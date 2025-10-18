Slavia si pohlídala čelo, Litoměřice ve šlágru první hokejové ligy porazily Zlín

  21:03
Litoměřice ve šlágru 13. kola první hokejové ligy porazily Zlín 3:2 a jsou na druhém místě o dva body za vedoucí Slavií, která zvítězila 2:0 nad Táborem. Litoměřice částečně napravily středeční zaváhání proti Táboru, kdy na ledě nováčka podlehly 2:3. Vítězný gól dnes dal v 55. minutě útočník Filip Kuťák, který je nejproduktivnějším hráčem soutěže s osmi brankami a devíti asistencemi.

Litoměřický kapitán Filip Kuťák. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Už po dvou minutách skončil zápas pro ukrajinského útočníka ve zlínském dresu Stanislava Sadovikova, který dostal pukem do hlavy a led opustil na nosítkách.

Vedoucí Slavia si připsala sedmé vítězství z posledních osmi zápasů. O výhře nad Táborem rozhodli svými góly Matěj Beran, který otevřel skóre ve 40. minutě, a Tomáš Trunda.

Vedl akademii Sparty, teď benjamínek Slavíček přebírá partnerské Litoměřice

Vsetín vedl v Kolíně po první třetině už 2:0, ale domácí v druhém dějství už po dvou minutách dali kontaktní branku a ve 34. minutě vyrovnal v přesilovce Jan Veselý. Zápas dospěl až do samostatných nájezdů, které zvládli lépe hosté. Rozhodující nájezd proměnil Fin Julius Valtonen a Vsetínu zařídil bod navíc.

Chomutov prohrál popáté v řadě, tentokrát podlehl 3:6 Jihlavě. V brance Pirátů poprvé nastoupil maďarský reprezentant Ádám Vay, bývalý hráč Minnesoty Wild, který však v nastupoval jen v nižších zámořských soutěžích. Na sever Čech přišel z Popradu.

Přerov prohrál 2:3 v prodloužení v Sokolově. Zubři dvakrát vedli, ale Baník vždy zareagoval. Prodloužení rozhodl svým druhým gólem v utkání Martin Osmík.

Maxa liga
13. kolo 18. 10. 2025 17:00
HC Dynamo Pardubice B : Poruba 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Góly:
08:24 Kaplan (Rákos, Chabada)
Góly:
20:47 Gegeris (Mrázek, Bartko)
33:09 Šik (Lundgren, Jeřábek)
59:27 Razgals (Gegeris)
Sestavy:
Matěcha (Vondraš) – Kolář (A), Chabada, Švec, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Lučan – Kaplan, Rákos (A), Žálčík – Herčík, Fiala, Formánek – Pekař, Urban, Stránský – Pochobradský, Rouha, Kalužík.
Sestavy:
Pařík (O. Bláha) – Jeřábek, Nilsson, Younan, Ježek (A), Gutwald, Bartko, Žůrek – Gřeš, Vachovec (A), Mrázek – Šik, Mikyska, Lundgren – Kotala, Roman (C), Haas – Gegeris, Koudelný, Razgals – Vehovský.

Rozhodčí: Vrba, Rapák – Vašíček, Peluha

Počet diváků: 160

Maxa liga
13. kolo 18. 10. 2025 17:00
HC Baník Sokolov : HC ZUBR Přerov 3:2P (0:1, 0:0, 2:1 - 1:0)
Góly:
40:29 Číp (Krežolek)
52:23 Osmík (Pinkas, Šedivý)
62:19 Osmík
Góly:
14:04 Mácha (Süss, Černý)
47:00 Fronk (Šoustal)
Sestavy:
Habal (Stuchlík) – Rohan (A), Klejna, Pinkas, Šedivý, Pulpán (C), Dorot, Nedelka – Krežolek, Sapoušek, Číp – Šlechta, T. Knotek, Váňa – Osmík, Dalecký, Csamango – Varvařovský, Zembol, Vogel.
Sestavy:
Švančara (Ryšavý) – Krisl (C), Černý (A), Zdráhal, Šišák, Zbořil, Pěnčík, Mozr – Fronk, M. Tomeček, Šoustal – Březina, Pechanec, Indrák (A) – Hradil, Süss, Mácha – David Dobša, D. Moravec, Nášel.

Rozhodčí: Petružálek, Turhobr – Malý, Sýkora

Počet diváků: 451

Maxa liga
13. kolo 18. 10. 2025 17:00
HC Stadion Litoměřice : RI Okna Berani Zlín 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
Góly:
00:19 P. Svoboda (Klepiš, Kuťák)
40:36 Jelínek (Bernovský)
54:39 Kuťák (P. Svoboda, Smetana)
Góly:
12:36 Vracovský (Kverka, Gago)
51:45 Říčka (S. Salonen, Kverka)
Sestavy:
Michajlov (Volevecký) – Pavlák, Suhrada, Smetana, T. Žižka, Benda, J. Tůma, Koštoval – P. Svoboda, Kuťák, Klepiš – Lisler, Jelínek, Bernovský – Costa, Kern, Lang – Plos, Špilka, Jiří Pospíšil.
Sestavy:
Huf (Čiliak) – A. Salonen, Riedl, Hanousek, Brůna, Veber, Talafa, Zavřel – Paukku, Holík, Válek – Říčka, Kverka, S. Salonen – Heš, Sedláček, Kratochvíl – Gago, Sadovikov, Vracovský.

