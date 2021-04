ZVOLNĚNÍ: Disciplinárka jako kamarádšoft? Systém navádí kluby k žalování

@JVitek94 Mne se na tom nelibi to, ze Viktor nezavola hracum a nepopovida si o tom. V USA bezna praxe. Nemyslim, ze by to cokoliv zmenilo (asi by ani nemelo), ale aspon pak neni pocit, ze se jedna o nas bez nas. Sam jsem byl v te pozici minuly tyden (bohuzel) a lip by se to kousalo...