05 Eliáš (Eret, Baláž)
12:53 Kordule (Forsblom, Coskey)
45:57 Forsblom (Kordule, Coskey)
07:37 Harkabus (T. Havránek, Kulda)
19:20 Strejček (Čachotský, Harkabus)
27:29 Kuprijanov (Cachnín, Strejček)
34:06 Menšík (Kulda, Burkov)
40:55 Harkabus (Strejček, Kuprijanov)
51:35 Menšík
Vay (Štěrba) – Jenáček, Krutil, Eliáš (A), Kadeřávek, Baláž, Hejda, Havel – Kordule, Forsblom, Coskey (C) – Badinka, Chlán, Eret – Sklenář, Tadeáš Svoboda, Redlich – Havelka, Koblížek, M. Tůma – Chládek.
Žukov (Bašta) – Ozols, Krenželok, Chvátal, Strejček (A), Dundáček, L. Mareš, Bilčík (A) – Rachůnek, Kulda, Burkov – Harkabus, Kuprijanov, T. Havránek – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Jiránek, Jáchym, Pořízek.
Rozhodčí: Jechoutek, Kostourek – Baxa, Landsmann
Počet diváků: 1908
22:08 P. Král (Pajer, Gardoň)
33:59 Veselý (Pajer, Kolmann)
06:35 Jonák (Klhůfek)
10:36 Prokeš (Rob, Straka)
Soukup (Kasal) – Křepelka, Kolmann (C), T. Tůma, Sýkora, Černohorský, Hampl, T. Moravec – Veselý, Štohanzl, Novák – Gardoň, Musil (A), P. Moravec – Zvagulis, Skořepa, Dlouhý (A) – Šimek, P. Král, Pajer.
Honzík (Pavlíček) – Stříteský, Marcel, Dujsík, Hryciow, Staněk (A), Srdínko, Ďurkáč – Valtonen, Klhůfek, Jonák (C) – Rob (A), Prokeš, Šmerha – E. Pospíšil, Dědek, Straka – Adámek, Matějček, Jandus – Š. Bláha.
Rozhodčí: Horák, Domský – Maštalíř, Roischel.
Počet diváků: 958
39:29 M. Beran (Polák, F. Kočí)
46:40 Trunda (Přikryl, Průžek)
Mokry (Ebenstreit) – Gaspar (A), F. Kočí, Hrdinka, Holý (C), Stejskal, Š. Havránek, V. Beran – M. Beran, Polák, Kružík – Šťovíček, J. Knotek (A), Gricius – Průžek, Přikryl, Trunda – Berka, Tichý, Slavíček – Čermák.
Žajdlík (Málek) – Kvasnička, Weinhold, Cícha, Bernad, Hubata, Suchánek (A), Piegl, Kubeš – Hruška, Pech (C), Jungwirth – M. Svoboda, Mertl, Valský – Vildumetz, Dančišin, Matai (A) – Doležal, Zadražil, Vlček.
Rozhodčí: Grygera, Šico – Kráľ, Polák
Počet diváků: 1490
Tabulka:
|1.
|Slavia Praha
|13
|9
|1
|1
|2
|40:19
|30
|2.
|Litoměřice
|13
|9
|0
|1
|3
|43:25
|28
|3.
|Vsetín
|14
|4
|5
|1
|4
|43:38
|23
|4.
|Přerov
|13
|6
|2
|1
|4
|36:32
|23
|5.
|Jihlava
|12
|7
|1
|0
|4
|29:30
|23
|6.
|Zlín
|13
|6
|1
|1
|5
|39:35
|21
|7.
|Kolín
|13
|5
|1
|3
|4
|34:29
|20
|8.
|Poruba
|13
|6
|0
|2
|5
|38:34
|20
|9.
|Třebíč
|13
|5
|1
|2
|5
|30:36
|19
|10.
|Frýdek-Místek
|13
|4
|1
|3
|5
|34:36
|17
|11.
|Tábor
|13
|4
|0
|2
|7
|34:40
|14
|12.
|Chomutov
|14
|4
|0
|2
|8
|34:46
|14
|13.
|Sokolov
|12
|1
|5
|0
|6
|25:35
|13
|14.
|Pardubice B
|13
|1
|2
|1
|9
|25:49
|8