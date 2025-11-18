Tipsport extraliga 2025/26

Zvěřinu platíš ty, táto! Z Laukových jsou soupeři, vysněný scénář zatím nevyšel

Petr Bílek
  9:55
Ideální scénář Romana Lauka, že Litvínov vyhraje 6:4 a jeho potomek dá čtyři góly za Pardubice, se zatím nevyplnil. Táta a syn, kustod a útočník, jsou letos v extralize poprvé soupeři a navrch má mladší z hokejového klanu.
Litvínov, 16. 11. 2025, Verva Litvínov - Dynamo Pardubice, hokejová extraliga....

Litvínov, 16. 11. 2025, Verva Litvínov - Dynamo Pardubice, hokejová extraliga. Zleva slaví Roman Červenka, Jakub Lauko, Roman Will. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Jakub Lauko slaví s Michalem Kempným gól do švédské brány.
Pardubický Lauko ve snaze překonat olomouckého gólmana Cichoně.
Pardubický obránce Jan Košťálek (třetí zleva) slaví se spoluhráči Jakubem...
Jakub Lauko na děkovačce s fanoušky po vítězství nad Olomoucí.
14 fotografií

„Před vzájemným zápasem se vždycky hecujeme,“ mrkl člen litvínovského realizačního týmu po nedělní porážce 1:4. „Před utkáním mi táta napsal, že sehnal zvěřinu, nějaké maso. Takže to holt vezme na sebe a zaplatí, když prohrál,“ popíchl svého rodiče navrátilec z NHL.

Už jejich první mač skončil dobře pro Jakuba, byť Dynamo koncem září přetlačilo extraligového odpadlíka 2:1 až v prodloužení. I teď se zapotilo, zápas ve třetí třetině otáčelo.

„Táta vždycky doufá, že oni vyhrají 6:4 a já dám čtyři góly,“ směje se pětadvacetiletý reprezentant, který si v neděli zapsal jednu asistenci.

Roman Lauko, kustod extraligového Litvínova a otec útočníka Jakuba Lauka

Zápas v Litvínově pro něj byl srdeční, protože mu fandili nejbližší. Přijeli ho podpořit ze sousedního Chomutova, kde vyrůstal, kde s tátou působili u Pirátů a kde si staví dům. Navíc nastoupil proti kamarádům bratrům Kašovým, byť s nimi se kočkoval, a v Litvínově během své zámořské mise přes léto trénoval.

„Byla tady jeho máma, tedy moje manželka, známí, taky Kubova sestra, která přiletěla z Ameriky,“ vypočítala hlava rodiny.

A Lauko-hokejista si to užíval: „Jsem rád, že si můžu zahrát proti tátovi, navíc v Litvínově. Měl jsem tady hrozně lidí z Chomutova. To je jedna z výhod mého návratu, že můžu hrát před rodinou a kamarády.“

Podpořila ho i Eva Buchtelová, maminka Laukova kamaráda Ondřeje, jenž ve 20 letech podlehl rakovině srdce. „Paní Buchtelovou jsem pozdravil před zápasem i po něm, seděla hned vedle střídačky, příjemné překvapení! “ potěšilo Lauka. „Rád jsem ji viděl.“

Jak Lauko lovil hvězdy, aby uctil svého kamaráda. Měl jsem na krajíčku, přiznal

Číslo 94 opustilo nablýskanou NHL i kvůli tomu, aby zvýšilo svoji šanci na olympijskou nominaci. Zatoužilo také po jiné úloze, než jakou mělo v Bostonu a Minnesotě. Místo muže na černou práci chce být ofenzivním esem, místo 10 minut na zápas má někdy dvojnásobnou porci, místo ve čtvrté formaci je ve druhé. Ve 20 zápasech nasbíral 11 bodů (4+7).

„Jeho hra je ovlivněná marodkou v týmu. Až se kádr dá dohromady, začne čím dál víc plnit svoji roli, kvůli které ho vzali. Tedy být otravný, protivný, bruslivý, napadat, vytvářet prostor, nahrát. Gól je u něj vždy navíc, po letech v NHL není vyloženě koncový hráč,“ míní táta.

