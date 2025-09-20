Hokejisté Litoměřic zničili sedmi góly Jihlavu, první ligu vedou o čtyři body

Autor: ,
  22:45aktualizováno  22:47
Litoměřice v první hokejové lize deklasovaly Jihlavu 7:0 a zůstaly i po 4. kole stoprocentní. Tabulku druhé nejvyšší soutěže vede Stadion s čtyřbodovým náskokem před čtveřicí Slavia, Chomutov, Kolín a Vsetín.

Filip Kuťák, útočník hokejových Litoměřic. | foto: www.hclitomerice.cz

První třetina zápasu gól nepřinesla. Na úvodní branku se tak čekalo až do poloviny utkání, kdy se prosadil bulharský obránce Nino Tomov patřící pražské Spartě. Domácí vedli po dvou třetinách 3:0 a ve třetí třetině vysoké vítězství čtyřmi brankami pečetili. Kapitán Filip Kuťák se na výhře podílel dvěma góly a asistencí.

Za Litoměřice poprvé v první lize nastoupil jednačtyřicetiletý mistr světa z roku 2010 Jakub Klepiš, jenž dosud v aktuální sezoně odehrál čtyři zápasy za Spartu, která je partnerským klubem Stadionu.

Zahrát si za Spartu? Sen každého, hlásil nováček Klepiš. Bavil nabídkou od Rangers

První výhru v sezoně zaznamenaly Třebíč a Poruba. Horácká Slavia díky třem gólům v první třetině porazila 3:2 Sokolov a ostravský tým jasně přehrál doma Přerov 6:2.

Drama bylo k vidění v hale Polárka ve Frýdku-Místku, kam přijela pražská Slavia. Na první gól utkání se čekalo až do třetí třetiny, na jejímž začátku poslal hosty do vedení Jake Gricius. Domácím se povedlo vyrovnat krátce před koncem řádné hrací doby, v čase 59:50 se prosadil Vladimír Svačina. Dramatický zápas vyvrcholil samostatnými nájezdy, ve kterých kralovali oba brankáři. Jediný gól v rozstřelu trefil slávistický Jiří Průžek až ve 12. sérii a vystřelil tak Slavii bod navíc za výhru 2:1.

Nájezdy rozhodovaly i v Chrudimi, kde hrály domácí Pardubice B proti vicemistrovi z minulé sezony Zlínu. Výhru 3:2 Východočechům vystřelil Lukáš Žálčík. Zlín tak pokračuje v nepřesvědčivých výkonech, v sezoně zatím vyhrál jediný zápas proti Sokolovu.

Gólovou přestřelku nabídl zápas mezi Vsetínem a Chomutovem. Domácí se ujali vedení 2:0 díky dvěma rychlým gólům v 5. minutě, které od sebe dělilo pouze šest sekund. Piráti ale dokázal srovnat na 2:2 a poté i na 3:3 a ve třetí třetině se dokonce poprvé v zápase dostal do vedení. Ovšem i Vsetín pohotově zareagoval a duel za stavu 4:4 šel do prodloužení. To zvládl lépe Vsetín a díky gólu Erika Pospíšila získal bod navíc.

Maxa liga
4. kolo 20. 9. 2025 17:00
VHK ROBE Vsetín : Piráti Chomutov 5:4P (3:2, 0:1, 1:1 - 1:0)
Góly:
04:22 Valtonen (Prokeš)
04:28 Straka (E. Pospíšil)
13:37 Straka (E. Pospíšil, Dědek)
46:10 Klhůfek (Rob, Jonák)
62:39 E. Pospíšil (Stříteský)
Góly:
08:26 Havelka (Koblížek, M. Tůma)
12:48 Coskey (Chlán)
35:38 Ouřada (Coskey, Forsblom)
43:27 Coskey (Badinka, Kadeřávek)
Sestavy:
Pavlíček (Honzík) – Hryciow, Stříteský, Marcel, Srdínko, Staněk (A), Krajčík, Slováček – Jonák (C), Klhůfek, Rob (A) – Šmerha, Prokeš, Valtonen – Straka, Dědek, E. Pospíšil – Hořanský, Matějček, Š. Bláha – Jandus.
Sestavy:
Jekel (5. Běhula) – Jenáček, Kadeřávek, Eliáš (A), Hejda, Ulrych (C), Krutil, Vodička – Badinka, Forsblom, Coskey (A) – Kordule, Eret, Redlich – Ouřada, Chlán, Tadeáš Svoboda – Havelka, Koblížek, M. Tůma.

