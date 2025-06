Rozhodnutí padlo na středeční Valné hromadě APK. Řídící orgán extraligy usiluje o změnu stávajícího modelu obecně v českém hokeji, který podle něj nekoresponduje se základním právem EU a s předešlými verdikty daných soudů na národní i evropské úrovni.

„Podíleli jsme se na přípravě návrhu, od kterého jsme si slibovali narovnání legislativy i zprůhlednění celé problematiky,“ upozornil Loukota dříve ve veřejné tiskové zprávě.

Ředitel hokejové extraligy Martin Loukota.

Úpravy v rámci přestupního řádu ale odmítl svazový výkonný výbor.

„Zamítnutí návrhu považujeme za krajně nešťastné a ve vzniklé situaci jsme se na půdě APK LH shodli na tom, že nebudeme v dané situaci nařizovat omezení počtu cizinců předpisem, o kterém víme, že je v rozporu s platnou legislativou,“ vysvětluje člen představenstva APK a zároveň právník Prokop Beneš.

Nově tak vyjde jen doporučení ředitele ELH, které by mělo obsahovat i konkrétní počet cizinců, jeho znění ale zatím není známé.

Co tedy platí?

Že v extralize končí jakýkoli limit na počet cizinců v rámci Evropské unie, vzhledem k základní zásadě o volném pohybu osob. Omezení se ale může vztahovat na hráče mimo prostor EU. Tedy kupříkladu na Američany a Kanaďany.

Dvě kanadské posily už před sezonou oznámila Sparta, útočníka Devina Shora (vlevo) a obránce Marka Pysyka (vpravo).

„Zatím jsme nedošli k žádnému závěru, ale je možné, že v rámci doporučení ředitele bude i toto. Nemáme jasné stanovisko. Přestupní řád pro kluby extraligy a 1. ligy má definici cizince. A ta hovoří, že cizinec je jakýkoliv cizí státní příslušník. Až bude narovnaná, můžeme přijmout nějaká opatření,“ vysvětluje Loukota.

Situaci totiž komplikuje ještě proces „domestikace“, kdy se na cizince, který v tuzemsku odehraje tři po sobě jdoucí sezony, už hledí jako na domácího hráče. Třeba Peter Mueller, jenž odehrál šest ročníků extraligy za sebou, je tak ve smyslu řádu považován za „Čecha“. A s ním zhruba další čtyři desítky hokejistů. Houfně kritizovaná regule stále trvá, byť APK už v říjnu avizovala snahu ji zrušit.

Situace se nijak nevyvíjí a předpisy neladí s evropským nastavením. Proto teď může extraligový celek postavit tým teoreticky jen z cizinců.

„Ale to je hypotetická situace,“ reaguje Loukota. „Registrujeme hráčské smlouvy, od 1. května už je nová sezona a 90 procent smluv máme. Věřím, že v dalších měsících už bude legislativa zase dál, abychom mohli vymezit místa pro domácí hráče. Náš cíl je, aby čeští mladíci hráli.“

Zároveň zdůraznil, že orgán hledal verdikty soudů na národní i mezinárodní úrovni, které by se snažily vytvořit prostor domácím hráčům.

„Víme o jednom v Bruselu, co se týká fotbalu, ale na rozhodnutí ještě čekáme, zatím není známé. Pak by byla možná i úprava, že hráči, co prošli domácím systémem, budou mít zajištěný určitý počet míst. Poté o tom můžeme uvažovat. Chtěli jsme to pojmout komplexně, ale momentálně víme jen to, že nesmíme omezovat volný pohyb osob.“

Otázkou je, nakolik vážně budou brát kluby nově zavedené doporučení. Ředitel soutěže ale dodává, že podobný systém už funguje ve Švýcarsku a Německu: „Vědí, že kdyby přišel první člověk se stížností, soud prohrajou. Proto jsme se rozhodli pro cestu, jak z toho ven. Koukněte i do Švédska a Finska, tam žádná omezení nemají.“

Svazový prezident Alois Hadamczik na tiskové konferenci po bronzu hokejových juniorů

Svazový prezident Alois Hadamczik rozhodnutí APK komentoval pro Sport.cz. Vnímá ho jako krok proti českému hokeji, protože připravuje o místa české hráče. Jejich přestupy jsou na rozdíl od cizinců ještě zatíženy tabulkovým odstupným.

Třiasedmdesátiletý šéf Českého hokeje chce zrušit i jiný pohled na „domestikované cizince“. Zde se s APK neshoduje, protože ta naopak navrhuje zachování statusu u hráčů, kteří ho již získali. A jeho další neudělování.

Nové rozhodnutí teď Hadamczika popudilo natolik, že údajně zmínil i radikální řešení odstřihnout extraligu od svazových peněz.

„Bereme to stoprocentně vážně,“ říká Loukota. „Máme ve výkonném výboru čtyři zástupce včetně viceprezidenta (Jan Tůma) a na dalším jednání budou tahle vyjádření probírat. Mě na tom mrzí, že jsme se snažili svazu náš pohled vysvětlit, navrhli jsme změnu přestupního řádu a definice cizince a nebylo to přijmuto. Je pak škoda, že pan Hadamczik používá takové způsoby. Situace nepřišla z čistého nebe.“