Hokejisté Zlína zase padli, bez posil to na cestě ze dna tabulky nepůjde

„Pokud bude jen teoretická možnost se zachránit, je povinností každého hráče a člena týmu se o to porvat,“ burcuje trenér PSG Berani Zlín Luboš Jenáček. „Je tady obrovská tradice, historie, hraje se o extraligu.“ V podobném duchu měl v kabině dlouhý prostor. Zároveň hráčům naznačil, že přijdou změny. Jak směrem dovnitř, tak ven.

„Pokud se tým nedoplní, hlavně v ofenzivní části, jestli nepřijdou tři čtyři pět útočníků, tak nevěřím, že je schopný dělat bodové série,“ poznamenal Jenáček. „Ty budou nutné, pokud bychom chtěli zamíchat kartami a dostat se aspoň na barážovou pozici.“

Extraliga má nyní reprezentační přestávku, takže je dost času na to, aby dorazily zahraniční posily. Na cestě je útočník ze švýcarské ligy, který tam stabilně působil dvanáct sezon. Klub řeší posily z Finska, Švédska, Lotyšska.

„Pokud vedení deklaruje, že peníze má, musíme hráče přivést teď,“ naznačil Jenáček.

Posily hledá Zlín do útoku. Obranu doplnil o víkendu, kdy z Karlových Varů přišel Tomáš Hanousek výměnou za Tomáše Mikúše. Díky jeho nástupu zůstal včera mimo sestavu Peter Trška.



„Minulé utkání se mu nepodařilo, chtěli jsme zatřepat se sestavou,“ vysvětlili trenér. „Hanousek podal velmi dobrý výkon. Přitom trejd pro něj byl těžký, šel do posledního týmu tabulky.“

A jaký bude další osud trenéra Jenáčka, který vyhrál jediné utkání z čtrnácti?

„Je na vedení, jakou cestou půjde,“ podotkl. „Člověk se snaží v rámci možností dělat všechno. Některé věci se ve hře objevují, některé nejsme pod tíhou výsledků schopni dělat.“ Podobné to bylo i včera proti Kladnu. Berani šli díky Zbořilově brance ve 28. minutě do vedení, ale ještě do druhé přestávky ho ztratili. Hosté srovnali ve hře čtyři na čtyři, vedení si vzali v přesilovce třináct vteřin před sirénou.

„Valná většina kluků to nedává psychicky,“ posteskl si Jenáček. „Jak dostaneme na 1:1, odstoupíme od toho, co nás přivedlo k šancím,“ upozornil.

Současná situace se pochopitelně nelíbí fanouškům. Pár desítek z nich po zápase hlasitě protestovalo před hlavním vchodem na zimní stadion.

Co vůbec na zlínské trápení říká Kladno? Z náskoku má pochopitelně radost, ale zatím ho nepřeceňuje. „Jsme rádi, že jsme Zlínu odskočili, ale zápasů je pořád spousta. Vůbec si nemyslím, že sezona by měla být rozhodnutá,“ podotkl asistent trenér Kladna Jiří Burger.