První třetina zápasu gól nepřinesla. Na úvodní branku se tak čekalo až do poloviny utkání, kdy se prosadil bulharský obránce Nino Tomov patřící pražské Spartě. Domácí vedli po dvou třetinách 3:0 a ve třetí třetině vysoké vítězství čtyřmi brankami pečetili. Kapitán Filip Kuťák se na výhře podílel dvěma góly a asistencí.
Za Litoměřice poprvé v první lize nastoupil jednačtyřicetiletý mistr světa z roku 2010 Jakub Klepiš, jenž dosud v aktuální sezoně odehrál čtyři zápasy za Spartu, která je partnerským klubem Stadionu.
|
Zahrát si za Spartu? Sen každého, hlásil nováček Klepiš. Bavil nabídkou od Rangers
První výhru v sezoně zaznamenaly Třebíč a Poruba. Horácká Slavia díky třem gólům v první třetině porazila 3:2 Sokolov a ostravský tým jasně přehrál doma Přerov 6:2.
Drama bylo k vidění v hale Polárka ve Frýdku-Místku, kam přijela pražská Slavia. Na první gól utkání se čekalo až do třetí třetiny, na jejímž začátku poslal hosty do vedení Jake Gricius. Domácím se povedlo vyrovnat krátce před koncem řádné hrací doby, v čase 59:50 se prosadil Vladimír Svačina. Dramatický zápas vyvrcholil samostatnými nájezdy, ve kterých kralovali oba brankáři. Jediný gól v rozstřelu trefil slávistický Jiří Průžek až ve 12. sérii a vystřelil tak Slavii bod navíc za výhru 2:1.
Nájezdy rozhodovaly i v Chrudimi, kde hrály domácí Pardubice B proti vicemistrovi z minulé sezony Zlínu. Výhru 3:2 Východočechům vystřelil Lukáš Žálčík. Zlín tak pokračuje v nepřesvědčivých výkonech, v sezoně zatím vyhrál jediný zápas proti Sokolovu.
Gólovou přestřelku nabídl zápas mezi Vsetínem a Chomutovem. Domácí se ujali vedení 2:0 díky dvěma rychlým gólům v 5. minutě, které od sebe dělilo pouze šest sekund. Piráti ale dokázal srovnat na 2:2 a poté i na 3:3 a ve třetí třetině se dokonce poprvé v zápase dostal do vedení. Ovšem i Vsetín pohotově zareagoval a duel za stavu 4:4 šel do prodloužení. To zvládl lépe Vsetín a díky gólu Erika Pospíšila získal bod navíc.
04:22 Valtonen (Prokeš)
04:28 Straka (E. Pospíšil)
13:37 Straka (E. Pospíšil, Dědek)
46:10 Klhůfek (Rob, Jonák)
62:39 E. Pospíšil (Stříteský)
08:26 Havelka (Koblížek, M. Tůma)
12:48 Coskey (Chlán)
35:38 Ouřada (Coskey, Forsblom)
43:27 Coskey (Badinka, Kadeřávek)
Pavlíček (Honzík) – Hryciow, Stříteský, Marcel, Srdínko, Staněk (A), Krajčík, Slováček – Jonák (C), Klhůfek, Rob (A) – Šmerha, Prokeš, Valtonen – Straka, Dědek, E. Pospíšil – Hořanský, Matějček, Š. Bláha – Jandus.
Jekel (5. Běhula) – Jenáček, Kadeřávek, Eliáš (A), Hejda, Ulrych (C), Krutil, Vodička – Badinka, Forsblom, Coskey (A) – Kordule, Eret, Redlich – Ouřada, Chlán, Tadeáš Svoboda – Havelka, Koblížek, M. Tůma.
Rozhodčí: Mrkva, Šudoma – Mikšík, Frais
Počet diváků: 2120
12:18 Herčík (Voženílek, Lučan)
53:59 Formánek (Hrníčko, Kalužík)
Žálčík
43:30 Veber (Čáp)
54:33 Heš (Kratochvíl)
Vondraš (Moustafa) – Kolář (C), Chabada, Voženílek, Lučan, Rájek, Tvrdík, Chaloupka – Kaplan, Herčík, Žálčík (A) – Pochobradský, Urban, Rolinek – Kalužík, Hrníčko (A), Formánek – Rouha, Jevtěchov, Zeman.
Huf (Šimšálek) – A. Salonen (A), Riedl, Hanousek, Čáp, Veber, Talafa, Zavřel – Paukku, Holík, Říčka – Válek, Kverka, Šlahař (A) – S. Salonen, Sadovikov, Vracovský – Heš, Sedláček (C), Kratochvíl.
Rozhodčí: Micka, Schenel – Jindra, Černohlávek
Počet diváků: 211
31:45 Csamango (Pinkas, T. Knotek)
54:49 Dalecký (Pinkas, Číp)
03:54 Bittner (Dočekal, Psota)
08:41 Šprynar
19:24 Michálek (Handl, Doudera)
Habal (21. Stuchlík) – Rohan (A), M. Kočí, Pinkas, Šedivý, Pulpán (C), Dorot, Vogel – Kreżolek, Osmík, V. Tomeček (A) – Malát, T. Knotek, Číp – Šlechta, Dalecký, Csamango – Varvařovský, Adámek, Zembol.
