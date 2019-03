Proti Kometě tam musíme nechat všechno, burcuje zlínský útočník Herman

Zvětšit fotografii Petr Strapáč (vlevo) z Olomouce brání Jakuba Hermana ze Zlína. | foto: ČTK

Bod z nedělního utkání v Mladé Boleslavi nebo z úterního derby v Olomouci by jim definitivně zajistil postavení v elitní desítce extraligy, která si zahraje o mistrovský titul. Hokejisté Zlína však ani jednu možnost nevyužili a obě střetnutí projeli 1:3. Jestli se nakonec do předkola play off vmáčknou, rozsoudí až závěrečné páteční kolo základní části, ve kterém hostí brněnské šampiony.

„Musíme tam nechat všechno. Přijde hodně lidí, bude to super zápas. Věřím, že nám diváci pomůžou,“ doufá útočník Jakub Herman. Berany mohla posunout do předkola také jakákoliv ztráta Litvínova, ten však doma proti Plzni nezaváhal a bitvu o desáté místo nechal otevřenou až do samotného finiše. Pokud by Zlín v pátek nebodoval, už by musel spoléhat na klopýtnutí Litvínova ve Vítkovicích, nebo porážku Sparty v domácím duelu s Libercem po třech třetinách. Zatímco v Mladé Boleslavi si Berani moc gólových šancí nevytvořili, v Olomouci jich měli kupu a soupeře jednoznačně přestříleli poměrem 41:27. Jenže se ujal pouze jeden pokus. Galerii hostujících tutovek zahájil za bezgólového stavu Honejsek. Před brankou ještě hledal Hermana, na něhož zívala odkrytá klec, avšak obránce ho nenechal zakončit. Jenom před druhou trefou Olomouce mohli hosté srovnat hned třikrát během pouhých dvou minut. Kulda zcela sám před Lukášem napral puk do jeho lapačky, nahození Noska od modré tečoval Kubiš do tyče a Honejsek u opuštěné klece nestihl zpracoval skákající kotouč, následně ho odclonil Ondrušek. Hosté se prosadili až za stavu 0:3 v čase 44:22, kdy dorazil puk obránce Gazda. Čtyři minuty před koncem riskli zlínští trenéři hru bez brankáře, zoufalá snaha o kontaktní gól jim však nevyšla. „Jenom se potvrdilo, že Honza Lukáš chytá teď výborně,“ zmínil Herman fantoma olomouckého brankoviště. „Na jeden gól se vyhrát nedá. Ztroskotali jsme v koncovce.“ Zlín tak prohrál v sezoně tři ze čtyř vzájemných utkání, ve všech se zmohl na jediný přesný zásah. „Čekali jsme, že na nás domácí vletí. Prvních deset minut jsme stáli a nevěděli jsme, která bije. Pak to bylo vyrovnané. Myslím, že se nemáme za co stydět. Zápas jsme odehráli se vztyčenou hlavou,“ mínil Herman. Po pátečním duelu už nebudou mít Berani prostor na opravu. Zlínský zápas o všechno začne v 18 hodin. Z předchozích tří duelů proti Brnu získali jeden bod.