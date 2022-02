Honejsek: Neprohráli jsme si to v posledních 20 zápasech, ale už na začátku sezony

Ztrátu 15 bodů na Kladno už nemůžou v závěrečných čtyřech kolech zlikvidovat a po 42 letech opustí nejvyšší soutěž.

„Je to malá sportovní tragédie. Neprohráli jsme si to v posledních dvaceti zápasech, ale už na začátku sezony,“ připomněl útočník Antonín Honejsek, že Zlín z prvních 23 kol vyhrál jen dvakrát.

Berani mohli díky porážce Rytířů žít minimálně do úterý, jenže to by museli vyhrát venku za plný počet bodů, což se jim povedlo naposledy 4. ledna.

„Nevzdáváme se ani v takhle těžké situaci. Zlín je můj domov, mám to tady rád, za tenhle klub a fanoušky budu bojovat, dokud to půjde,“ pronesl po páteční domácí prohře s mistrovským Třincem útočník Zdeněk Okál.

Klub už to ale vzdal dávno předtím. Po olympiádě pustil do Švédska lotyšského obránce Mamčicse, do Německa kanadského útočníka Malleta a po duel s Třincem uvolnil do finského Ilvesu Tampera nejproduktivnějšího hráče mužstva Daniela Gazdu, který už za nový tým nastoupil ve třetí obranné dvojici s krajanem Mašínem.

„Pro hokejové fanoušky žlutomodrých barev je příznivá zpráva, že na Daniela Gazdu byla uplatněna opce na následující sezonu bez ohledu na soutěž, ve které budou Berani hrát. Odchod zlínského odchovance do Finska byl součástí dohody o uplatnění opce,“ stojí na webových stránkách klubu, který ještě před osmi lety slavil druhý mistrovský titul.

Zlín kapituloval bez odporu. Trápící se Mladé Boleslavi, která předtím prohrála devět z deseti zápasů, ten nedělní odevzdal. Výsledná porážka byla milosrdnější než drtivý rozdíl střel na bránu (17:47). „Byl to nepovedený zápas,“ hlesl Honejsek. Jako celá zlínská sezona.