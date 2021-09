Čtyři góly? Souhra náhod, sem tam odraz, sráží svůj výkon Köhler

Když mu po třetí brance v liberecké síti přivezl Tomáš Fořt puk, s díky ho odmítl s tím, že za extraligový hattrick ho ve své sbírce už má. Na památku si zlínský hokejový útočník Bedřich Köhler schoval až ten, kterým o několik minut později rozhodl o výhře Beranů v prodloužení.

„Když mi ho dával, řekl jsem: Víš co? To už asi nezopakuji, takže si ho rád vezmu,“ glosoval Köhler svoje úterní čtyřgólové galapředstavení pod Ještědem.

Ve zlínském dresu se stejný kousek povedl jen čtveřici hráčů (viz box), Petr Čajánek je se šesti trefami dokonce absolutním extraligovým rekordmanem.

„Je to pro mě výjimečný večer. Něco zvláštního,“ věděl Köhler bezprostředně po utkání, v němž zaznamenal svůj třetí extraligový hattrick kariéry. Premiérový vystřihl symbolicky na den přesně před třinácti lety v domácím duelu proti stejnému sokovi.

„To byl fajn večer. Vyhráli jsme 6:3. Měl jsem ještě nahrávku a poslední gól mi dával při přesilovce čtyři proti třem křížem Lešoun,“ vybavuje si přesný pas geniálního krále extraligových asistencí Petra Lešku.

Zlínští střelci Čtyři a více gólů v extraligovém zápase zaznamenali: 6

Petr Čajánek (22 let)

3. března 1998, Zlín - Opava 10:2 4

Petr Vašek (24 let)

1. února 1969, Gottwaldov - Sparta 6:4 Rostislav Vlach (23 let)

23. listopadu 1985, Gottwaldov - Trenčín 5:5 Jaroslav Balaštík (24 let)

17. února 2004, Zlín - Kladno 5:0 Bedřich Köhler (36 let)

21. září 2021, Liberec - Zlín 3:4 pp Pramen: daan.estranky.cz

K ojedinělému střeleckému počinu mu paradoxně pomohl i soupeř, který srovnal 32 vteřin před koncem normální hrací doby. Jinak by znovu zůstalo „jen“ u hattricku.

„Každá mince má dvě strany. Jedna, že jsme vyhráli v prodloužení a že jsem dal čtyři góly. Druhá, že nám chyběla ke třem bodům půlminuta. Bod navíc by byl cenný,“ přemítal Köhler.

Takhle si bude 21. září 2021 pamatovat jako večer, kdy se zapsal do klubové historie jako nejstarší zlínský autor čtyř gólů v extralize, navíc jako první ve venkovním střetnutí. Na což mu stačilo pouhých 20 minut a 13 vteřin.

„Sešlo se to,“ prohodil Köhler. „Samozřejmě, člověk to musí proměnit, ale když to přeženu, je to souhra nějakých náhod a okolností. Sem tam nějaký odraz před gólmana, nebo od něčí brusle, šikovnost spoluhráče, že dobře prohodí puk do střely. Nakonec trefíte brankáře do hlavy a on si to srazí mezi nohy,“ popsal závěrečný gól.

Při prvním dorazil střelu Hamrlíka, při druhém napálil kotouč z jízdy z kruhu, třetí mu nezištně připravil krosem od mantinelu novic ve zlínské sestavě Radek Veselý - Köhlerovi pak u zadní tyče stačilo nastavit jen čepel před odkrytou bránu.

„Mile mě překvapil. Podal nebojácný výkon. Přijde kluk z první ligy a nejde vůbec vidět respekt. Hrál s odvahou, nebál se, dokázal vyvážit poměr rizika. Neriskoval natolik, aby udělal chybu, ale riskoval tak, aby něco vymyslel. Často udržel puk. A ta nahrávka? Klobouk dolů, takhle mi to naposledy dal Lešoun,“ ocenil výkon debutanta a znovu zmínil svého nejčastějšího nahrávače.

Jeho úterní gólová erupce zajistila Beranům v 6. kole první vítězství sezony, stejně jako hattrick ze září 2017, kdy jeho přičiněním Hradec Králové porazil doma Třinec 3:1 a zachránil tehdy od odvolání trenérský štáb Václava Sýkory a Tomáše Martince. „Nějakou souvislost se současnou situací bych v tom nehledal,“ podotkl Köhler.

Marodkou týraní Berani na severu Čech podruhé za sebou bodovali a odlepili se ze dna tabulky, kam je uvrhla série úvodních pěti porážek.

„Především musíme začít pravidelně sbírat body, abychom se posouvali vzhůru. Nemáme nač čekat, každé z padesáti kol je šibeniční,“ připomněl Köhler, že tentokrát bude nejhorší mužstvo sestupovat a předposlední čeká nevyzpytatelná baráž s vítězem Chance ligy.

Výsledek z Liberce je pro zlínský tým povzbuzením. „Odehráli jsme nejlepší zápas v sezoně. Nenechali jsme se tolikrát zamknout v obranném pásmu. Nebyli jsme zalezlí, hrozili jsme celý zápas,“ shrnul úterní hrdina Beranů.