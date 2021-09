Zlínský primátor chce od hokejistů titul, úspěchem bude play off

„Zcela otevřeně říkám, že nemůžeme mít jiné cíle než vyhrát extraligu,“ vypálil Korec hned na začátku předsezonní tiskové konference. Vzápětí ale svoje odvážné prohlášení lehce korigoval: „Úspěšná sezona bude, když postoupíme do play off.“



Což by sukces po předchozím předposledním místě nepochybně byl.

Z čeho primátorova víra před dnešní domácí premiérou proti Litvínovu pramení? „Máme nejlepšího brankáře,“ zmínil Libora Kašíka, který vyčapal v roce 2014 druhý a zatím poslední zlínský titul.

„Trenéra, který umí z týmu vykouzlit to, co málokdo, a který bude aspirovat na kouče sezony,“ tipuje také Roberta Svobodu na piedestal. Že jeho mužstvo podle předsezonních prognóz aspiruje na baráž o udržení, nechává i Svobodu v klidu, ačkoliv to dobře vnímá.

„Pro některé je to pořád téma. Není příjemné to poslouchat, ale neděsí nás to. Začínáme odspodu. Co jsem u týmu, vždycky nás tihle experti předem odsuzovali, ale vždycky jsme je zklamali,“ poznamenal Svoboda.

Zlínský trenér Robert Svoboda

Výjimkou byla předchozí sezona, ze které ale kvůli bující koronavirové pandemii z extraligy výjimečně nikdo nepadal. Luxus nesestupového ročníku však po roce končí. Patnáctičlenná soutěž se znovu zredukuje na čtrnáct klubů.



O patro níže zahučí nejhorší tým, předposledního čeká baráž s nadrženým vítězem Chance ligy. Pro třináctý celek po základní části sezona skončí, celky od pátého do dvanáctého místa čeká předkolo. „Herní systém slibuje obrovské drama,“ tuší Svoboda.

I proto klade velký důraz na povedený rozjezd sezony, čemuž Beranům nahrává příznivý los. Z úvodních pěti partií nastoupí čtyřikrát doma. „Chceme toho využít,“ přeje si zlínský trenér, který si pochvaluje přínos nových hráčů.



„Okamžitě se stali výraznými osobnostmi týmu. Mužstvo posílilo, a nikoliv oslabilo, jak se píše,“ řekl Svoboda na adresu obránců Němce s Trškou a útočníků Mikúše s Hejcmanem.

Soupiska, kterou ještě doplnili mladíci z vlastní líhně, je momentálně uzavřená. Její případné vyztužení ale Svoboda nevylučuje.

„Něco se nám honí hlavou. Pro některé by bylo překvapením, jak by se kádr doplnil. Bude záležet na vstupu do soutěže,“ zmínil Svoboda opět klíčový faktor – začátek sezony, který ovšem v předchozích sezonách Beranům pravidelně utíkal.

Věří v pomoc fanoušků

Ve Zlíně sázejí na návrat svých příznivců do hlediště. V loňské sezoně viděla hrstka diváků jen první dva domácí duely, pak je ze stadionu pro zbytek základní části vyhnala proticovidová opatření.

„Emoce budou jiné. Spoléháme, že nás fanoušci podpoří,“ prohlásil Svoboda.

Kolik jich najde dnes cestu na Zimní stadion Luďka Čajky, se těžko odhaduje. Aktuálními opatřeními je kapacita omezená na přibližně 5 tisíc míst a dotkla se výhradně sektoru na stání.

V klubu evidují pokles prodeje permanentních vstupenek, není však nijak dramatický.



„Lidé nevědí, co se bude dít. Nevyužité loňské permice ale vrátilo jen 2,8 procenta, většina ji přenesla do nové sezony, někteří si koupili novou,“ shrnul marketingový manažer klubu Libor Kožík.

Podle primátora klub loňskou turbulentní sezonu ekonomicky úspěšně zvládl.

„Nemáme nedořešené věci. Rozpočet je stabilní, partneři nás neopustili. Jsou patrioti a pomáhají. Rozpočet bude každopádně stát a padat na počtu fanoušků na zápasech,“ uvědomuje si Korec, že doba je pořád krajně nejistá.

Za rok už by přitom mohla být v plném proudu kompletní modernizace zimního stadionu. Město, jako největší vlastník klubu, pracuje se třemi variantami. Oprava nejnutnějších nedostatků, případně stavba nové haly na zelené louce jsou krajními možnostmi.

„Máme schválenou dotaci z kraje, chceme získat až 300 milionů korun z programu Národní sportovní agentury,“ nastínil Korec.