Situace je zlá, musíme hned bodovat, burcuje zlínský kouč Jenáček

Čtrnáct dnů jste současně trénoval muže i juniory. Ulevilo se vám?

Program obou týmů to sice umožňoval, ale dva týdny byly strop. Měl jsem toho až po stařečka. Dohodli jsme se s vedením, že v pondělí vydají konečné stanovisko, ať už máme čistou hlavu. Znovu jsem uvedl, jaké kroky bych udělal, kdybych dostal mandát. Ty jsem měl připravené, věděl jsem, co chci dělat. Věděl jsem o Rosťovi Vlachovi, řešila se jiná jména. Jsem loajální, řekl jsem, že každé rozhodnutí budu respektovat.

Zlín hraje o extraligový život. Na obří tlak jste připravený?

Netrénuji první rok, byl jsem na Vsetíně. Jasně, je to extraliga. Jsem v téhle roli poprvé. Tlak bude, ale nechci se jím svazovat. Chci mít čisté svědomí, že jsem pro to udělal maximum možného. Začali jsme více trénovat, více bruslit. Věříme, že tým bude rychlejší, lépe zvládat souboje. Že se postupně začnou objevovat ve hře systémové věci.

Na fyzickou připravenost mužstva se chci zeptat. Od prvního kola za každým soupeřem zaostává v pohybu, v soubojích...

Jsou tady k nahlédnutí výsledky testů, které nebyly optimální. Roli hraje, že spousta klíčových hráčů byla v přípravném období zraněná. Ne na krátkou dobu, ale třeba na tři týdny. Odehráli minimum zápasů, což způsobilo kondiční deficit. Ale nechci hodnotit ani kritizovat letní přípravu, u které jsem nebyl. Nebudu kritizovat ani předchůdce, to se nedělá. Každopádně na kondici budeme průběžně pracovat. V pondělí byl dobrovolný led, ale dali jsme ho povinný, nedělní zápas v Plzni jsme vybruslili. Také v úterý se více bruslilo.

Důvěru vám vyjádřily klubové ikony Petrové Čajánek a Leška, kteří se zapojili do dění v týmu. Vnímáte jejich podporu?

Pokud bych důvěru necítil, tak bych do toho nešel a s díky odmítl. Pro klub je jedině dobře, že mužstvu pomůžou. V trénování i koučinku jsem byl týmový hráč. Proto jsem chtěl rozšíření realizačního týmu o Luboše (Roba).

Proč jste si vybral právě jeho?

Známe se velmi dobře, máme hodně podobný pohled na hokej. Luboš má výborné oko na hráče, na herní situace, zná celou extraligu, drtivou většinu hráčů soupeře. Umí najít jejich slabá místa. Za tu krátkou dobu předal klukům spoustu užitečných informací. Respektujeme se, dá se říct, že jsme přátelé. O to je to snadnější.

Co Petr Čajánek? Na čtvrtečním tréninku se s hráči věnoval buly nebo bruslení.

Peťa má svoji filozofii, která není na tři řádky v novinách. Filozofii pohybu, která sestává také ze cviků při suché přípravě, přenosu na led. To je celá škála věcí, které se snaží aplikovat už v mládeži. Věříme, že každý hráč se může zlepšit za každého věku. V Kanadě je to normální. Nejlepší hráči mají trenéra na bruslení, na dovednosti a neustále to pilují. Kluci se můžou dlouhodobou prací posunout o pár procent. I když výsledky neuvidíme za pár dnů, týdnů.

Fanoušky zajímají aktuální výsledky a proti Spartě by byl každý bod velkým úspěchem, že?

Sparta je obrovský favorit. Top klub v Česku s top hráči. Když podá výborný výkon gólman, budeme konečně efektivní v koncovce a dáme více než jeden gól, tak šance žije. Otázka zní, jestli je dvacetiprocentní, nebo větší. Zápas nechceme obětovat, o body se porveme, i když máme jen šest obránců.