Rozhodčí: Mrkva, Šudoma – Mikšík, Frais

Počet diváků: 2120

Maxa liga
4. kolo 20. 9. 2025 17:00
HC Dynamo Pardubice B : RI Okna Berani Zlín 3:2N (1:0, 0:0, 1:2 - 0:0)s.n.2:1
Góly:
12:18 Herčík (Voženílek, Lučan)
53:59 Formánek (Hrníčko, Kalužík)
Žálčík
Góly:
43:30 Veber (Čáp)
54:33 Heš (Kratochvíl)
Sestavy:
Vondraš (Moustafa) – Kolář (C), Chabada, Voženílek, Lučan, Rájek, Tvrdík, Chaloupka – Kaplan, Herčík, Žálčík (A) – Pochobradský, Urban, Rolinek – Kalužík, Hrníčko (A), Formánek – Rouha, Jevtěchov, Zeman.
Sestavy:
Huf (Šimšálek) – A. Salonen (A), Riedl, Hanousek, Čáp, Veber, Talafa, Zavřel – Paukku, Holík, Říčka – Válek, Kverka, Šlahař (A) – S. Salonen, Sadovikov, Vracovský – Heš, Sedláček (C), Kratochvíl.

Rozhodčí: Micka, Schenel – Jindra, Černohlávek

Počet diváků: 211

Maxa liga
4. kolo 20. 9. 2025 17:00
HC Baník Sokolov : SK Horácká Slavia Třebíč 2:3 (0:3, 1:0, 1:0)
Góly:
31:45 Csamango (Pinkas, T. Knotek)
54:49 Dalecký (Pinkas, Číp)
Góly:
03:54 Bittner (Dočekal, Psota)
08:41 Šprynar
19:24 Michálek (Handl, Doudera)
Sestavy:
Habal (21. Stuchlík) – Rohan (A), M. Kočí, Pinkas, Šedivý, Pulpán (C), Dorot, Vogel – Kreżolek, Osmík, V. Tomeček (A) – Malát, T. Knotek, Číp – Šlechta, Dalecký, Csamango – Varvařovský, Adámek, Zembol.
Sestavy:
J. Brož (Mičán) – Doudera, Stehlík, Štebih, Tureček, Matějíček, Furch, E. Mareš – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Vodný (A), Michálek, Handl – Kučera, Malý, Tomáš Svoboda – V. Brož, Kuba, Šprynar – Jaša.

Rozhodčí: Petružálek, Hacaperka – Klouček, Teršíp

Maxa liga
4. kolo 20. 9. 2025 17:00
HC Frýdek-Místek : HC Slavia Praha 1:2N (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0)s.n.0:1
Góly:
59:50 Kubiesa (Svačina)
Góly:
44:33 Gricius (Stejskal, Perčič)
Průžek
Sestavy:
Dolejš (Schnattinger) – Urbanec (A), Haman, Kalkis, Hrbas, Průšek, Homola, Volas – Kofroň, Ostřížek (A), Kubiesa – Klimek (C), Střondala, Svačina – Cedzo, Matiaško, Ramik – Gerych, Šilar, Kozlík.
Sestavy:
Pavelka (Ebenstreit) – Gaspar (A), F. Kočí, Stejskal, Holý (C), Hrdinka, Perčič, V. Beran – M. Beran, Přikryl, Kružík – Šťovíček, J. Knotek (A), Gricius – Průžek, Polák, Trunda – Berka, Tichý, Čermák – Slavíček.

Rozhodčí: Grygera, Gebauer – Kráľ, Augusta

Maxa liga
4. kolo 20. 9. 2025 17:00
HC Stadion Litoměřice : HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava 7:0 (0:0, 3:0, 4:0)
Góly:
30:02 Tomov
35:49 Ton (Eberle)
36:40 Kuťák (Koštoval)
40:22 Pavlák (Žovinec, P. Svoboda)
44:18 Kuťák (Costa, P. Svoboda)
49:55 Lisler (Kuťák, Suhrada)
56:04 Eberle (Lisler)
Góly:
Sestavy:
Michajlov (Volevecký) – Žovinec, Suhrada, Tomov, Pavlák, Smetana, J. Tůma, Benda, Koštoval – P. Svoboda, Kuťák (C), Klepiš – Ton, Eberle, Lisler – Costa, Kern, Lang – Plos, Žmola, Jiří Pospíšil.
Sestavy:
Žukov (A. Beran) – Dundáček, Bukač, Bilčík (A), Strejček (A), Ozols, L. Mareš, Chvátal – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Rachůnek, Menšík, Štefančík – Harkabus, Toman, T. Havránek – Jungwirth, Jáchym, Pořízek.

