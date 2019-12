Hokejový Zlín chce udržet desítku a už se dívá i vzhůru

„Udělali jsme velký výkonnostní posun a tomu odpovídá také bodový zisk. Situace se uklidnila, sebevědomí týmu je dobré a promítá se do utkání,“ těší nejen Svobodu.

Do druhé reprezentační pauzy, která přepůlí základní část, odehrají Berani dva duely. V pátek od 17.30 hodin přivítají Hradec Králové. Na jeho ledě oslavil Svoboda vítězný návrat do extraligy, Zlín tam zvítězil 6:5. Od té doby vyhrál sedm utkání a nebodoval jen čtyřikrát.

„Jsme zodpovědnější v defenzivě. Tlačíme na to, aby hra byla jednodušší a přímočařejší bez kudrlinek. Snažíme se dostat do stavu, jak jsme hráli loni. Přinášelo nám to efekt,“ poznamenal Svoboda.

Zlínská pozice je ale kvůli bodovému handicapu z úvodu sezony pořád vratká. Stačí jedno kolo a pořadí chumlu týmů na konci tabulky se může totálně přesypat, pět mužstev je namačkáno v rozmezí jediného bodu. „Vnímáme situaci za námi, ale už máme i myšlenky na desítku. Tým je silnější než loni, máme na to, abychom se tam udrželi,“ věří Svoboda, jehož celek minulý týden vyhrál na ledě mistrovského Třince a na Spartě obral o bod suveréna soutěže.

„Hráčům hodně zdůrazňujeme naši hru, náš výkon. Snažíme se dělat, co si řekneme. Pak je jedno, kdo proti nám – při veškerém respektu k soupeřům – stojí,“ prohodil kouč Zlína. „Důležité je, že tým je víceméně v pořádku.“

Fit jsou všichni útočníci, na Spartě poprvé od konce září chytal Kašík a za 60 minut kapituloval jen jednou.

„Jeho herní výpadek byl hodně dlouhý. Ani Libor asi netušil, jak to bude. Ale zvládl to výborně, předvedl spoustu těžkých zákroků. I mančaft vnímá, že se vrátil v pohodě,“ řekl Svoboda.

Kašíkovo nasazení si vynutily okolnosti, brněnský host ve zlínské bráně Marek Čiliak léčí od vítězného duelu nad Litvínovem zranění v dolní půlce těla. Připravený by měl být po přestávce stejně jako obránci Žižka s Řezníčkem.