Jihlava doma porazila Frýdek-Místek, třemi body se blýskl Harkabus

  20:19
Jihlava v předehrávce 45. kola první hokejové ligy překvapení nedopustila, na domácím ledě porazila Frýdek-Místek 4:1. Náskok vedoucí Slavie, která má však zápas k dobru, Dukla snížila na čtyři body.

Jihlavští hokejisté Šimon Jelínek (vlevo), Tomáš Harkabus (uprostřed) a Jan Strejček se radují z gólu v utkání se Znojmem | foto: Luboš Vácha

Jihlavští hráči vrátili soupeři porážku 1:2 z prosincového zápasu a navázali na středeční vítězství právě nad lídrem tabulky Slavií. Útočník Tomáš Harkabus se blýskl bilancí dvou gólů a asistence. Domácí gólman Adam Beran přišel o čisté konto až v poslední minutě. Frýdek-Místek prohrál třetí z posledních čtyř zápasů a v tabulce je předposlední.

Maxa liga
45. kolo 30. 1. 2026 17:30
HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava : HC Frýdek-Místek 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Góly:
01:30 Harkabus (Burkov, Kuprijanov)
16:01 Burkov (Harkabus)
25:18 Čachotský
46:39 Harkabus (Čachotský, Strejček)
Góly:
59:17 Younan (Tyczynski, Haas)
Sestavy:
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Dlapa, Krenželok, Ozols, Strejček (A), Bukač – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Harkabus, Kuprijanov, Burkov – Michnáč, Kulda, Štefančík – Lhoták, T. Havránek, Pořízek.
Sestavy:
Schnattinger (Dolejš) – Urbanec, Hrbas, Průšek, Kalkis, Teper (A), Zielinski, Younan – Klimek (C), Ostřížek (A), Kofroň – Ižacký, Matiaško, Svačina – Cedzo, Tyczynski, Haas – Kozlík, Šilar, Ramik – Gerych.

Rozhodčí: Kostourek, Vrba – Maštalíř, Brož

Počet diváků: 5128

Tabulka

1.Slavia Praha43273310134:9090
2.Jihlava44236510132:9486
3.Kolín43243511116:8883
4.Litoměřice43213316129:12172
5.Vsetín44169514127:11071
6.Tábor44146717111:12161
7.Sokolov44138518110:12860
8.Přerov44157121100:12060
9.Pardubice B44146420119:12058
10.Třebíč43144817100:11758
11.Zlín4415362091:11357
12.Chomutov45161622109:13156
13.Frýdek-Místek43143620104:11554
14.Poruba44135323123:13752
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Měl to být největší projekt svého druhu na světě – nová hokejová a zároveň multifunkční aréna, kam by se vešlo přes 22 tisíc diváků. Mělo jít rovněž o projekt, který z obecních či státních peněz...

Rusko se rozzlobilo, žene IIHF k arbitráži: Nepřijatelné! Ani jste s námi nejednali

Radost ruských hokejistů v zápase proti Velké Británii

Ruská hokejová federace rychle reagovala na čtvrteční oznámení Mezinárodní hokejové federace (IIHF) o prodloužení zákazu účasti Rusů a Bělorusů v soutěžích. Rozhodnutí ostře odsoudila s tím, že IIHF...

NHL táhne, ale i v Česku jsou opory. Kteří hráči z extraligy se ukážou na olympiádě?

Tomáš Kundrátek z Třince se raduje z gólu, před ním jede Libor Hudáček.

Olympijské hry v Miláně se pomalu blíží, hokejový turnaj plný hvězd z nejlepší ligy na světě bude jeho ozdobou. Nevypraví se na něj ovšem jenom hráči ze zámoří, vždyť hráči z extraligy tvoří (po NHL...

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

ONLINE: Hrají se dvě prodloužení. Liberec bojuje ve Varech, Budějovice v Brně

Sledujeme online
Momentka z duelu Brno - Budějovice. V brance domácích vykukuje Aleš Stezka.

Před startem olympijské přestávky už zbývá odehrát jen čtyři extraligové zápasy. Dva z nich v rámci pátečního programu, od 18 hodin nastupují druhý den v řadě proti sobě Karlovy Vary a Liberec,...

30. ledna 2026  20:37

Zápas pod hvězdami ve svetrech jako z první republiky. Líbí se vám dres Pirátů?

Chomutovský hokejový útočník Cole Coskey v dresu, v němž Piráti nastoupí v...

