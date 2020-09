Zlínský ofenzivní talent Dobiáš: Chci ukázat, že na extraligu mám

V minulé sezoně jste nakoukl do extraligy ve dvou duelech. Pomůže vám to?

To bych ani neřekl. Do obou zápasů jsem nastoupil strašně narychlo. Spíše je výhoda, že jsem mohl od začátku přípravy trénovat s muži a zvyknout si tak na tempo.

Takže už se neostýcháte?

Když jsem jel loni k prvnímu zápasu do Hradce, tak jsem byl strašně nervózní. Teď už ne. Teď se těším. Jen doufám, že se nebudou rušit zápasy a sezona se dohraje až do konce.

Co pro vás bylo nejtěžší při přechodu z juniorky k dospělým?

Dospělý hokej má propracovaný systém. V juniorce to bylo strašně ulítané. Každý si tam víceméně dělal, co chtěl. V juniorce bych více riskoval, tady si to dovolit nemůžu. V mužích každý ví, kde má být.

Je pro vás výhodou, že vás z juniorky dobře zná trenér Robert Svoboda?

Výhoda to je. Ví, co ode mě může čekat. Hlavně je to super trenér. Po nás mladých chce, abychom se nebáli hrát v útočném pásmu a dodržovali systém.

Vytvoříte útok mladíků, nebo vás trenéři rozhodí mezi zkušenější hráče?

To vůbec netuším. Mně je to jedno. Hlavně budu rád, abych odehrál co nejvíce zápasů. A abych ukázal, že na to mám. A aby se nám jako týmu dařilo.

V přípravě jste dal jste čtyři branky. Zvedlo vám to sebevědomí?

Jsem rád, že mi tam něco spadlo a aspoň trochu se mi dařilo. Uvidíme, jestli mi to pomůže do extraligy.

Fyzicky si na extraligu věříte?

Nebojím se, že bych fyzicky nestačil. Pozor si musím dávat na chytrost soupeřů, ta je někde jinde.

Letos se z extraligy nesestupuje, takže mladíci jako vy by mohli dostat více příležitostí, že?

Doufám, že to tak bude a my mladí dostaneme hodně prostoru a ukážeme, že můžeme hrát extraligu. Je to pro nás letos velká šance.

V kabině je hodně hráčů, na které jste se chodil dívat. Měl jste mezi nimi nějaký vzor?

Ve Zlíně jím byl Petr Holík, strašně šikovný hráč. Samozřejmě největší vzory hrají v NHL.