Lauko prodloužil s Pardubicemi. Věříme, že půjde dál nahoru, říká Sýkora

Syn s Dynamem prodloužil smlouvu do května 2028. „V Pardubicích se cítí dobře, nabídka nebyla špatná. Je to jeden z nejlepších klubů v Česku a já mu podpis jen doporučil,“ prozradil Roman Lauko. „Možnost vrátit se do NHL je vždy, ale z Evropy je menší, než když jste za mořem.“

Spolu probírají i situaci tátova Litvínova, který je poslední, a navíc ztratí po sezoně majitele Orlen. „Tohle s Kubou řešíme. Přeje si, ať jsme jinde. Je z regionu, já tu pracuju, chce, ať tady hokej funguje minimálně jako doteď,“ prozradil Lauko starší. Mladší přidal: „Víme, jakou tradici Litvínov má. Stoprocentně do extraligy patří. Doufejme, že to zvládne finančně i herně a budeme se s ním, a tedy i s tátou, příští rok zase potkávat.“

Vstoupit do diskuse

22. kolo

Kompletní los

24. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 22 12 3 1 6 68:53 43
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 22 11 4 0 7 64:45 41
3. HC Sparta PrahaSparta 25 11 3 1 10 73:64 40
4. HC Dynamo PardubicePardubice 22 11 2 2 7 69:51 39
5. HC Kometa BrnoKometa 22 11 1 3 7 62:59 38
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 22 10 2 3 7 52:45 37
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 24 11 0 4 9 59:58 37
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 23 9 3 2 9 63:62 35
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 23 10 1 2 10 67:64 34
10. HC OlomoucOlomouc 24 10 1 1 12 52:66 33
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 22 9 1 2 10 55:61 31
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 23 8 2 1 12 47:54 29
13. Rytíři KladnoKladno 23 7 2 4 10 57:69 29
14. HC Verva LitvínovLitvínov 23 3 2 1 17 37:74 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Proboha ne, Pelle! Náhlá tragédie šokovala NHL. Gólman draze zaplatil za chybu

Premium
Reportéři si prohlíží auto, ve kterém havaroval Pelle Lindbergh.

Nedělní ráno přineslo šílený šok. A pondělní dopoledne zničilo i titěrné zbytečky víry v zázrak. Nejen fanoušky klubu Philadelphia Flyers ochromil žal, když před čtyřiceti lety skonal hokejový...

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

Kometa porazila Třinec, sparťané zvládli divokou přestřelku. Dynamo muselo otáčet

Třinecký Daňo si posvítil na Andreje Kollára z Brna..

V hokejové extralize se v neděli odpoledne odehrálo pět zápasů 23. kola. Pardubice až ve třetí třetině otočily utkání s Litvínovem a ze severu Čech vezou výhru 4:1. Kladno triumfovalo v Karlových...

Vždyť je mu jen osmnáct! Obří talent v NHL zastiňuje hvězdy, z parťáků má ochranku

Matthew Schaefer se raduje z vítězné trefy proti Utahu.

Fanoušci si občas musí promnout oči. Možná je napadne: Nezdá se nám to náhodou? Takový klid. Takový přehled. Taková elegance. Taková technická vytříbenost! NHL se učí nové jméno. Matthew Schaefer,...

Pastrňák pokořil metu 400 gólů v NHL, trefil se i Zacha. Nečas překonal Dostála

David Pastrňák z Boston Bruins slaví svůj 400. gól v NHL.

Snový večer prožil hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda NHL bilancí 2+1 režírovala úterní triumf Bostonu nad Torontem (5:3). Na sedmé výhře Bruins v řadě se jednou trefou podílel i centr Pavel...

Němeček vyfasoval za faul nejvyšší trest v dosavadním průběhu extraligy

David Němeček ze Sparty tvrdě dohrává vítkovického Patrika Brůnu.

Sparťanský obránce David Němeček dostal třízápasový trest a pokutu ve výši 10 procent měsíčního platu za faul na plzeňského beka Daniela Maláka v nedělním utkání 23. kola hokejové extraligy. Jedná se...

18. listopadu 2025  10:27

Zvěřinu platíš ty, táto! Z Laukových jsou soupeři, vysněný scénář zatím nevyšel

Litvínov, 16. 11. 2025, Verva Litvínov - Dynamo Pardubice, hokejová extraliga....

Ideální scénář Romana Lauka, že Litvínov vyhraje 6:4 a jeho potomek dá čtyři góly za Pardubice, se zatím nevyplnil. Táta a syn, kustod a útočník, jsou letos v extralize poprvé soupeři a navrch má...

18. listopadu 2025  9:55

V Přerově neví, co bude. Klub by rád semifinále, ale řešit musí i vlastní existenci

Momentka ze zápasu Zlín - Přerov

Solidní sportovní forma na pozadí nejasné budoucnosti. Asi tak lze momentálně vystihnout rozpoložení hokejového Přerova, kterému se v první lize krátce před polovinou základní části daří nad...

