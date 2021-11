Zlín jde na Olomouc s jedinou posilou. Ještě někdo přijde, věří Jenáček

Reprezentační přestávka je minulostí a Berani do dnešního domácího derby proti Olomouci vyrukují jen s jedinou novou akvizicí – dvacetiletým Lotyšem Patriksem Zabusovsem. Mezitím také ztratili za podivných okolností nejproduktivnějšího beka Petera Tršku, který si bleskově našel angažmá v německém Bremerhavenu.

ONLINE: Zlín vs. Olomouc podrobná reportáž od 17:30

„Představa a realita bývají rozdílné. Mysleli jsme si na více hráčů. Ale to není konečný stav a někdo přijde,“ věří Jenáček.

Klub vyřizuje víza nejmenovanému ruskému útočníkovi, dnešní zápas však nestihne.

„Věříme klukům, kteří jsou tady,“ pronesl Jenáček. Po prohře od Kladna, která Zlín ještě více přimáčkla ke dnu, přitom nad mužstvem pomalu lámal hůl.

„Reagoval jsem v emocích. Kór po takovém utkání. Neviděl jsem světlo na konci tunelu. Ale člověk se z toho vyspí. Dobře jsme potrénovali, hodně jsme pracovali na součinnosti pětek, herní tváři týmu. Cítím z kluků energii, věřím, že i v této sestavě jsme schopni začít bodovat,“ obrátil Jenáček.

Nic jiného ani Beranům nezbývá. Situace je pro ně kritická. Po středeční vítězné dohrávce jim Kladno uteklo na propastných 13 bodů. A do poloviny základní části odehrají už jen šest utkání.

„Zápasů je hodně. Kdyby zbývalo do konce deset, bylo by to takřka beznadějné,“ prohodil Jenáček.

I tak už jeho tým mnozí odepsali. S prohlubujícím se bodovým rozestupem se jeho konkurentům dýchá volněji, naopak sestupová smyčka se kolem beraního krku nepříjemně utahuje.

„Musíme se dívat na sebe, nesmí nás zajímat Kladno, Vary ani nikdo jiný. Když začneme sbírat body, začnou reagovat soupeři, budou pod větším tlakem a nebude se jim hrát dobře. Je to čistě o nás. Máme do druhé reprezentační pauzy osm zápasů, pět doma,“ upíná se Jenáček k možná poslední šanci, jak mužstvo restartovat.

Hodně napoví utkání s Olomoucí, kde Jenáček na konci září debutoval na lavičce Zlína.

„Je to důležitý zápas, možná důležitější než s Kladnem. Je po pauze, na hráčích je cítit chuť, jde z nich energie. Ale musíme ji přetavit v body,“ ví Jenáček. Jinak se Berani ze dna nevymaní.

„Od hráčů chceme, aby se vždycky soustředili na nejbližší zápas, nejbližší třetinu, nejbližší střídání. Aby nesledovali tabulku, i když se tomu nelze vyhnout. Vyskakuje to na nás ze všech médií,“ všímá si nejen Jenáček.

Nejproduktivnějšího hráče letošní sezony lotyšské ligy spojí s Honejskem a Zbořilem.

„Je to mladý, dravý kluk, výborný bruslař, který se umí prosadit jeden na jednoho,“ shrnul Lotyšovy přednosti Jenáček.

Až na Köhlera, který začal po zranění teprve s kondiční přípravou, bude mít k dispozici kompletní tým. Zápas začne v 17.30 hodin.