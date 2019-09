Zlín přišel o Kašíka. Bez brankářské jedničky je pořád na nule

„Původní prognózy zněly na tři týdny, nakonec to bude osm až deset týdnů,“ povzdechl si trenér Zlína Antonín Stavjaňa.

Kašíka vyřadil ze hry Jaromír Jágr, který ho v nástupu do druhé třetiny nechtěně zasáhl v pádu do kolene. Diagnóza: poškozené vazy. Opora Beranů tak bude chybět v brankovišti prakticky až do Vánoc.

Zlín tak bude shánět záskok. Naložit odpovědnost na dvojici zelenáčů Huf–Kořenek, která má dohromady pouhých 39 let, to by byl za dané situace pro nejhorší celek extraligy nemístný risk.

„Chtěli jsme dát mladým brankářům v sezoně šanci. Ale tohle je na ně hodně. Dostali jsme nějaké tipy, jenže je to čerstvé,“ poznamenal Stavjaňa.

Libor Kašík bude Zlínu chybět delší čas.

Zatímco proti Kladnu kapituloval Huf pouze jednou, v Liberci se drsně konfrontoval s extraligovou špičkou. „Na začátku mi tam něco napadalo. Ale když se podíváte do historie, také Sedláček nebo Kašík tady dostali sedm gólů,“ zmínil Huf své zkušenější předchůdce ve zlínské kleci. „Byl to hokej na vysoké úrovni. Jsem rád, že jsem to jakžtakž zvládl se ctí. Jsem mladý, učím se.“

V úvodu mu navíc spoluhráči v obraně moc nepomohli. Dohromady čelil 37 střelám. „O všem rozhodla první třetina, kdy šli domácí velice lehce do vedení 3:0,“ uvedl Stavjaňa.

Jeho výběr pak už jen marně honil manko. Třikrát se mu povedlo dotáhnout na rozdíl dvou branek, naposledy v čase 59:16, když už bylo o vítězi jasno. „Nakonec jsme dali čtyři góly stejně jako v Plzni, ale zase nevezeme žádný bod,“ kabonil se Stavjaňa.

Čtyři branky by přitom pohodlně stačily Beranům ve čtyřech ze šesti dosavadních zápasů na bodový zisk. „Po začátku jsme se oklepali a hráli dobře. Tlačili jsme, ke konci jsme utkání zdramatizovali. Když se budeme takhle dál snažit, musí to přijít,“ věří Huf.

Sedmý pokus umazat nulu budou mít Berani v pátek doma proti Pardubicím. Otázka zní, jestli u toho bude opět Huf.