18. listopadu 2025  8:42

Patera při debutu za Vancouver sedmkrát inkasoval, Boston dal šanci Blümelovi

Jiří Patera, gólman Vancouveru, upřeně hledí na letící kotouč.

V pondělních zápasech hokejové NHL nastoupili hned čtyři čeští gólmani. Ze vzájemného souboje vyšel vítězně Lukáš Dostál z Anaheimu, jenž předčil Karla Vejmelku z Utahu. Jakub Dobeš pomohl Montrealu...

18. listopadu 2025  7:08,  aktualizováno  8:37

Olomouc - Hradec 1:7, při exhibici hostů se blýskl čtyřmi body Tamáši

Litvínov, 2. 11. 2025. Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové, hokejová...

Exhibiční výhrou si sváteční večer zpestřili hokejisté Hradce Králové. Na ledě Olomouce zvítězili v dohrávce 23. extraligového kola 7:1. Dvě branky a dvě asistence si připsal Alex Tamáši. Dva góly a...

17. listopadu 2025  19:20,  aktualizováno  20:45

Slavia v první hokejové lize naložila Porubě osm gólů, uspěly i Litoměřice

Jiří Průžek a Tomáš Trunda se radují z branky Slavie v Maxa lize.

Slavia v první hokejové lize rozdrtila Porubu 8:0 a po nejvyšším vítězství v sezoně má v čele tabulky stále náskok devíti bodů před Litoměřicemi. Hattrick nastřílel Jiří Průžek. Čisté konto udržel...

17. listopadu 2025  20:38

Čajan září v temném Litvínově. Deptal pardubické hvězdy, zaujal i Rulíka

Pardubický Sedlák v souboji s brankářem Litvínova Čajanem.

V temné přítomnosti hokejového Litvínova je světlou výjimkou. Brankář Pavel Čajan září, i když se kolem něj všichni souží. Jeho Verva na posledním místě extraligy nabrala už patnáctibodovou ztrátu,...

17. listopadu 2025

Baráž? Manažeři se bojí o kapsy, tvrdí Piráti. Najděme shodu, vyzývají Litoměřice

Jan Fišera, předseda hokejových Litoměřic (vlevo) a Jiří Sochor, majitel Pirátů...

Baráž rozděluje hokejovou extraligu a první ligu sportovně i názorově. Jak se k ní staví dva kluby s odlišnými ambicemi? Tedy Piráti Chomutov, kteří touží po návratu mezi elitu, a litoměřický...

17. listopadu 2025  15:35

Věděl to někdo? Proti Kometě se v Lize mistrů sázelo už před zveřejněním sestavy

Hokejisté Komety Brno v utkání osmifinále Ligy mistrů proti švédskému Lulea....

Úterní debakl 1:6 v Lize mistrů, kam Kometa vyrazila s osekanou sestavou a bez hlavního trenéra, má zvláštní dozvuky. Před zápasem s Luleå totiž došlo v sázkovém prostředí k výrazným a...

17. listopadu 2025  13:05

Není ranky, není branky, smál se Kousal. V Plzni slavil první extraligový hattrick

Hráči Sparty se těší z gólu proti Plzni.

Tři rány švihem z kruhu, které zaplavaly okolo ramen gólmana Malíka. Necelých osmnáct minut v první třetině stačilo sparťanskému útočníkovi Pavlu Kousalovi k hattricku na ledě Plzně. Dal základ...

17. listopadu 2025  12:47

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Šéf Brna ostře reaguje: Nikdo nám nebude mluvit do sestavy! Ligy mistrů by se vzdal

Libor Zábranský, majitel hokejového klubu Kometa Brno.

V minulém týdnu hokejová Kometa za svůj přístup k úvodnímu osmifinále Ligy mistrů sklidila řadu negativních reakcí. Teď se proti kritice rázně ohradil přímo Libor Zábranský. „Předně bych řekl, že...

17. listopadu 2025  10:05

Pardubický pendler Stránský za hrdinu v áčku i béčku: Dynamo je megalomanské

Litvínov, 16. 11. 2025, Verva Litvínov - Dynamo Pardubice, hokejová extraliga....

Mezi pardubickým áčkem a béčkem skáče jako jojo, extraligovému mužstvu trhá trn z paty a rezervu zachraňuje v první lize. Zkušený hokejový útočník Jan Stránský, který v neděli rozhodl vítězným gólem...

17. listopadu 2025  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.