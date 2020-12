Favorit v útlumu. Zlín přerušil domácí soužení a prodloužil plzeňské

„Je pro nás strašně důležitá a může nám hodně pomoct. Předchozí domácí zápasy to bylo od nás upracované, trápili jsme, nemohli jsme dát gól,“ připomněl autor vítězné trefy Lukáš Vopelka střelecký zmar minulého týdne.

Proti Karlovým Varům, Litvínovu a Olomouci se Berani prosadili jen dvakrát a klesli na předposlední místo extraligového pelotonu.

„Když prohráváte vyrovnané zápasy o gól, je to frustrující a hlava jde dolů,“ přidal se Antonín Honejsek, druhý úspěšný zlínský střelec úterního večera.

Dlouho se přitom zdálo, že ani tentokrát nebude mít vítěznou tečku. „První třetinu jsme nehráli dobře,“ přiznal Vopelka.

Věděl to také hlavní kouč Beranů Robert Svoboda. Prázdnou arénou se nesl jeho hlas, rozpálený do ruda svoje hráče tepal celých úvodních dvacet minut.

„Nebyli jsme spokojení. Řekli jsme si, že budeme hrát jednoduše, co nejvíce střílet a první střelu jsme měli v desáté minutě. Vůbec jsme se nemohli dostat do zápasu,“ prohodil druhý trenér domácích, Martin Hamrlík, který duel tentokrát hodnotil.

A byť jeden a půl třetiny nevypadalo, mohl po skončení zápasu chválit také někoho jiného než gólmana. „Kluci makali nadoraz, odbojovali to, navíc jsme měli štěstí,“ shrnul Hamrlík.

A také Daniela Hufa, který vynuloval plzeňského fantoma Milana Gulaše, jemuž hned v první minutě čapl tutovku.

„Hufíno to zavřel,“ ocenil Honejsek 21letého gólmana, který při zranění jedničky Kašíka odchytal poslední tři duely. Ale až proti Plzni se dočkal vítězné odměny.

Zleva brankář Zlína Daniel Huf a Matyáš Kantner z Plzně.

Berani překlopili výsledek na svoji stranu v rozmezí 33. a 37. minuty. „Dva rychlé góly nás nakoply. Byli jsme na koni, měli jsme najednou lehčí nohy,“ líčil Honejsek, který puk dostrkal do sítě v přetlačované s plzeňským brankářem u tyče. „Takový gól jsme potřebovali dát.“

Obrat završil Vopelka ránou po ledě, která přes chumel clonících hráčů zapadla k protilehlé tyči. Perně vydřené vedení si už Berani vzít nenechali. „Teď dostanou kluci dva dny volno a pak potrénujeme,“ zmínil Hamrlík, že extraliga se znovu rozjede v pondělí po reprezentační pauze.

Plzeň prohrála potřetí za sebou

Dosud nejhorší období v sezoně zažívají hokejisté Plzně. V úterý padli potřetí v řadě a v tabulce přepustili druhé místo pražské Spartě.

„Nevím, jestli je to nějaký útlum. Asi každý tým si tím musí v sezoně projít. My se z toho musíme rychle vyhrabat. Máme teď před sebou reprezentační pauzu a připravíme se co nejlépe na další zápasy, abychom to zase otočili,“ prohlásil plzeňský útočník Filip Suchý.

„Kdybychom v první třetině dali víc gólů, tak bychom zápas zvládli. Bohužel jsme se víc střelecky nedokázali prosadit,“ litoval Suchý. „Hodnotí se mi to těžce. Nepředvedli jsme ideální výkon, nepomohli si v přesilovkách. Musíme si sednout a pořádně to rozebrat,“ mínil trenér Škody Ladislav Čihák.

Další duel čeká jeho tým v úterý 22. prosince v Pardubicích.