Jihlava doma porazila Frýdek-Místek, třemi body se blýskl Harkabus

Jihlavští hráči vrátili soupeři porážku 1:2 z prosincového zápasu a navázali na středeční vítězství právě nad lídrem tabulky Slavií. Útočník Tomáš Harkabus se blýskl bilancí dvou gólů a asistence. Domácí gólman Adam Beran přišel o čisté konto až v poslední minutě. Frýdek-Místek prohrál třetí z posledních čtyř zápasů a v tabulce je předposlední.
01:30 Harkabus (Burkov, Kuprijanov)
16:01 Burkov (Harkabus)
25:18 Čachotský
46:39 Harkabus (Čachotský, Strejček)
59:17 Younan (Tyczynski, Haas)
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Dlapa, Krenželok, Ozols, Strejček (A), Bukač – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Harkabus, Kuprijanov, Burkov – Michnáč, Kulda, Štefančík – Lhoták, T. Havránek, Pořízek.
Schnattinger (Dolejš) – Urbanec, Hrbas, Průšek, Kalkis, Teper (A), Zielinski, Younan – Klimek (C), Ostřížek (A), Kofroň – Ižacký, Matiaško, Svačina – Cedzo, Tyczynski, Haas – Kozlík, Šilar, Ramik – Gerych.
Rozhodčí: Kostourek, Vrba – Maštalíř, Brož
Počet diváků: 5128
Tabulka
|1.
|Slavia Praha
|43
|27
|3
|3
|10
|134:90
|90
|2.
|Jihlava
|44
|23
|6
|5
|10
|132:94
|86
|3.
|Kolín
|43
|24
|3
|5
|11
|116:88
|83
|4.
|Litoměřice
|43
|21
|3
|3
|16
|129:121
|72
|5.
|Vsetín
|44
|16
|9
|5
|14
|127:110
|71
|6.
|Tábor
|44
|14
|6
|7
|17
|111:121
|61
|7.
|Sokolov
|44
|13
|8
|5
|18
|110:128
|60
|8.
|Přerov
|44
|15
|7
|1
|21
|100:120
|60
|9.
|Pardubice B
|44
|14
|6
|4
|20
|119:120
|58
|10.
|Třebíč
|43
|14
|4
|8
|17
|100:117
|58
|11.
|Zlín
|44
|15
|3
|6
|20
|91:113
|57
|12.
|Chomutov
|45
|16
|1
|6
|22
|109:131
|56
|13.
|Frýdek-Místek
|43
|14
|3
|6
|20
|104:115
|54
|14.
|Poruba
|44
|13
|5
|3
|23
|123:137
|52