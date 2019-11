Zlínští jako první zastavili Gulaše, body z toho však nebyly

„Kdyby mi dal hattrick a vyhráli jsme, těšilo by mě to více, než že nebodoval,“ prohodil zlínský brankář Marek Čiliak, který svým fatálním kiksem v 36. minutě soupeři nabídl vítězný gól.

Při vlastní přesilovce se nechal za bránou obrat o puk Kantnerem, který ho pak pohodlně zasunul do opuštěné klece.

„Chtěl jsem rychle rozehrát na druhou stranu, jenže se mi zasekla špička hokejky v mantinelu. Škoda. Moje chyba. Mrzí mě o to více, že rozhodla zápas,“ popisoval Čiliak klíčový okamžik utkání.

Slovenský reprezentant přitom odchytal celý duel spolehlivě. Při vyrovnávací trefě Poura mu nepomohli spoluhráči, kteří nechali plzeňského mladíka najet až do jeho brankoviště.

„Cítil jsem se dobře, o to více mě štve druhý gól. Mohli jsme mít bod. Zápasu by slušela remíza a v prodloužení by se ukázalo,“ litoval Čiliak. Berani tak potvrdili, že se jim hraje daleko lépe venku než doma. Zatímco před svými fanoušky získali jen šest bodů, z cizích kluzišť jich přivezli deset. I proto stráví první reprezentační přestávku na předposledním místě extraligové tabulky.

„Utkání se mi hodnotí těžko, když ho rozhodl gól, který jsme si zavinili sami,“ mrzelo zlínského trenéra Roberta Svobodu, od jehož návratu vybojoval tým ze šesti zápasů deset bodů.

Berani je měli v dosahu i včera. Když díky Čiliakovi přežili úvodní plzeňský nápor, udeřili po dorážce Freibergse.

Stejně jako před týdnem v domácím mači proti Karlovým Varům už ale další gól nepřidali. Zápas ztratili v prostřední periodě v době, kdy měli k dispozici dvě početní výhody.

„Před poslední třetinou jsme si museli něco říct. Málo jsme se tlačili do brány. Oni si dobře strážili předbrankový prostor, obránci padali k zemi, pochytali dorážky,“ viděl Čiliak ze svého stanoviště.

K power play se Berani dostali až na posledních 16 sekund, jenže na vyrovnání jim zůstalo málo času.

„Laciný gól nám zůstal v hlavě. Ze závěrečného tlaku se nic nevyvrbilo, i kvůli špatné kvalitě ledu. Bod bychom si zasloužili,“ poznamenal Svoboda, který po páteční výhře v Olomouci postrádal obránce Žižku s Řezníčkem.

Dobu jejich absence naznačí až podrobnější vyšetření tento týden. Brzy bude také jasno, zda zůstane slovinský útočník Žiga Jeglič, jemuž klub po úspěšné zkoušce předložil nabídku smlouvy. Tu v pátek podepsal do konce sezony druhý testovaný hráč - francouzský útočník Valentin Claireaux.