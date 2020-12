Zlín obral lídra, rok ale končí předposlední. Taháme nohy, přiznal Honejsek

Přesně v polovině základní části mají Berani jenom 24 bodů, nejméně od zavedení tříbodového systému. Jejich dosavadním minimem bylo 26 bodů ze sezony 2002/03, kdy skončili předposlední.

Teď můžou sezonu ještě zachránit. Přechodný hrací model v covidové sezoně zajišťuje postup do předkola ještě ze dvanáctého místa, na které Zlín v poločase ztrácí tři body.

„Uděláme pro to všechno, ale bude to těžké. Taháme nohy, v zápasech nám dochází síly, což bylo vidět i proti Třinci,“ shrnul útočník Antonín Honejsek největší problém mužstva, které v říjnu kvůli koronavirové pauze stálo. A pak ho dorazila nevídaná marodka.

„Měsíc jsme nic nedělali, ostatní trénovali. Někteří to ani neskrývali. Zrovna Třinec, který jezdil do Polska, je výborně připravený. My to nemáme kdy dohnat, program je strašně nahuštěný,“ posteskl si nejproduktivnějším hráč Beranů.

Odrazit se můžou od středečního utkání, ve kterém přerušili sérii tří nul.

„Odehráli jsme po dlouhé době výbornou první třetinu, měla parametry, na které jsme byli v domácích zápasech zvyklí,“ těšilo Honejska. „Byl to vyrovnaný duel se šancemi na obou stranách. Bod bereme,“ přiznal Lukáš Vopelka, který svoje měsíční hostování ve Zlíně vylepšil gólem na jedenáct kanadských bodů (4+7).

Jestli si svůj pobyt na Zimním stadionu Luďka Čajky střelec dvou vítězných gólů prodlouží, oznámí klub dnes.