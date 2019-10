Náhradu za zraněného brankáře Kašíka si Zlín vyhlédl v Brně

„Brno jsme kontaktovali, ale ještě nemáme jeho definitivní stanovisko,“ přiznal generální manažer Zlína Martin Hosták.

Klimeš je jednou z variant. Berani se podle informací MF DNES zajímali také o brněnskou dvojku a slovenského reprezentanta Marka Čiliaka, jehož zatím výtečně chytající Vejmelka nepustil do hry. „K tomu se nebudu vyjadřovat,“ nepotvrdil ani nevyvrátil Hosták možnost příchodu brněnského hrdiny dvou extraligových finále.

Hosták chce mít nového brankáře na ledě co nejdříve, pokud možno připraveného už na páteční domácí řež proti Pardubicím. Pokud by se jeho hostování ve Zlíně nestihlo dotáhnout do pátku, mezi tyče by se znovu postavil Daniel Huf. Dvacetiletý mladík dochytal domácí utkání s Kladnem (1:2) a pak celý zápas v Liberci (4:6).

„Vedl si dobře. Nedá se mu nic vyčíst. Ale přece jen v naší situaci není optimální, naložit na něho celou zodpovědnost. K mladým potřebujeme někoho zkušenějšího. Kdyby šlo o záskok na pár zápasů, tak by s tím nebyl problém,“ poznamenal Hosták.

Klimeš má sice stejně jako Huf s parťákem Kořénkem minimální zkušenosti s elitní českou soutěží, na rozdíl od nich je alespoň prověřený první ligou. O Čiliakovi nemluvě. Zlín je přitom ve svízelném postavení. Po šesti kolech vlaje s nulou na chvostu extraligové tabulky.

„Neviděl bych to jako kritický stav. Ale je to nepříjemný start do sezony, který se negativně podepisuje na sebevědomí hráčů. Čím dříve se nuly zbavíme, tím to bude lepší,“ prohodil Hosták.

Bezprostředně po páteční frustrující porážce od Jágrova Kladna zavítal Hosták do kabiny. „Nedělám to často. Nemám rád, když se věci řeší v emocích. Člověk by si to měl dobře promyslet. Ale usoudil jsem, že je na místě ke klukům promluvit a dát jim najevo, že situace není optimální. Snažil jsem se je povzbudit, zároveň jim trošku vynadat,“ prozradil Hosták.

Jeho proslov ale nezapůsobil správným směrem, Berani totiž neuspěli ani v Liberci. Mizerný vstup do sezony tak včera odpoledne řešilo mimořádné zasedání klubových špiček, včetně zástupců města jako největšího vlastníka. Žádná ultimativní prohlášení jako v Pardubicích však nezazněla. Pokud Dynamo v pátek ve Zlíně nevyhraje, skončí hlavní trenér Ladislav Lubina ve své funkci.

„Za mě má Antonín Stavjaňa silnou pozici,“ řekl Hosták na adresu zlínského kouče, který po minulé sezoně nahradil Roberta Svobodu. „O výměně trenérů jsme vůbec neuvažovali. Je to o hráčích. Aby se ti, kteří mají získávat body, dostali do pohody a tým nějakým způsoben nakopli.“

Impulzem může být i příchod nového brankáře.