Místo dresů svetry. Fešácké. A unikátní. Hokejoví Piráti z Chomutova se v sobotním prvoligovém derby s Litoměřicemi pod širým nebem na zimním stadionu v Povrlech oblečou do trikotů, jaké nosili...

30. ledna 2026  17:41

Dobeš vychytal Nečase a spol., fanoušci skandovali jeho jméno. Říká si o jedničku?

Jakub Dobeš slaví s fanoušky Montreal Canadiens.

Při pohledu na statistiky ze zápasu nemáte dojem, že brankář Jakub Dobeš předvedl bůhvíjak oslnivý výkon. Třikrát inkasoval, úspěšnost zákroků nevytáhl ani nad 90 procent. I tak se ale nemalou měrou...

30. ledna 2026  17:01

Nejlepší Američan v historii. Kane kuriózně překonal rekord, přál mu i sesazený idol

Spoluhráči blahopřejí Patricku Kaneovi k dosažení amerického rekordu v počtu...

Vůbec nevadilo, že střelcem gólu byl někdo jiný. Stejně se spoluhráči, ať už z ledu nebo ze střídačky, v tu chvíli hromadně vydali gratulovat Patricku Kaneovi. „Speciální moment, znamená to pro mě...

30. ledna 2026  15:02

Stránského předolympijská divočina: trest, pokuta, přesun do Pardubic je na spadnutí

Matěj Stránský v dresu švýcarského Davosu.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Vede produktivitu švýcarské ligy, coby kapitán táhne hokejový Davos k triumfu v základní části. Snová sezona? Krátce před startem olympiády ale musí Matěj Stránský řešit i starosti. Některé příjemné,...

30. ledna 2026  14:46

Buona Fortuna, Phil! Rytíři mají klid i díky Pietronirově trefě. A teď olympiáda

Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Phill Pietroniro...

Gólem pomohl k výhře nad Plzní 4:1, po níž mají kladenští Rytíři jistotu, že se vyhnou baráži o záchranu hokejové extraligy. A teď může obránce Phil Pietroniro s čistou hlavou vyrazit na svou první...

30. ledna 2026  13:40

Narození Bati připomene také derby. Zlín potřebuje každý bod, Vsetín je v klidu

Tomáš Vracovský ze Zlína a Petr Straka ze Vsetína během derby.

Čtvrté derby sezony, pátý trenér. Zatímco hokejový Zlín prostřídal ve vzájemných zápasech letošní prvoligové sezony se Vsetínem dva trenéry, jeho rivala povede v sobotu na Zimním stadionu Luďka Čajky...

30. ledna 2026  12:09

Ty vole, fantastický! Komentátor ČT se neudržel, parádou ho oslnil mladík Tomek

Karlovarský Petr Tomek skóruje v utkání s Libercem.

Dál udivuje. Stále teprve v sedmnácti letech pokračuje v parádních výkonech, drží si skvělou produktivitu, ve čtvrtek večer dokonce předvedl i parádní sólo akci. Útočník Petr Tomek z Karlových Varů...

30. ledna 2026  12:08

Splněný sen a smrt. Po tupé ráně ztichla aréna. Masterton jen zašeptal: Už nikdy

Premium
Bill Masterton (vpravo) v dresu Minnesota North Stars v roce 1968.

Občas se v utkáních NHL vyskytnou fauly, ke kterým pasuje označení „na kriminál“. Zákeřná vražení na mantinel zezadu. Seknutí holí do spánku. Krosček ležícímu soupeři do zátylku. Právník by v nich...

30. ledna 2026

Kyselova finta před Kyselou, Jergl ohromil v Litvínově. Drzoun! smál se mistr světa

Litvínov, 2. 11. 2025. Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové, hokejová...

Možná troufalost. Možná poklona spolustvořiteli. Možná i oslava jubilea. Hradecký hokejista Aleš Jergl ve čtvrtek v Litvínově ohromil fíglem, jehož slavný vykonavatel je spjatý s ikonickým...

30. ledna 2026  11:32

Nejdřív Plzeň, teď Kolín. Nejbohatší Čech vstupuje po fotbalu také do hokeje

Zleva starosta Kolína Michael Kašpar, předsedkyně správní rady SC Kolín Iva...

Nejbohatší Čech Michal Strnad vstupuje do dalšího sportovního klubu. Majitel fotbalové Viktorie Plzeň podpoří prostřednictvím své firmy Retia kolínský hokejový klub. Ten od nové sezony ponese název...

30. ledna 2026  11:20