J. Brož (Mičán) – Doudera, Stehlík, Štebih, Tureček, Matějíček, Furch, E. Mareš – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Vodný (A), Michálek, Handl – Kučera, Malý, Tomáš Svoboda – V. Brož, Kuba, Šprynar – Jaša.
Rozhodčí: Petružálek, Hacaperka – Klouček, Teršíp
59:50 Kubiesa (Svačina)
44:33 Gricius (Stejskal, Perčič)
Průžek
Dolejš (Schnattinger) – Urbanec (A), Haman, Kalkis, Hrbas, Průšek, Homola, Volas – Kofroň, Ostřížek (A), Kubiesa – Klimek (C), Střondala, Svačina – Cedzo, Matiaško, Ramik – Gerych, Šilar, Kozlík.
Pavelka (Ebenstreit) – Gaspar (A), F. Kočí, Stejskal, Holý (C), Hrdinka, Perčič, V. Beran – M. Beran, Přikryl, Kružík – Šťovíček, J. Knotek (A), Gricius – Průžek, Polák, Trunda – Berka, Tichý, Čermák – Slavíček.
Rozhodčí: Grygera, Gebauer – Kráľ, Augusta
30:02 Tomov
35:49 Ton (Eberle)
36:40 Kuťák (Koštoval)
40:22 Pavlák (Žovinec, P. Svoboda)
44:18 Kuťák (Costa, P. Svoboda)
49:55 Lisler (Kuťák, Suhrada)
56:04 Eberle (Lisler)
Michajlov (Volevecký) – Žovinec, Suhrada, Tomov, Pavlák, Smetana, J. Tůma, Benda, Koštoval – P. Svoboda, Kuťák (C), Klepiš – Ton, Eberle, Lisler – Costa, Kern, Lang – Plos, Žmola, Jiří Pospíšil.
Žukov (A. Beran) – Dundáček, Bukač, Bilčík (A), Strejček (A), Ozols, L. Mareš, Chvátal – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Rachůnek, Menšík, Štefančík – Harkabus, Toman, T. Havránek – Jungwirth, Jáchym, Pořízek.
Rozhodčí: Valenta, Kosnar – Hradil, Maňák
Počet diváků: 784
04:42 Mrázek (Bartko, Roman)
42:47 Bartko (Roman, Gegeris)
47:38 Younan (Razgals, Mikyska)
55:15 Gřeš (Žůrek, Lundgren)
57:03 Lundgren (Vachovec)
59:42 Roman (Pařík)
48:59 Pěnčík (Mozr, Pechanec)
51:59 D. Moravec
Pařík (O. Bláha) – Bartko, Gutwald, Žůrek, Nilsson, Ježek, Younan, Sedlák, Jeřábek – Mrázek, Roman, Kotala – Gegeris, Mikyska, Razgals – Lundgren, Vachovec, Gřeš – Berisha, Koudelný, Haas – Vehovský.
Cichoň (Švančara) – Černý, Krisl, Prčík, Zdráhal, Pěnčík, Zbořil, Mozr, T. Hanák – Fronk, M. Tomeček, Mácha – Indrák, Pechanec, Březina – Boltvan, D. Moravec, Hradil – Nášel, Čechmánek, David Dobša.
Rozhodčí: Wagner, Bernat – Roischel, Landsmann
34:40 Gardoň (Pajer, Štohanzl)
42:48 P. Moravec (T. Moravec, Pokorný)
46:20 Pokorný
58:33 Dlouhý (Skořepa, Kolmann)
25:56 Piegl (Matai)
57:29 Chlubna (Cícha)
Soukup (Kasal) – Kolmann (C), Sýkora, Křepelka, Hampl, T. Tůma, T. Moravec, Černohorský – Musil (A), Novák, A. Adamec – Štohanzl, Pajer, Veselý – P. Moravec, Pokorný, Gardoň – Skořepa, Dlouhý (A), P. Král – Zvagulis.
Žajdlík (Málek) – Plášil (A), Piegl, Kubeš, Cícha, Weinhold, Hubata, Suchánek (A) – Chlubna, Pech (C), Hruška – Valský, Mertl, M. Svoboda – Severa, Dančišin, Matai – Babka, Zadražil, Doležal – Vlček.
Rozhodčí: Hucl, Turhobr – Maštalíř, Baxa
Počet diváků: 780
Tabulka:
|1.
|Litoměřice
|4
|4
|0
|0
|0
|19:7
|12
|2.
|Chomutov
|4
|2
|0
|2
|0
|14:10
|8
|3.
|Vsetín
|4
|2
|1
|0
|1
|12:11
|8
|4.
|Slavia Praha
|4
|2
|1
|0
|1
|13:6
|8
|5.
|Kolín
|4
|2
|1
|0
|1
|11:8
|8
|6.
|Přerov
|4
|2
|0
|0
|2
|12:12
|6
|7.
|Jihlava
|4
|2
|0
|0
|2
|9:16
|6
|8.
|Pardubice B
|4
|1
|1
|0
|2
|11:16
|5
|9.
|Zlín
|4
|1
|0
|1
|2
|9:13
|4
|10.
|Frýdek-Místek
|4
|1
|0
|1
|2
|8:12
|4
|11.
|Sokolov
|4
|0
|2
|0
|2
|8:10
|4
|12.
|Tábor
|4
|1
|0
|1
|2
|13:15
|4
|13.
|Poruba
|4
|1
|0
|1
|2
|14:13
|4
|14.
|Třebíč
|4
|1
|0
|0
|3
|7:11
|3