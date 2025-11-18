Zvěřinu platíš ty, táto! Z Laukových jsou soupeři, vysněný scénář zatím nevyšel

„Před vzájemným zápasem se vždycky hecujeme,“ mrkl člen litvínovského realizačního týmu po nedělní porážce 1:4. „Před utkáním mi táta napsal, že sehnal zvěřinu, nějaké maso. Takže to holt vezme na sebe a zaplatí, když prohrál,“ popíchl svého rodiče navrátilec z NHL.
Už jejich první mač skončil dobře pro Jakuba, byť Dynamo koncem září přetlačilo extraligového odpadlíka 2:1 až v prodloužení. I teď se zapotilo, zápas ve třetí třetině otáčelo.
„Táta vždycky doufá, že oni vyhrají 6:4 a já dám čtyři góly,“ směje se pětadvacetiletý reprezentant, který si v neděli zapsal jednu asistenci.
Zápas v Litvínově pro něj byl srdeční, protože mu fandili nejbližší. Přijeli ho podpořit ze sousedního Chomutova, kde vyrůstal, kde s tátou působili u Pirátů a kde si staví dům. Navíc nastoupil proti kamarádům bratrům Kašovým, byť s nimi se kočkoval, a v Litvínově během své zámořské mise přes léto trénoval.
„Byla tady jeho máma, tedy moje manželka, známí, taky Kubova sestra, která přiletěla z Ameriky,“ vypočítala hlava rodiny.
A Lauko-hokejista si to užíval: „Jsem rád, že si můžu zahrát proti tátovi, navíc v Litvínově. Měl jsem tady hrozně lidí z Chomutova. To je jedna z výhod mého návratu, že můžu hrát před rodinou a kamarády.“
Podpořila ho i Eva Buchtelová, maminka Laukova kamaráda Ondřeje, jenž ve 20 letech podlehl rakovině srdce. „Paní Buchtelovou jsem pozdravil před zápasem i po něm, seděla hned vedle střídačky, příjemné překvapení! “ potěšilo Lauka. „Rád jsem ji viděl.“
Číslo 94 opustilo nablýskanou NHL i kvůli tomu, aby zvýšilo svoji šanci na olympijskou nominaci. Zatoužilo také po jiné úloze, než jakou mělo v Bostonu a Minnesotě. Místo muže na černou práci chce být ofenzivním esem, místo 10 minut na zápas má někdy dvojnásobnou porci, místo ve čtvrté formaci je ve druhé. Ve 20 zápasech nasbíral 11 bodů (4+7).
„Jeho hra je ovlivněná marodkou v týmu. Až se kádr dá dohromady, začne čím dál víc plnit svoji roli, kvůli které ho vzali. Tedy být otravný, protivný, bruslivý, napadat, vytvářet prostor, nahrát. Gól je u něj vždy navíc, po letech v NHL není vyloženě koncový hráč,“ míní táta.
Syn s Dynamem prodloužil smlouvu do května 2028. „V Pardubicích se cítí dobře, nabídka nebyla špatná. Je to jeden z nejlepších klubů v Česku a já mu podpis jen doporučil,“ prozradil Roman Lauko. „Možnost vrátit se do NHL je vždy, ale z Evropy je menší, než když jste za mořem.“
Spolu probírají i situaci tátova Litvínova, který je poslední, a navíc ztratí po sezoně majitele Orlen. „Tohle s Kubou řešíme. Přeje si, ať jsme jinde. Je z regionu, já tu pracuju, chce, ať tady hokej funguje minimálně jako doteď,“ prozradil Lauko starší. Mladší přidal: „Víme, jakou tradici Litvínov má. Stoprocentně do extraligy patří. Doufejme, že to zvládne finančně i herně a budeme se s ním, a tedy i s tátou, příští rok zase potkávat.“