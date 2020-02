Zlínští hokejisté hrají v dohrávce v Třinci o klidnější finiš

„Mrzí to. Mohli jsme z posledních tří zápasů něco vytěžit, ale pětibodový náskok na jedenácté místo (Vítkovice) není v této fázi sezony malý,“ prohodil Svoboda.

Body z Třince by se ale Beranům náramně hodily. Do posledních čtyř kol základní části by jim přinesly větší klid. Po vynikající třetí čtvrtině, ve které Zlín urval 26 bodů, není v závěrečné ve sběru bodů zdaleka tak úspěšný (7).

„Přitom hra není špatná. Vytváříme si šance, jenže se nám je nedaří proměňovat. A nejdou nám ani přesilovky,“ zmínil Svoboda fakt, že jeho tým ve dvou posledních duelech nezužitkoval ani jednu početní výhodu; v procentu jejich využití je pátý nejhorší.

Berany ale momentálně táhnou dolů především individuální chyby v defenzivě. „Dříve jsme je nedělali. No a soupeř je nekompromisně trestal,“ řekl po sobotní domácí porážce 3:5 od Brna Svobodův asistent Martin Hamrlík.

Zlín sice Kometu výrazně přestřílel, jenže v derby ztratil vedení 3:2 a prohrál 3:5. „V defenzivě musíme být preciznější,“ ví Svoboda, jemuž ale pořád chybí kapitán Žižka. Po zranění z Pardubic není stále fit a nenastoupí ani v Třinci.

Ve vzájemných duelech v letošní sezoně vítězí zatím hostující celky a ve Zlíně věří, že tradice zůstane zachována.

V listopadu v Třinci vyhrál v nájezdech, přestože v polovině utkání prohrával 0:3.