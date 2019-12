Zlínští hokejisté chtějí uspět během domácí série a potěšit fandy

Sérii otevře víkendovým dvojbojem s jedenáctými Vítkovicemi (pátek v 17.30) a devátou Olomoucí (neděle v 15.30), později budou následovat souboje s třináctým Kladnem a posledními Pardubicemi.

„Soupeře neřešíme, soustředíme se na svůj výkon,“ poznamenal zlínský trenér Robert Svoboda. „Ale samozřejmě věříme, že druhá půlka bude výrazně úspěšnější než ta první.“

Tým do ní vstoupil ziskem jednoho bodu, který dovezl z Karlových Varů. Na západě Čech padl 2:3 po nájezdech, přestože po dvou třetinách držel dvoubrankové vedení.

„Musíme být objektivní, domácí byli silní. Remíza je spravedlivá,“ uznal Svoboda. „Možná jsme mohli rozhodnout v přesilovce v prodloužení, na druhou stranu v poslední třetině jsme ubránili spoustu oslabení.“ Zlín čelil ve třetí části čtyřem přesilovkám domácích, takže úkol pro následující zápasy je jasný. Vyvarovat se hry v oslabení.

„Fauly budou vždycky, ale nesmí se to vymknout. Nesmí se to blížit celé třetině v oslabení,“ upozornil kouč.

Zlín chce při domácí sérii konečně potěšit své fanoušky. Doma se mu příliš nedaří, je nejhorší z celé extraligy. Vyhrál jen čtyři utkání a získal dvanáct bodů. Pro srovnání: nejlepší Třinec doma získal 38 bodů!

„Potřebujeme to vylepšit,“ přitakal Svoboda. „Chtělo by to dobrý zápas jako proti Mladé Boleslavi,“ připomněl jasnou výhru 4:0.

Nejprve se mu do cesty postaví Vítkovice, které ovládly oba předchozí vzájemné duely. Navíc ostravský tým zastavil sérii porážek a uspěl dvakrát v řadě.

„Nebude to snadné, ale nejsme vyděšeni, že bychom to nezvládli,“ upozornil trenér. „Věříme, že zápas se nám povede.“

V sestavě bude scházet mladý obránce Daniel Gazda, který má ze středečního utkání zlomený prst. Informaci o tom, zda bude chytat Libor Kašík, nebo Marek Čiliak, si Svoboda nechal pro sebe.

„Platí, co jsme říkali už předtím. Na konci roku se hraje v tempu každý druhý den a chceme mít možnost nasadit každého gólmana,“ uvedl Svoboda.