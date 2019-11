Zlín vystřihl velký obrat. Hlavní je, že jsme to nezabalili, těší Ference

V polovině zápasu by si přitom na hosty asi nikdo nevsadil. Ocelářům stačilo na začátku prostřední třetiny 104 sekund, aby si třemi slepenými góly vypracovali zdánlivě bezpečné vedení 3:0.



„Když to není minutu před koncem 0:3, tak není co balit. Pořád zbývala půlka utkání. Může se stát cokoliv, a také se stalo,“ prohodil obránce Beranů Jakub Ferenc, který sice asistoval u dvou zlínských branek, ale sám si hodně vyčítal tři inkasované góly v rychlém sledu. „Byl jsem u všech tří. Měli jsme výpadek, kterého bychom se neměli dopouštět.“

Hosty nakopla šťastná teč Sedláčka, od jeho nohy se odrazil puk po nevinném nahození Kubiše od mantinelu. „Hodně nám to pomohlo. Nám stačí jedna branka, pak to z nás spadne. Dokážeme si tím, že na to máme,“ líčil Ferenc.

Ještě do druhé přestávky dostal Berany do kontaktu svým sedmým zásahem jejich nejlepší střelec Šlahař. „Pak už jsme věděli, že se s nimi dá hrát. Hlavní je, že jsme to za nepříjemného stavu 0:3 nezabalili,“ podotkl Ferenc.

Zlín nesložila ani čtvrtá branka v síti Marka Čiliaka, po níž znovu ztrácel dva góly. Odpověď našel obránce Buchta, který se trefil v extralize poprvé od letního návratu ze zámoří. Čtvrtou gólovou odměnu za zlínskou nezdolnost dostal Fořt, který poslal zápas do prodloužení v čase 54:54.

„Byl to stíhací závod. Larry (asistent trenéra Martin Hamrlík) nám napsal motivační vzkaz, že se nesmíme bát vyhrát. Tak jsme se nebáli a takhle to dopadlo,“ roztáhl Ferenc ústa do širokého úsměvu.

Ve zlínskou stíhačku se proměnily také samostatné nájezdy. Berani v nich prohrávali 0:1, 1:2 a 2:3. Nakonec v nich ale Třinec přetlačili 4:3, když uspěli čtyři z jejich exekutorů.

„Musím pochválit domácí ledaře, protože led byl výborný. Nájezdy se pak dělají jednodušeji,“ prohodil Ferenc, který v úvodní sérii vykouzlil při své dvoumetrové výšce nečekaně precizní bekhendový blafák. „Už jsem ho tak proměnil v Přerově, takže jsem si věřil. Měl jsem v zápase nějaké body, tak jsem dostal nominaci.“

Ference napodobili Honejsek, Herman a Francouz Claireaux, jemuž připadl vítězný gól. Velký podíl měl na něm také brankář Huf, který po druhé sérii vystřídal Čiliaka a zlikvidoval dva závěrečné nájezdy mistra, kterého tak Zlín nepustil do čela extraligy.