Rozhodčí: Valenta, Kosnar – Hradil, Maňák

Počet diváků: 784

Maxa liga
4. kolo 20. 9. 2025 16:00
Poruba : HC ZUBR Přerov 6:2 (1:0, 0:0, 5:2)
Góly:
04:42 Mrázek (Bartko, Roman)
42:47 Bartko (Roman, Gegeris)
47:38 Younan (Razgals, Mikyska)
55:15 Gřeš (Žůrek, Lundgren)
57:03 Lundgren (Vachovec)
59:42 Roman (Pařík)
Góly:
48:59 Pěnčík (Mozr, Pechanec)
51:59 D. Moravec
Sestavy:
Pařík (O. Bláha) – Bartko, Gutwald, Žůrek, Nilsson, Ježek, Younan, Sedlák, Jeřábek – Mrázek, Roman, Kotala – Gegeris, Mikyska, Razgals – Lundgren, Vachovec, Gřeš – Berisha, Koudelný, Haas – Vehovský.
Sestavy:
Cichoň (Švančara) – Černý, Krisl, Prčík, Zdráhal, Pěnčík, Zbořil, Mozr, T. Hanák – Fronk, M. Tomeček, Mácha – Indrák, Pechanec, Březina – Boltvan, D. Moravec, Hradil – Nášel, Čechmánek, David Dobša.

Rozhodčí: Wagner, Bernat – Roischel, Landsmann

Maxa liga
4. kolo 20. 9. 2025 16:00
SC Marimex Kolín : HC Tábor 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)
Góly:
34:40 Gardoň (Pajer, Štohanzl)
42:48 P. Moravec (T. Moravec, Pokorný)
46:20 Pokorný
58:33 Dlouhý (Skořepa, Kolmann)
Góly:
25:56 Piegl (Matai)
57:29 Chlubna (Cícha)
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Kolmann (C), Sýkora, Křepelka, Hampl, T. Tůma, T. Moravec, Černohorský – Musil (A), Novák, A. Adamec – Štohanzl, Pajer, Veselý – P. Moravec, Pokorný, Gardoň – Skořepa, Dlouhý (A), P. Král – Zvagulis.
Sestavy:
Žajdlík (Málek) – Plášil (A), Piegl, Kubeš, Cícha, Weinhold, Hubata, Suchánek (A) – Chlubna, Pech (C), Hruška – Valský, Mertl, M. Svoboda – Severa, Dančišin, Matai – Babka, Zadražil, Doležal – Vlček.

Rozhodčí: Hucl, Turhobr – Maštalíř, Baxa

Počet diváků: 780

Tabulka:

1.Litoměřice4400019:712
2.Chomutov4202014:108
3.Vsetín4210112:118
4.Slavia Praha4210113:68
5.Kolín4210111:88
6.Přerov4200212:126
7.Jihlava420029:166
8.Pardubice B4110211:165
9.Zlín410129:134
10.Frýdek-Místek410128:124
11.Sokolov402028:104
12.Tábor4101213:154
13.Poruba4101214:134
14.Třebíč410037:113
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Dallas vs. St. LouisHokej - - 21. 9. 2025:Dallas vs. St. Louis //www.idnes.cz/sport
21. 9. 01:00
  • 2.23
  • 4.27
  • 2.53
Ml. Boleslav vs. K. VaryHokej - 6. kolo - 21. 9. 2025:Ml. Boleslav vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
21. 9. 15:30
  • 2.15
  • 4.20
  • 2.79
Liberec vs. KladnoHokej - 6. kolo - 21. 9. 2025:Liberec vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
21. 9. 16:00
  • 1.77
  • 4.44
  • 3.69
Hradec Kr. vs. KometaHokej - 6. kolo - 21. 9. 2025:Hradec Kr. vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
21. 9. 16:00
  • 2.43
  • 4.19
  • 2.43
Vítkovice vs. SpartaHokej - 6. kolo - 21. 9. 2025:Vítkovice vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
21. 9. 16:00
  • 2.65
  • 4.19
  • 2.25
Plzeň vs. PardubiceHokej - 6. kolo - 21. 9. 2025:Plzeň vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
21. 9. 16:30
  • 3.34
  • 4.40
  • 1.87
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Pardubice opět venku prohrály. Brno zůstává stoprocentní, padly Třinec i Sparta

Šesti duely pokračoval v úterý nový extraligový ročník. Čtvrté kolo načala Mladá Boleslav, která doma udolala Třinec 2:1. Pardubice padly na ledě Českých Budějovic a i podruhé v aktuální sezoně venku...

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

Zajíček očaroval Boston. Líbily se betony i výkon: Chytal úžasně, chválil ho trenér

Sotva usedl do kabiny a rozepnul si tašku, stal se z něj hit. Zpoza zipu mu totiž koukaly černožluté betony, tedy přesně v barvách Bostonu. „Jo, vyslechl jsem si spoustu dobrých komentářů!“ pravil...

Míst je málo, zájemců hodně. Kdo se může z extraligy probojovat až na olympiádu?

Volných míst nebude moc. Většinu soupisky obsadí hokejisté z NHL, brankoviště dokonce velmi pravděpodobně kompletně. V boji o únorové olympijské hry v Itálii tak zbude pro české hráče z Evropy...

