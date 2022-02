Zlín pořád žije. Nechceme sezonu vzdát, ujišťuje gólman Kašík

Před nedělním domácím zápasem proti Olomouci (15.30 hodin) tak Berani vědí, že další zaváhání si nemůžou dovolit. „Doufám, že budeme hrát jako v posledních utkáních doma. Je lepší sezonu ukončit takto než to úplně vzdát a všechno prohrát,“ říká brankář Libor Kašík.

Kdekdo vás už odepsal, ale tým se ještě nevzdal a stále bojuje o záchranu, že?

Já se snažím ke každému zápasu přistupovat jako celou sezonu. O to víc teď ke konci, chci mít svědomí čisté. Dělám pro to maximum. Lidé si po tak hořké sezoně zaslouží, abychom doma podávali kvalitní výkony. Žijeme, bojujeme za tým. Není nám jedno, jak to dopadne.

Užíváte si teď pozápasové oslavy s fanoušky stejně jako v dřívější době, kdy Zlín ještě nebyl na sestup?

Nechci tam být jako šašek, že jsme poslední a radujeme se. Beru to tak, že za posledními výhrami je obrovská dřina, tíha a zodpovědnost.

V hlavě ale asi máte, že to nakonec nemusí vyjít, ne?

Nevíme, kdo z nás bude dál hrát extraligu, kdyby došlo k tomu nejhoršímu, a za jak dlouho se může Zlín dostat zpátky. Statisticky a procentuálně to k sestupu spěje. Nechci to ani vyslovovat, ale bohužel to tak je. Možná je to realita. O to víc si to chci užívat, protože co je víc než vyhrávat na domácí půdě, kde jsem se narodil a udělal první krůčky na ledě.

Na Zimním stadionu Luďka Čajky jste vyhráli čtyřikrát v řadě, venku máte bilanci přesně opačnou. Čím to je?

Netuším, ani se nad tím takto nesnažím přemýšlet. Možná je to naopak. Soupeř přijede, začne nadávat, že jeli čtyři hodiny v autobusu a čeká ho poslední Zlín. Možná nás podceňují a je to i tímto.

Pomáhá vám až nečekaně výborná atmosféra? Proti Kladnu bylo plno a lidé vás hnali dopředu, jako byste hráli play off.

Přišli naši skalní, pevní fanoušci, jsem za to rád a vděčný. Moc jim děkujeme. Máme doma ještě pět zápasů a uděláme maximum pro to, aby to bylo stejně radostné jako proti Kladnu. Lidem jsme udělali čtvrteční večer o něco šťastnější a 700 let od založení města jsme oslavili dobře. Bylo to ale těžké. Kladno je sice předposlední, ale poslední zápasy mělo skvělé. Porazili Brno i Karlovy Vary a nastříleli jim spoustu branek. Podle mě se asi vyhnou baráži. Přeju jim, ať se jim daří.

Obránce Daniel Gazda říkal, že tabulku raději nesleduje už od prosince. Co vy?

Zhruba vím, kolik máme bodů a kolik ztrácíme. Občas se podívám. Ale hlavně jsem rád, že tady doma občas vyhrajeme a zkazíme ostatním radost z toho, že si sem jezdí pro body.