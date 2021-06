Pardubice posílil Adam Musil. Odchází naopak Zohorna, nevyšel ani Radil

Přání majitele pardubického Dynama Petra Dědka získat extraligový titul se pomalu mění v sezonní cíl. Na úterní tiskové konferenci Východočeši představili další výraznou posilu do útoku, kterou je útočník Adam Musil z Liberce. V Pardubicích podepsal smlouvu na tři roky s tím, že po druhé sezoně bude mít právo odejít do zahraničí, pravděpodobně NHL, která je Musilovým snem.

„Teď jsem ale rád, že můžu být v Pardubicích. Je to skvělá organizace s velkou historií a věřím, že ji dostaneme zpět na top příčky. Těší mě, že tomu můžu pomoci,“ řekl Adam Musil.



Po uplynulé sezoně, ve které získal 24 bodů ve 46 zápasech a patřil k nejžádanějšímu extraligovému zboží, se pro Dynamo rozhodl i díky otci Františku Musilovi.

„Tátovi, ale i dědovi daly Pardubice hodně a v kariéře jim pomohly. Stalo se to, co se mělo stát,“ uvedl Musil. „Rozhodly i klubové ambice. Od té doby, co Dynamo převzal pan Dědek, jde všechno nahoru,“ dodal.



Musil tak doplňuje šestici v květnu oznámených posil, kterými jsou brankář Dominik Frodl, útočníci David Cienciala, Robert Říčka, Marek Hecl a obránci Jan Košťálek s Dennisem Robertsonem.

A ani ti nemuseli být jediní. Dynamo vedlo debaty také s útočníky Lukášem Radilem a Tomášem Zohornou, ti se však minimálně v následující sezoně rozhodli pro zahraniční angažmá.

Lukáš Radil a Tomáš Zohorna v pardubickém dresu

„Říkali jsme, že s odchovanci našeho klubu budeme jednat a není tajemstvím, že jsme se Zohornou a Radilem bavili. Nikdy ale není možné, aby dopadly všechny posily, které chcete. Šli jsme do toho s tím, že něco nedopadne,“ řekl Petr Dědek.

Další posílení už klub pravděpodobně nechystá.