Kometa vynulovala Spartu, Pardubice zdolaly Boleslav. Poprvé slaví Mora i Rytíři

Třetí kolo hokejové extraligy je minulostí. Zůstal po něm jediný stoprocentní tým - brněnská Kometa. Aktuální mistr přehrál na domácím ledě Spartu 2:0. Další šestibodový tým, Plzeň, v domácí premiéře...

Hokejisté Litoměřic zničili sedmi góly Jihlavu, první ligu vedou o čtyři body

Litoměřice v první hokejové lize deklasovaly Jihlavu 7:0 a zůstaly i po 4. kole stoprocentní. Tabulku druhé nejvyšší soutěže vede Stadion s čtyřbodovým náskokem před čtveřicí Slavia, Chomutov, Kolín...

20. září 2025  22:45,  aktualizováno  22:47

Kanaďan Shore po prvních trefách za Spartu: Je to skvělý pocit, ale hlavní je výhra

Na první gól v hokejové extralize čekal do pátého zápasu, ale když už se trefil, tak netroškařil. Kanadský útočník Devin Shore podpořil páteční triumf Sparty v Litvínově 5:1 dvěma zásahy a daleko...

20. září 2025  13:35

Nejhezčí gól sezony? Lauko brilantní fintou uhranul extraligu: Konečně mi to vyšlo

Už v předchozích zápasech byl hodně vidět, ale teď jako by chtěl ještě víc ukázat: Milá extraligo, jsem tady! „Zkouším to často,“ usmíval se Jakub Lauko, když mluvil o hokejové fintě zvané Michigan....

20. září 2025  11:03

Šťastný Pytlík šokoval Kometu: Gól ve třech proti pěti? To jsem v životě neviděl!

Z hokejistů Liberce jsou na začátku sezony v extralize machři na zápasy s posledními finalisty. Po vicemistrovi z Pardubic, kterého zdolali doma, setnuli Bílí Tygři v pátek i brněnského šampiona, a...

20. září 2025  10:27

V Třinci se tleskalo soupeři. Moc fajn přivítání, poděkoval fanouškům Jeřábek

Jakub Jeřábek byl v Třinci tři sezony. Má s ním dva tituly, leč od tohoto extraligového ročníku je hráčem Plzně. Do Werk Arény proto v pátek dorazil jako soupeř. Byť se dočkal vřelého přivítání,...

20. září 2025  9:30

V zámoří odstartovaly kempy NHL, v plánu je 104 přípravných zápasů

Po letní přestávce se probouzí k životu nejlepší hokejová liga světa NHL. Přípravné kempy jsou již v běhu a od soboty jsou na programu také první přípravné duely. Během 15 dní se odehraje celkově 104...

20. září 2025  9:13

Polášek: Zase laxnost a neochota podřídit se týmu. Je mi trapně vůči fanouškům

Ani bouchnutí do stolu zatím nezabralo. I když si hokejisté Litvínova vyříkávali bídný start do hokejové extraligy, přišel další krach. Se Spartou rupli 1:5 a na domácím ledě jsou dál bez bodu a v...

19. září 2025  22:04

Vítkovičtí trefovali proti Boleslavi hlavně tyčky. A trenéry mrzel slabý výkon

Tyčka. tyčka, tyčka a další tyčka. Hokejisté Vítkovic v 5. kole extraligy trefovali především brankovou konstrukci. I proto doma podlehli 2:4 Mladé Boleslavi. „Pověstné štěstíčko jsme neměli. Ale...

19. září 2025  21:28

A teď být hladovější i venku. Jak Flynn změnil formaci a sestřelil Plzeň

Hudáček nahrával a Flynn pálil. Souhra hráčů v nově složeném druhém útoku rozhodla v pátém kole extraligy o výhře hokejistů Třince nad Plzní 2:1 v prodloužení. „Hudy je famózní hráč. Věděl jsem, že...

19. září 2025  21:05

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

19. září 2025  20:41

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V Bostonu mám největší šanci. Blümel hraje se Zachou, kouč v něm vidí Draisaitla

Stojí na začátku velké výzvy. Jako každý rok, avšak tentokrát s o něco větší nadějí na úspěch. „Hledal jsem tým, kde bych měl největší šanci na NHL,“ vysvětlil český hokejista Matěj Blümel, proč si...

19. září 2025  15:15

Vrána chtěl údajně opustit tým, ve Švédsku ho tepou. Někdo si to vymyslel, zuří hráč

Ve Švédsku ještě Jakub Vrána není ani měsíc a půl, hned zkraje angažmá ale nevyvolává dobrý dojem. Český útočník si po návratu z NHL do Linköpingu, kde s dospělým hokejem začínal, zatím nevede dobře....

19. září 2025  13:03,  aktualizováno  13:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.