Rozhodčí: Hucl, Kosnar – Kokrment, Maňák

Počet diváků: 1023

Maxa liga
13. kolo 18. 10. 2025 17:00
SK Horácká Slavia Třebíč : HC Frýdek-Místek 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Góly:
05:20 Stehlík (Vodný)
31:24 Bittner (Psota, Dočekal)
Góly:
43:08 Střondala (Cedzo)
Sestavy:
J. Brož (Mičán) – Matějíček, Stehlík, Štebih, Furch, E. Mareš, Tureček, Doudera – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Vodný (A), Malý, Tomáš Svoboda – V. Brož, Kučera, Handl – Michalčuk, Kuba, Jaša.
Sestavy:
Dolejš (Schnattinger) – Urbanec (A), Průšek, Byrtus, Haman, Kalkis, M. Pospíšil, Volas – Kofroň, Klimek, Svačina (A) – Kozlík (C), Střondala, Kubiesa – Cedzo, Macháček, Šilar – Spěváček, Matiaško, Gerych.

Rozhodčí: Šudoma, Hacaperka – Teršíp, Bohuněk

Počet diváků: 462

Maxa liga
13. kolo 18. 10. 2025 17:30
Piráti Chomutov : HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava 3:6 (2:2, 0:2, 1:2)
Góly:
04:05 Eliáš (Eret, Baláž)
12:53 Kordule (Forsblom, Coskey)
45:57 Forsblom (Kordule, Coskey)
Góly:
07:37 Harkabus (T. Havránek, Kulda)
19:20 Strejček (Čachotský, Harkabus)
27:29 Kuprijanov (Cachnín, Strejček)
34:06 Menšík (Kulda, Burkov)
40:55 Harkabus (Strejček, Kuprijanov)
51:35 Menšík
Sestavy:
Vay (Štěrba) – Jenáček, Krutil, Eliáš (A), Kadeřávek, Baláž, Hejda, Havel – Kordule, Forsblom, Coskey (C) – Badinka, Chlán, Eret – Sklenář, Tadeáš Svoboda, Redlich – Havelka, Koblížek, M. Tůma – Chládek.
Sestavy:
Žukov (Bašta) – Ozols, Krenželok, Chvátal, Strejček (A), Dundáček, L. Mareš, Bilčík (A) – Rachůnek, Kulda, Burkov – Harkabus, Kuprijanov, T. Havránek – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Jiránek, Jáchym, Pořízek.

Rozhodčí: Jechoutek, Kostourek – Baxa, Landsmann

Počet diváků: 1908

Maxa liga
13. kolo 18. 10. 2025 16:00
SC Marimex Kolín : VHK ROBE Vsetín 2:3N (0:2, 2:0, 0:0 - 0:0)s.n.1:2
Góly:
22:08 P. Král (Pajer, Gardoň)
33:59 Veselý (Pajer, Kolmann)
Góly:
06:35 Jonák (Klhůfek)
10:36 Prokeš (Rob, Straka)
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Křepelka, Kolmann (C), T. Tůma, Sýkora, Černohorský, Hampl, T. Moravec – Veselý, Štohanzl, Novák – Gardoň, Musil (A), P. Moravec – Zvagulis, Skořepa, Dlouhý (A) – Šimek, P. Král, Pajer.
Sestavy:
Honzík (Pavlíček) – Stříteský, Marcel, Dujsík, Hryciow, Staněk (A), Srdínko, Ďurkáč – Valtonen, Klhůfek, Jonák (C) – Rob (A), Prokeš, Šmerha – E. Pospíšil, Dědek, Straka – Adámek, Matějček, Jandus – Š. Bláha.

Rozhodčí: Horák, Domský – Maštalíř, Roischel.

Počet diváků: 958

Maxa liga
13. kolo 18. 10. 2025 15:00
HC Slavia Praha : HC Tábor 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Góly:
39:29 M. Beran (Polák, F. Kočí)
46:40 Trunda (Přikryl, Průžek)
Góly:
Sestavy:
Mokry (Ebenstreit) – Gaspar (A), F. Kočí, Hrdinka, Holý (C), Stejskal, Š. Havránek, V. Beran – M. Beran, Polák, Kružík – Šťovíček, J. Knotek (A), Gricius – Průžek, Přikryl, Trunda – Berka, Tichý, Slavíček – Čermák.
Sestavy:
Žajdlík (Málek) – Kvasnička, Weinhold, Cícha, Bernad, Hubata, Suchánek (A), Piegl, Kubeš – Hruška, Pech (C), Jungwirth – M. Svoboda, Mertl, Valský – Vildumetz, Dančišin, Matai (A) – Doležal, Zadražil, Vlček.

Rozhodčí: Grygera, Šico – Kráľ, Polák

Počet diváků: 1490

Tabulka:

1.Slavia Praha13911240:1930
2.Litoměřice13901343:2528
3.Vsetín14451443:3823
4.Přerov13621436:3223
5.Jihlava12710429:3023
6.Zlín13611539:3521
7.Kolín13513434:2920
8.Poruba13602538:3420
9.Třebíč13512530:3619
10.Frýdek-Místek13413534:3617
11.Tábor13402734:4014
12.Chomutov14402834:4614
13.Sokolov12150625:3513
14.Pardubice B13121925:498
Výsledky

