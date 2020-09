Kvůli koronaviru zlínští hokejisté zchudli, z ambicí ale neslevili

Jeho dopady a dění ve zlínském klubu před startem extraligy nabízí MF DNES v následujícím přehledu.



Rozpočet je opět nižší

Suma, kterou hokejový klub ročně disponuje, už delší dobu klesá a koronavirová krize nepříznivý trend ještě urychlila. „Rozpočet jsme snížili řádově v jednotkách milionů korun,“ přiznal prezident prezidia Beranů Jiří Korec.

Podle primátora města, které je největším vlastníkem klubu, je cílem ustát nejistou sezonu ekonomicky. „Tak aby byl na konci roku vyrovnaný rozpočet.“

Klub v herním mezidobí snížil mzdy hráčům i realizačnímu týmu, se startem sezony se mají přiblížit nasmlouvané mzdě.

Bez generálního manažera

Už v červenci se Berani po třech letech rozloučili s Martinem Hostákem, který ve funkci generálního manažera nenaplnil očekávání. Jeho pravomoci a práci si rozdělili rady jednatelů a z postu sportovního manažera hlavní trenér extraligového týmu Robert Svoboda. A podle všeho to bude řešení minimálně na tuto sezonu.

„Když jiným snižujeme plat, je nefér obsazovat tuhle pozici a rozhazovat peníze na druhé straně,“ přiznal Korec, že klub momentálně nemá ambice vypisovat výběrové řízení.

Blíží se rekonstrukce stadionu

Plán nutné modernizace Zimního stadionu Luďka Čajky dostává konkrétnější obrysy. „Příští jaro bychom mohli mít hotovou projektovou dokumentaci rekonstrukce a stavební povolení,“ nastínil Korec.

V ideálním případě by nastoupili stavebníci do práce už na podzim příštího roku. Klub přitom počítá se dvěma časově odlišnými scénáři.

„Rychlejší by znamenala, že bychom sezonu 2021/22 odehráli v azylu, který by byl nepřijatelnější pro naše fanoušky,“ ujistil zlínský primátor. Pomalejší by se protáhla až na tři roky a po dobu modernizace by hokejisté hráli na „staveništi“. „Osobně preferuji kratší,“ uvedl Korec.

Šance pro mladíky

Berani sázejí dlouhodobě na vlastní odchovance, případně hráče se silnou vazbou na klub, a od této filozofie se neodchýlili ani před letošní sezonou. „Jsme spokojení, nestěžujeme si. Nikoho nekupujeme,“ prohodil s lehkým úsměvem hlavní kouč Svoboda.

Že přišel o dvojici zahraničních opor Claireauxe s Freibergsem, z toho se nehroutí. „Jejich odchody nás mrzí, ale není to nic fatálního. Pozitivní je, že jsme udrželi naše hráče, kteří odtáhli minulou sezonu - Šlahaře, Okála, Honejska. Tým je stabilizovaný a kompaktní. Dobře se jeví mladí kluci,“ zmínil nastupující generaci, která dostane v nesestupové sezoně šanci se předvést.

Pro letošní extraligovou sezonu tak čítá zlínský kádr šest junáků, jejichž ročník narození začíná dvojkou.

Chytila Rangers neuvolnili

Byla to lákavá vidina pro zlínské fanoušky i trenéry. Aktuálně jediný odchovanec klubu hrající NHL Filip Chytil však dres s beranem na hrudi na podzim neoblékne. „Filip by sezonu začal rád u nás, ale dnes už je plnohodnotným hráčem mužstva a v Rangers mu to nedoporučili. Mrzí nás to, ale jsme rádi, že se mu daří, a třeba to vyjde někdy jindy,“ věří Svoboda.