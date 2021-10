Hokejisté Zlína jedou do Litvínova pro naději bez posil. Zatím nedorazily

Od dnešní odvety na severu Čech si Berani slibují, že jim přinese naději. „Začínáme sérii utkání s mančafty, o nichž věříme, že na ně máme,“ pronesl trenér Luboš Jenáček, pod jehož taktovkou tým v šesti kolech nebodoval a mezitím nabral manko šesti bodů na předposlední Kladno.



V neděli Berani přivítají v derby Kometu Brno, v úterý jedou do Českých Budějovic. Pak už by chtěli mít na svém kontě první tříbodové vítězství v sezoně. To poslední v extralize uhráli v závěrečném dějství loňské sezony doma s Litvínovem.

„Když si kluci sáhnou na body, začnou si více věřit a kvalita a úroveň hry půjde nahoru. Potřebujeme ale dát více než jeden gól,“ připomněl Jenáček střeleckou sterilitu mužstva, které se v předešlých pěti duelech zmohlo dohromady jen na čtyři góly.

Litvínov - Zlín Pátek 17.30 online

Po páteční domácí porážce 1:4 od Sparty měli na Zimním stadionu Luďka Čajky týden, aby trápící se tým posílili. Jenže jediným pohybem v kádru byl odchod dvojice útočníků Vojtěch Dobiáš, Jakub Šlahař. Zatímco prvně jmenovaný si nedokázal – i kvůli opakujícím se zdravotním trablům – vybojovat stálé místo na soupisce, druhý ze sestavy vypadl.



„Vojtu jsem viděl na tréninku jednou, Kuba nepřesvědčil, že by byl týmu prospěšný,“ shrnul důvody Jenáček.

Na rozdíl od útočníka Radka Veselého, jemuž klub prodloužil původně měsíční hostování do konce sezony. Dál prý pracuje na posílení. Jednání ale komplikuje fakt, že jde o zahraniční hráče. Kdy se objeví ve Zlíně, tak není jisté.

V Litvínově už může Jenáček aspoň nasadit uzdravenou dvojici obránců Ferenc–Novotný, mimo ale pořád zůstávají mladý bek Suhrada s gólmanskou jedničkou Kašíkem a distancovaný kapitán Kubiš. „I když Kaša vyjel na led, do hry to ještě není. Do brány půjde Huf, který podal proti Spartě velmi dobrý výkon. Věříme mu,“ prohodil Jenáček.